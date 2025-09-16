Održiva logistika za svježe i smrznute proizvode

Kada distribucija počiva na dokazanim metodama i inovacijama, smanjuju se emisije, gubici i pritužbe kupaca, dok raste kvaliteta usluge.

Zašto je održiva distribucija prehrambenih proizvoda ključna

Distribucija prehrambenih proizvoda s kontroliranom temperaturom zahtijeva disciplinu i podatke. Svaki prekid u hladnom lancu ugrožava kvalitetu i sigurnost, a nepotrebna vožnja ili loše planirane rute povećavaju emisije i trošak. U industriji hrane pritisak je dvostruk: potrebno je istodobno štititi okoliš i očuvati reputaciju, jer potrošač očekuje transparentnost, svježinu i konzistentnu kvalitetu.

Marikomerc pristup: hladni lanac koji štedi energiju i čuva kvalitetu

Kao distributer svježih, smrznutih, dimljenih i usoljenih morskih plodova te povrća, tjestenine i veganskih alternativa, Marikomerc primjenjuje praksu ekološki odgovorne distribucije od skladišta do dostave. Ključ je u kombinaciji napredne infrastrukture i pametnih procesa:

Neprekinuti hladni lanac: precizno upravljanje temperaturnim zonama za svježe (0–4 °C) i smrznute proizvode (-18 °C i niže) uz digitalno praćenje i alarme u realnom vremenu.

Optimizirane rute: dinamičko planiranje uzimajući u obzir promet, vremenske uvjete i vremenske prozore dostave smanjuje prazne kilometre i emisije.

Učinkovita vozila: rashladna vozila s modernom izolacijom i energetski štedljivim rashladnim jedinicama te preventivno održavanje koje produljuje vijek opreme.

Održivija energija u skladištima: pametno upravljanje energijom, zoniranje komora i rekuperacija hladnoće doprinose smanjenju potrošnje.

Odgovorno pakiranje: materijali prilagođeni svrsi, smanjena masa ambalaže i optimizirana dimenzija kutija za maksimalno iskorištenje prostora.

Takav pristup podržan je međunarodnim standardima sigurnosti hrane i sljedivosti te kulturom stalnog poboljšanja, što Marikomercu omogućuje da isporuči jednaku razinu kvalitete HoReCa partnerima i maloprodaji.

Metode smanjenja emisija i troškova u hladnom lancu

Smanjenje emisija CO₂ u logistici hrane oslanja se na kombinaciju tehnologije i operativne discipline. Najveći utjecaj postiže se kroz:

Korištenje podataka: telemetrija vozila i senzori temperature omogućuju brze korekcije i sprečavanje rasipanja energije.

Konsolidaciju pošiljaka: punjenje vozila do optimalne zapunjenosti bez ugrožavanja rokova i temperaturnih kategorija.

Standardizirane procese utovara: brži pretovar i unaprijed pripremljene palete smanjuju vrijeme otvorenih vrata i gubitak hladnoće.

Preventivno održavanje: redovite provjere brtvi, vrata i rashladnih jedinica sprečavaju curenje hladnog zraka i izvanredne zastoje.

Pametno pakiranje: izolacijski umetci i pravilno slaganje paketa drže ciljnu temperaturu uz manje opterećenje rashlade.

Rezultat je vidljivo smanjenje potrošnje goriva i električne energije, manje oštećenja proizvoda i manje bacanja hrane.

Optimizacija ruta: preciznost koja povećava kvalitetu usluge

U ekološkoj distribuciji prehrambenih proizvoda „ruta” je više od linije na karti. Radi se o algoritmima koji spajaju narudžbe, temperaturne zone, prohodnost cesta i prioritetne isporuke. Uz takvu inteligentnu orkestraciju:

skraćuje se vrijeme isporuke i stabilizira točnost dolaska,

smanjuju se nepotrebni kilometri i emisije,

poboljšava se planiranje ljudskih resursa.

Za HoReCa sektor to znači sigurnije planiranje jelovnika i manji rizik od nedostataka. Maloprodaja dobiva uredne isporuke s manjim varijacijama, što olakšava izradu planograma i smanjuje povrat robe.

Pakiranje i smanjenje otpada: funkcionalnost ispred svega

Pakiranje u logistici hladnog lanca mora balansirati zaštitu proizvoda i ekološki otisak. Marikomerc koristi rješenja koja naglašavaju funkcionalnost i odgovornost: optimizirane veličine paketa povećavaju popunjenost vozila, dok inteligentno pakiranje čuva teksturu i nutritivnu vrijednost morskih plodova. Tehnike poput pojedinačnog brzog smrzavanja (IQF) olakšavaju doziranost i smanjuju bacanje u profesionalnim kuhinjama, a jasno označene serije i rokovi isteka podižu sljedivost.

Foto: Marikomerc

Sigurnost hrane i povjerenje potrošača

Održivost nema smisla bez sigurnosti hrane. Sljedivost lotova, dokumentirani HACCP protokoli i digitalni zapisi o temperaturi tvore obrambeni zid protiv rizika. Kada potrošač zna da su proizvod i distribucija pod kontrolom, raste povjerenje u brend i spremnost da se prepozna vrijednost kvalitetnijeg proizvoda. To je posebno važno za svježe i smrznute riblje specijalitete, gdje je konzistentnost presudna za okus i sigurnost.

Partnerstvo koje stvara prednost za HoReCa i maloprodaju

U industriji hrane svaki je korak važan, od nabave do posljednjeg metra isporuke. Marikomerc kombinira širok asortiman proizvoda – od svježih i smrznutih morskih plodova do povrća, tjestenine i biljnih alternativa – s logističkom preciznošću koja smanjuje trošak i emisije, a povećava pouzdanost isporuke. Takva ekološka distribucija prehrambenih proizvoda donosi konkretnu prednost: manje otpada, manje reklamacija, više ponovljenih narudžbi i stabilnije operacije kod partnera.

Održiva logistika nije jednokratan projekt, već stalna praksa. Kada se strateški spoje optimizacija ruta, energetski učinkovita vozila, odgovorno pakiranje i kultura kvalitete, nastaje distribucija koja štiti okoliš, čuva proizvod i gradi dugoročno povjerenje potrošača.