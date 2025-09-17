Obavijesti

U VELIKOJ BRITANIJI

Kraljevske gozbe u brojkama: 170 uzvanika, 4000 komada posuđa i tjedni poliranja

U Buckinghamskoj palači stol je tradicionalno postavljen u obliku potkove, s monarhom i počasnim gostom na vrhu. Stol krasi više od 100 svijeća u pozlaćenim svijećnjacima, sezonsko voće i cvjetni aranžmani

Državne gozbe fascinantni su spektakli koji se održavaju u jednoj od kraljevskih rezidencija tijekom službenih državnih posjeta. Ovi raskošni večernji događaji nisu samo o veličanstvenoj hrani i blještavilu lustera, već otkrivaju svijet diplomacije i tradicije. Ove gozbe organizirane su povodom državnog posjeta, a to znači službeni dolazak stranog šefa države u Ujedinjeno Kraljevstvo, s ciljem jačanja diplomatskih, profesionalnih i osobnih odnosa između dviju zemalja. Među gostima su monarsi, predsjednici ili premijeri.

Tijekom posjeta, visoki gosti odsjedaju u Buckingham Palaceu ili povremeno u dvorcu Windsor. Kraljica Elizabeta II. tijekom svoje vladavine ugostila je više od 150 šefova država, a kralj Charles III. organizirao je svoju prvu državnu gozbu u studenom 2022.

Planiranje ovakvog događaja koordiniraju Ministarstvo vanjskih poslova i Kraljevski dvor. Posjet uključuje niz susreta s ministrima, gospodarstvenicima i drugim dužnosnicima, dok se svečana državna gozba za oko 170 uzvanika održava već prve večeri posjeta.

Pozivnice i pripreme

Zlatno obrubljene, svečane pozivnice šalju se dva mjeseca ranije. Među uzvanicima su veleposlanici i visoki povjerenici akreditirani u Londonu, bivši premijeri, nadbiskupi Canterburyja i Yorka te druge ugledne javne osobe. Pripreme za samu gozbu traju tjednima.

Ballroom u Buckingham Palaceu

Od 1914. godine londonske državne gozbe u pravilu se održavaju u veličanstvenom Ballroomu Buckingham Palacea, najvećoj prostoriji dvora, dovršenoj 1855. za vladavine kraljice Viktorije. Nekad poznata kao plesna i koncertna dvorana, ova prostorija ima galeriju za glazbenike s orguljama.

U dvorani se nalaze i dva prijestolja izrađena za krunidbu kralja Edwarda VII. i kraljice Alexandre 1902. godine, smještena pod trijumfalnim lukom kojeg krase sfinge i alegorijske figure Povijesti i Slave.

Stol i dekoracije

U Buckinghamskoj palači stol je tradicionalno postavljen u obliku potkove, s monarhom i počasnim gostom na vrhu. Stol krasi više od 100 svijeća u pozlaćenim svijećnjacima, sezonsko voće i raskošni cvjetni aranžmani.

U dvorcu Windsor gozbe se održavaju u St George’s Hallu, gdje stol dug 50 metara prolazi čitavom dvoranom, dok s galerije svira orkestar.

Jelovnik i vina

Za jelovnik je zadužen kraljevski chef, a sastoji se od četiri slijeda, dva slana, zatim desert i voće. Vina biraju službenici kraljevskih podruma u suradnji s Vladinim uredom za protokol, a odabiru se nakon što je jelovnik odobren.

Jelovnici se tradicionalno pišu na francuskom jeziku. Na primjer, za državni posjet Singapura 2014. poslužen je luksuzni izbor:

  • fileti jadranske plosnatice punjeni lososovom mousseom na podlozi od poriluka s kremastim vinovim umakom
  • poširani fazan s imanja Sandringham s tartufima, povrćem i batatom
  • ledena bomba od čokolade i pralina
  • sezonsko voće

Raspored stola

Za državnu gozbu stol se postavlja s priborom i posuđem iz Grand Servicea, uz dodatne vrijedne komade od srebra i pozlaćenog srebra. Svaki uzvanik ima čak šest čaša na svom mjestu.

Grand Service čini više od 4.000 predmeta izrađenih od srebra presvučenog zlatom, naručenih za Georgea IV. dok je bio princ od Walesa. Prvi put je korišten 1811. godine, a kasnije ga je sam George IV. neprestano nadopunjavao. Ovaj veličanstveni servis koristio se u svakoj vladavini od tada.

Za svaku državnu gozbu potrebno je osam ljudi i tri tjedna kako bi očistili i ispolirali cijeli servis.

