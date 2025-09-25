Obavijesti

Kreativni direktor Demna uvodi novu eru u Gucci: Inspiracija familijom i raznim osobnostima

Piše Dubravka Prpić Znaor,
Donedavno je bio u Balenciagi, gdje je ostavio značajan trag, a sada kreće njegova nova etapa u hit talijanskom brendu. Već prve ideje najavljuju više 'clean' dizajn nego je to radio Alessandro Michele

Kreativni direktor Guccija, Demna Gvasalia, predstavio je svoju prvu kolekciju za Gucci putem filma i lookbooka pod nazivom "La Famiglia", ignorirajući koncept klasične modne revije. Film i lookbook za proljeće 2026. služe kao glavni mediji prezentacije, a kolekcija će biti dostupna i na Instagramu, čime se odmah omogućuje šira digitalna dostupnost. Na početku milanskog tjedna mode, ovo je pravi dragulj za sve ljubitelje trendova i kulture odijevanja. U filmu glume Demi Moore, Ed Harris, Edward Norton i brojne druge zvijezde. 

Lookbook sadrži seriju portreta talijanskih arhetipova, što ilustrira Demnin pristup kombiniranju ironije i autentičnosti. Likovi prikazani u portretima simboliziraju različite društvene krugove povezane s modom, umjetnošću i dizajnom. Na taj način Gucci koristi vizualnu naraciju za povezivanje s publikom izvan tradicionalnog elitnog kruga kupaca i medija.

Odjevni predmeti u kolekciji zadržavaju klasične elemente Guccija, ali s Demninim karakterističnim volumena i stilizacijom koja kombinira eleganciju i šarmantnu komediju. Kolekcija se prezentira kroz uokvirene kadrove, što stavlja naglasak na kontekst i način interpretacije lookova, te odgovara Demninoj strategiji angažiranja digitalno povezane publike.

Promjena koju Demna uvodi uključuje i pristup distribuciji. Naime, kolekcija je odmah dostupna u glavnim buticima i putem društvenih mreža, čime se ubrzava dostupnost i uklanja klasična ekskluzivnost lansiranja.

Odsustvo uobičajenih elemenata prethodnih Demninih kolekcija, poput sportskih trenirki i tenisica, naglašava pomak prema sofisticiranijem i komercijalno direktnijem pristupu, dok humor i narativna struktura čine kolekciju pristupačnijom široj publici.

Naravno, autor je uzeo u obzir ekstremno veliko naslijeđe modne kuće Gucci te njezinu ulogu kroz povijest stila. Današnji luksuz podrazumijeva i tradiciju koja se ne može kupiti, a to ovaj talijanski gigant zasigurno ima.

Ova promjena pokazuje da Gucci, pod Demnom, kombinira tradicionalnu zanatsku kvalitetu s modernim digitalnim strategijama, koristeći film i društvene mreže kao primarne alate za prezentaciju i angažman publike, čime okreće novu stranicu u prezentaciji brenda te oblikovanju odjeće i modnih dodataka. 

