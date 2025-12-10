Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
Svaki blagdan je spektakl PLUS+

Kraljica blagdanske dekoracije: Pogledajte božićnu rapsodiju u domu ove Osječanke

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 4 min
Kraljica blagdanske dekoracije: Pogledajte božićnu rapsodiju u domu ove Osječanke
Foto: Davor Javorović/Pixsell/

Snježana Seleš sve ukrase izrađuje sama, a kuća joj blista od kreativnosti. Od šivaće mašine bake do vilenjačkih kostima za unuke - ništa ne nedostaje

Ulazak u obiteljsku kuću Osječanke Snježane Seleš je kao da si u dva koraka zašao u božićnu bajku. Sve je u njoj uređeno baš u stilu Božića; svijeće na kaminu, borići ukrašeni unikatnim nakitom, zavjesa nalik adventskom vijencu s crvenom mašnom, starinski čajnik i zlatne šalice koje stoje na kraljevski zelenoj komodi, na stolu božićni kolačići s mirisom cimeta, na balkonu ukrašenom lampicama u "čupavim" dekama "sjede" snjegović i Djed Mraz, i sve je u tonu, sa stilom, ali baš bajkovito.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Najgori prijatelji po horoskopu: Jedan znak ne trpi sam sebe...
AKO VOLITE SVAĐE, IZVOLITE...

Najgori prijatelji po horoskopu: Jedan znak ne trpi sam sebe...

Iako sve kombinacije horoskopskih znakova mogu biti divni prijatelji, nekima je to zbog njihovih urođenih osobina ipak malo izazovnije. Evo koje su najgore kombinacije prijatelja, prema astrolozima
Lista od najiskrenijeg znaka Zodijaka do najvećeg lažljivca
TKO NAS LAŽE NAJBOLJE?

Lista od najiskrenijeg znaka Zodijaka do najvećeg lažljivca

Astrolozi su sastavili listu od najiskrenijeg znaka Zodijaka, do najvećeg lažljivca u horoskopu. Neki znakovi lažu impulzivno, dok neki to rade jer ne žele povrijediti tuđe osjećaje
Tihi ubojica: Evo načina kako kontrolirati visoki krvni tlak
SAVJETI ZA ZDRAV ŽIVOT

Tihi ubojica: Evo načina kako kontrolirati visoki krvni tlak

Stručnjaci upozoravaju da se broj oboljelih neprestano povećava, ponajviše zbog brzog načina života. Dobra vijest je da se ovaj 'tihi ubojica' može držati pod kontrolom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025