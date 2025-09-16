Održiva logistika svježih i smrznutih namirnica izravno utječe na sigurnost hrane, troškove distribucije i utjecaj na okoliš. Hladni lanac mora biti stabilan od izvora do potrošača, uz precizno upravljanje temperaturama, optimizaciju ruta i odgovorno pakiranje
Održiva logistika za svježe i smrznute proizvode
Kada distribucija počiva na dokazanim metodama i inovacijama, smanjuju se emisije, gubici i pritužbe kupaca, dok raste kvaliteta usluge.
Zašto je održiva distribucija prehrambenih proizvoda ključna
Distribucija prehrambenih proizvoda s kontroliranom temperaturom zahtijeva disciplinu i podatke. Svaki prekid u hladnom lancu ugrožava kvalitetu i sigurnost, a nepotrebna vožnja ili loše planirane rute povećavaju emisije i trošak. U industriji hrane pritisak je dvostruk: potrebno je istodobno štititi okoliš i očuvati reputaciju, jer potrošač očekuje transparentnost, svježinu i konzistentnu kvalitetu.
Marikomerc pristup: hladni lanac koji štedi energiju i čuva kvalitetu
Kao distributer svježih, smrznutih, dimljenih i usoljenih morskih plodova te povrća, tjestenine i veganskih alternativa, Marikomerc primjenjuje praksu ekološki odgovorne distribucije od skladišta do dostave. Ključ je u kombinaciji napredne infrastrukture i pametnih procesa:
-
Neprekinuti hladni lanac: precizno upravljanje temperaturnim zonama za svježe (0–4 °C) i smrznute proizvode (-18 °C i niže) uz digitalno praćenje i alarme u realnom vremenu.
-
Optimizirane rute: dinamičko planiranje uzimajući u obzir promet, vremenske uvjete i vremenske prozore dostave smanjuje prazne kilometre i emisije.
-
Učinkovita vozila: rashladna vozila s modernom izolacijom i energetski štedljivim rashladnim jedinicama te preventivno održavanje koje produljuje vijek opreme.
-
Održivija energija u skladištima: pametno upravljanje energijom, zoniranje komora i rekuperacija hladnoće doprinose smanjenju potrošnje.
-
Odgovorno pakiranje: materijali prilagođeni svrsi, smanjena masa ambalaže i optimizirana dimenzija kutija za maksimalno iskorištenje prostora.
Takav pristup podržan je međunarodnim standardima sigurnosti hrane i sljedivosti te kulturom stalnog poboljšanja, što Marikomercu omogućuje da isporuči jednaku razinu kvalitete HoReCa partnerima i maloprodaji.
Metode smanjenja emisija i troškova u hladnom lancu
Smanjenje emisija CO₂ u logistici hrane oslanja se na kombinaciju tehnologije i operativne discipline. Najveći utjecaj postiže se kroz:
-
Korištenje podataka: telemetrija vozila i senzori temperature omogućuju brze korekcije i sprečavanje rasipanja energije.
-
Konsolidaciju pošiljaka: punjenje vozila do optimalne zapunjenosti bez ugrožavanja rokova i temperaturnih kategorija.
-
Standardizirane procese utovara: brži pretovar i unaprijed pripremljene palete smanjuju vrijeme otvorenih vrata i gubitak hladnoće.
-
Preventivno održavanje: redovite provjere brtvi, vrata i rashladnih jedinica sprečavaju curenje hladnog zraka i izvanredne zastoje.
-
Pametno pakiranje: izolacijski umetci i pravilno slaganje paketa drže ciljnu temperaturu uz manje opterećenje rashlade.
Rezultat je vidljivo smanjenje potrošnje goriva i električne energije, manje oštećenja proizvoda i manje bacanja hrane.
Optimizacija ruta: preciznost koja povećava kvalitetu usluge
U ekološkoj distribuciji prehrambenih proizvoda „ruta” je više od linije na karti. Radi se o algoritmima koji spajaju narudžbe, temperaturne zone, prohodnost cesta i prioritetne isporuke. Uz takvu inteligentnu orkestraciju:
-
skraćuje se vrijeme isporuke i stabilizira točnost dolaska,
-
smanjuju se nepotrebni kilometri i emisije,
-
poboljšava se planiranje ljudskih resursa.
Za HoReCa sektor to znači sigurnije planiranje jelovnika i manji rizik od nedostataka. Maloprodaja dobiva uredne isporuke s manjim varijacijama, što olakšava izradu planograma i smanjuje povrat robe.
Pakiranje i smanjenje otpada: funkcionalnost ispred svega
Pakiranje u logistici hladnog lanca mora balansirati zaštitu proizvoda i ekološki otisak. Marikomerc koristi rješenja koja naglašavaju funkcionalnost i odgovornost: optimizirane veličine paketa povećavaju popunjenost vozila, dok inteligentno pakiranje čuva teksturu i nutritivnu vrijednost morskih plodova. Tehnike poput pojedinačnog brzog smrzavanja (IQF) olakšavaju doziranost i smanjuju bacanje u profesionalnim kuhinjama, a jasno označene serije i rokovi isteka podižu sljedivost.
Sigurnost hrane i povjerenje potrošača
Održivost nema smisla bez sigurnosti hrane. Sljedivost lotova, dokumentirani HACCP protokoli i digitalni zapisi o temperaturi tvore obrambeni zid protiv rizika. Kada potrošač zna da su proizvod i distribucija pod kontrolom, raste povjerenje u brend i spremnost da se prepozna vrijednost kvalitetnijeg proizvoda. To je posebno važno za svježe i smrznute riblje specijalitete, gdje je konzistentnost presudna za okus i sigurnost.
Partnerstvo koje stvara prednost za HoReCa i maloprodaju
U industriji hrane svaki je korak važan, od nabave do posljednjeg metra isporuke. Marikomerc kombinira širok asortiman proizvoda – od svježih i smrznutih morskih plodova do povrća, tjestenine i biljnih alternativa – s logističkom preciznošću koja smanjuje trošak i emisije, a povećava pouzdanost isporuke. Takva ekološka distribucija prehrambenih proizvoda donosi konkretnu prednost: manje otpada, manje reklamacija, više ponovljenih narudžbi i stabilnije operacije kod partnera.
Održiva logistika nije jednokratan projekt, već stalna praksa. Kada se strateški spoje optimizacija ruta, energetski učinkovita vozila, odgovorno pakiranje i kultura kvalitete, nastaje distribucija koja štiti okoliš, čuva proizvod i gradi dugoročno povjerenje potrošača.
