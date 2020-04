Kraljica Elizabeta II proslavila je rođendan online zabavom

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ovaj par toliko voli H. Pottera da se oblače u likove iz njega

Usred otkazivanja evenata, istu praksu odlučila je primijeniti i Kraljica Elizabeta II te se okupila s obitelji u virtualnom svijetu, putem Zoom platforme. Kraljica je rođena 21. travnja 1926. godine te je jučer navršila 94 godine. U skladu s preporukama, otkazala je sva okupljanja kojima se godišnje obilježava njezin dan, pa čak i ona obiteljska, iako je njezin rođendan vrlo važan datum u kraljevskoj obitelji i općenito Velikoj Britaniji.

Foto: Toby Melville/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U doba izolacije Kraljica je prenijela većinu javnih aktivnosti na unuka Williama i suprugu Kate, pošto je ona već neko vrijeme u izolaciji. Naime, radi godina je u ugroženoj skupini te je izolirana sa suprugom, 98-godišnjim Princem Philipom, u dvorcu Windsor.

Inače, 21. travnja njoj u čast održava se ceremonija koja se neće održati po prvi puta tijekom njezine 68-godišnje vladavine.

Iako je rođena ovaj mjesec, Velika Britanija njezin rođendan slavi javnom proslavom koja se održava u ljetnim mjesecima.

Foto: Pete Summers/Press Association/PIXSELL

Ovu je praksu uveo Kralj George II, davne 1748. godine, koji je bio rođen u studenom, u vrijeme kad je previše hladno za javno slavlje i paradu na ulicama.

Upravo je on odlučio da slavlje rođendana vladara bude manifestacija "Trooping the colour", a ta je tradicija održana do danas, stoga taj dan u proljeće i Kraljica Elizabeta II slavi rođendan - po drugi put svake godine.

Svake godine "Trooping the colour" mijenja datum, a ove to je trebao biti 13. lipnja, no trenutno je otkazan, objavio je The Sun.

