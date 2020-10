A post shared by Monet Martin Floral Designer (@monetsfloristry) on Oct 17, 2019 at 9:10am PDT

<p>Halloween ili Noć vještica je za samo nekoliko tjedana, a ljudi već traže kreativne načine kako svojim domovima dodati jeziv i kreativan dekor. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako izrezbariti bundevu?</p><p>Cvjećarka Monet Martin je na društvenim mrežama pokazala svoju metalik ružičastu buču s cvijećem, a ljudima se jako svidjela njezina ideja. Napisala je na jednoj Facebook grupi kako ju je inspirirala grupa Mrs. Hinch te objasnila: 'Vidjela sam nekoliko jesenskih objava i pomislila kako bi se nekima od vas mogla svidjeti moja cvjetna bundeva oslikana sprejem'.</p><p>- Ja sam cvjećarka, a ovo je pravo cvijeće, boja za raspršivanje je iz The Rangea, a također je važno kupiti i brtvilo za raspršivanje kako se sprej ne bi ljuštio - objasnila je Monet koja vodi cvjećarsku Instagram stranicu MonetFloristry, te je podijelila video kako završava ovaj impresivan projekt.</p><p>Započela je tako što je odsjekla vrh bundeve i uklonila sjeme i eventualne dodatne dijelove iznutra. Zatim je tikvu pošpricala slojem metalik ružičaste boje u spreju te dodala zlatnu boju na stabljiku bundeve manjim kistom. Zatim je dodala zelenu pjenastu ciglu i počela dodavati svježe ružičasto i bijelo cvijeće kao i zeleno lišće.</p><p>Odlučila se za ruže, astilbe, bršljane, dalije i krizanteme. No, nije se zadovoljila sa samo jednom ukrašenom bundevom, pa je Monet izradila i crnu verziju ukrasa za Halloween. Mnogi ljudi su zasuli njezinu objavu pohvalama, pišući da će 'i oni to isprobati', a ideju su nazvali 'briljantnom'. Međutim, drugi su izrazili svoj skepticizam.</p><p>Jedna ju je žena upitala: 'Ne usmrdi li se to nakon nekoliko dana?', na što je Monet odgovorila: 'Ne', piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12901222/pumpkin-painted-halloween-flower-craft/" target="_blank">The Sun</a>.</p>