Victoria Beckham izgradila je odličan 'poslovni chic' izgled

Victoria nosi vlastiti dizajn te ono što predstavi na modnoj pisti, to je ujedno u njezinoj garderobi. Njezin je izričaj minimalistički, sama je u više intervjua istaknula kako želi da se poslovna žena u njezinoj odjeći osjeća udobno, ali opet da uvijek izgleda super elegantno i sređeno.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Iako je svijet poslovne elegancije neko vrijeme bio dosadan, Victoria je jedna od onih koja je utjecala na njegovu raznolikost, nudeći bluze, košulje, odijela, suknje i hlače raznih motiva i nijansi. Jedan od popularnih je motiv elegantnog lanca, a krojevi su zatvoreni, ukrašeni raznim visokim kragnama.

Foto: Instagram/orijent

Sve su to bazični krojevi, tu i tamo bluza ima mašnu ili neki drugi ukras, jer Victoria zna da je idealna ona kolekcija koja se da kombinirati ne samo s novim, već i klasičnim stvarima od prije. Jedna od njoj omiljenih tonova je, naravno, neutralna bež u toplim konjak varijantama.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

Kad nosi crvenu, Victoria je kombinira s pastelnim ili nekim drugim blijedim tonovima, kako bi kraljica boje bila u centru pažnje. Snažne tonove slavna modna dizajnerica vidi na klasičnim, strogim krojevima.

Foto: Instagram royal

Kod Victorije u kolekciji, ali i ormaru, prisutne su one dimne nijanse koje je nemoguće odrediti, jesu li smeđe, zelene ili pak sive. Sve to dio je poslovnog svijeta koji u njezinoj režiji postaje ženstven. Na suknje nosi košulje zatvorene do vrata, a na odijela otkopčane.

Foto: Instagram royal

Ako je odijelo strogo i tamno, košulja je svilena i otvorena, ukrašena zlatnim nakitom, kako bi dama naglasila elegantnu ženstvenost. U ovakvim kombinacija Victoria obično nosi super visoke salonke.

Foto: PA/Pixsell

Crno od glave do pete razbija sitnim motivom, a tu su i nezaobilazne štikle, koje su postale njezin prepoznatljivi znak. Victoria, naime, obožava vrtoglavo visoke potpetice u kojima hoda majstorski.

Foto: Reuters/Pixsell

Klasičan prsluk, koji izgleda kao kaput bez rukava, nezaobilazan je odjevni predmet za svaku klasičarku. Victoria ga nosi uz fine pastelne kombinacije s naglaskom na žutu i baby plavu. Modni dodaci su pritom, naravno, u nijansi bijele kave.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Navy look, kaputi i općenito tamno plave stvari dio su odlične poslovne garderobe, a Victoria ih kombinira međusobno i razbija tamnu plohu bijelim majicama ili bluzama. Njezin se stil zapravo bazira na jednostavnim komadima, baziranima na formi odijela i kostima.

