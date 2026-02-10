Obavijesti

200. IZDANJE SAMOBORSKOG FAŠNIKA PLUS+

FOTO Kako je slavni Gabrek za Fašnik postao 'Zemlja čudesa': Ovdje i Alisa pada kroz strop

Piše Ana Vukašinović,
U Samoboru vas sve do kraja fašnika poslužuje maskirano osoblje, a nadaju se i šestoj nagradi Srakino gnezdo

“Dobrodošli u Srakozemlju - 200 let ludila i čuda! Ove godine u Gabreku su se prerušili u Zemlju čudesa. Jer nakon toliko godina - normalno je da ništa nije normalno. U Zemlji čudesa svi smo pomalo ludi, a vi ćete se savršeno uklopiti."

Idealni pokloni za Valentinovo za svaki horoskopski znak
Idealni pokloni za Valentinovo za svaki horoskopski znak

Valentinovo je pred nama, a pronalaženje savršenog poklona može biti pravi izazov. Ako želite izabrati poklon koji će vašoj voljenoj osobi donijeti osmijeh na lice, evo nekoliko ideja za svaki znak Zodijaka
Dnevni horoskop za utorak 10. veljače: Lavu prijeti svađa s obitelji, Djevica je popularna
Dnevni horoskop za utorak 10. veljače: Lavu prijeti svađa s obitelji, Djevica je popularna

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 10. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
16 rečenica koje svaka žena želi čuti tijekom 'akcije' u krevetu
16 rečenica koje svaka žena želi čuti tijekom 'akcije' u krevetu

Mnogi muškarci ne znaju što reći ženama, posebno u krevetu. Seks nije samo za fizičke potrebe nego i za dobre riječi koje mogu poboljšati ili pokvariti raspoloženje. Zato je važno znati što reći u tim trenucima

