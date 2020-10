Zanimanja budućnosti: Evo koja će se radna mjesta tražiti u nadolazećim godinama

Na tržištu rada neprestano se mijenjaju želje i potrebe za određenim profilima radnika, i to na globalnoj razini. Zato ne čudi što se pojavljuju potpuno novi poslovi, koje nazivamo poslovima budućnosti

<p>Zanimanja su se mijenjala kroz povijest ovisno o potrebama društva i tehnološkom napretku. Neka su potpuno izumrla, a neka tek dolaze. Zadnjih nekoliko desetljeća dogodio se <strong>niz transformacijskih globalnih trendova</strong>, poput tehnološkog napretka, demografskih trendova i promjena u odnosima velikih ekonomskih sila. </p><p>Stručnjakinja za kreativnost i inovativnost<strong> Darija Korkut, </strong>mag. angl., ističe da takvi trendovi "potiču tektonske promjene u postojećoj paleti poslova i zanimanja te nameću potrebu za stalnim učenjem i razvojem vještina koje će nam omogućiti da se snalazimo i prilagođavamo stalnim i brzim promjenama". Osim toga, smatra da već i to što razdoblje u kojem se nalazimo nazivaju <strong>četvrtom industrijskom revolucijom </strong>govori o tome koliko se ne samo tržište rada nego i društvo u cjelini promijenilo.</p><p>Sve je veći naglasak na cjeloživotnom učenju, koje se odnosi na različite aktivnosti stjecanja znanja, vještina, stavova i vrijednosti s ciljem usvajanja ili proširenja. <strong>Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih</strong> (ASOO) provela je istraživanje o obrazovanju odraslih u Hrvatskoj 2017. godine. Prema rezultatima istraživanja, oko 34% građana u dobi od 25 do 64 godine sudjelovalo je u nekom od formalnih ili neformalnih programa obrazovanja. Najčešći motivi ulaska u obrazovni proces su povećanje poslovne kompetencije, dodatno usavršavanje u poslu i stjecanje novih vještina.</p><p>Možemo zaključiti kako čak trećina hrvatskih građana prepoznaje važnost cjeloživotnog obrazovanja i učenja. Upravo to je izrazito važno jer se posljednjih godina pojavljuju neka potpuno nova zanimanja, koja na prvu mnogima zvuče apstraktno. U nastavku donosimo nekoliko <strong>poslova budućnosti</strong>: </p><h2>Menadžer za inovacije<br/> (<em>Innovation Manager</em>)</h2><p>Menadžer za inovacije potiče kreativno razmišljanje i postavlja temelje organizacije za učinkovit inovacijski proces u poduzeću. Njegovi su zadaci provođenje novih ideja koje transformiraju način poslovanja i upravljanje svim procesima - od prikupljanja ideja do kreiranja novog proizvoda ili usluge. </p><h2>Podatkovni analitičar<br/> <em>(Data Analyst)</em></h2><p>Podatkovni analitičar priprema različite analize i izvještaje, kao što su struktura prihoda i rashoda te analiza profitabilnosti, ponašanja kupaca, produktivnosti, prodajnih rezultata i slično. Osim toga, brine se o dostupnosti podataka potrebnih za izradu izvještaja i planova te prati novosti o izvještajnom sustavu. </p><h2>Kreativni strateg<br/> (<em>Creative Strategist</em>)</h2><p>Osnovni zadatak kreativnog stratega je vladanje velikim količinama informacija - o proizvodu, brendu, ciljnoj skupini i tržištu. On počinje kreativni proces i vodi ga do finalizacije. Treba biti spreman vladati novim vještinama i znanjima u kratkom roku, što može biti prilično izazovno, ali i vrlo uzbudljivo.</p><h2>Menadžer promjena<br/> <em>(Change Manager)</em></h2><p>Menadžer promjena treba osposobiti i pripremiti organizaciju za uvođenje promjena. Njegovi su zadaci pokretanje, koordinacija i kontrola aktivnosti tijekom provedbe organizacijskih promjena. Osim toga, od njega se još očekuje prepoznavanje potrebe za promjenama unutar organizacije. </p><h2>Stručnjak za inovacije<br/> (<em>Innovation Strategist</em>)</h2><p>Zadaća stručnjaka za inovacije je koristiti analitičke vještine za procjenu rada organizacije, uključujući unutarnju strukturu, poslovne procese i infrastrukturu informacijske tehnologije. Treba biti fokusiran na pojednostavnjivanje poslovanja, poboljšanje korisničkog iskustva i povećanje prihoda. </p><h2>Savjetnik za istraživanje i inovacije<br/> (<em>Research and Innovation Advisor</em>)</h2><p>Posao savjetnika za istraživanje i inovacije podrazumijeva vođenje, razvijanje i provođenje suradnje na područjima istraživanja i razvoja. Dužan je osigurati da se svim čimbenicima, poput etike, troškova, resursa i održivosti projekata, upravlja na profesionalan način i u skladu s propisima.</p><h2>Menadžer za društvene inovacije<br/> (<em>Social Innovation Manager</em>)</h2><p>Glavne odgovornosti menadžera za društvene inovacije su razvijanje i upravljanje odnosima s vanjskim organizacijama te osmišljavanje i provedba inovativnih poslovnih modela. Osoba na ovoj poziciji treba imati sposobnost planiranja, upravljanja i uspješnog dovršavanja više složenih projekata istodobno. </p><p>Sva navedena zanimanja podrazumijevaju skup znanja i vještina nužnih za upravljanje inovacijama, odnosno oblikovanje poslovne kulture i radnih procesa koji su nužni za uspješnost inovacija u nekoj organizaciji. Da biste radili ove poslove, trebate prije svega biti kreativni. A jeste li znali da se <strong>kreativnost </strong>može naučiti?</p><p>U Hrvatskoj je otvoren <strong><a href="https://effectus.com.hr/visoko/izdana-dopusnica-prvi-studij-kreativnosti-u-rh-na-effectus-u-u-sklopu-mba-studija/" target="_blank">Prvi studij kreativnosti</a> </strong>na <a href="https://effectus.com.hr/visoko/" target="_blank"><strong>Effectus Visokom učilištu</strong></a>. Riječ je o specijalističkom diplomskom stručnom studiju na kojem polaznici usvajaju znanja o sastavnicama kreativnosti kao multidimenzionalnom konstruktu, prirodi kreativnosti i psihološkim procesima koji su u njezinoj podlozi. Naglasak je na praktičnoj nastavi, kroz koju studenti mogu svladati i primjenjivati konkretne i praktične vještine. Metodologija nastave je interaktivna, s puno vježbi, praktičnog i timskog rada te projekata. Nakon studija polaznici su osposobljeni upravo za navedena zanimanja budućnosti. </p><p>Uvjet za upis ovog studijskog programa je prethodno završen najmanje preddiplomski studij. Trenutačno su otvoreni upisi na sve studije, a<strong> do 15. 10.</strong> aktualan je i <i>Last minute</i> popust kojim se ostvaruje <strong>10% popusta</strong>. </p>