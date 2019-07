Kreće dostava iz McDonaldsa, mogu li krumpirići to izdržati?

Razgovor s Mc Donaldsom traju vec nekoliko mjeseci i suradnja vezano uz dostavu hrane dobro je pripremljena. Zasad idemo s dostavom iz tri Mc Donalds restorana u Zagrebu, a uskoro ocekujemo pokriti McDonalds dostavu u cijelom Zagrebu, kaže Teo Širola, direktor tvrtke Glovo Zagreb, koja je dio španjolske start up tvrtke, koja preko istoimene aplikacije omogucava narudžbu robe od partnera i njenu dostavu u što kracem roku. Mc Donalds sa Glovom suraduje i u svijetu u više od 20 zemalja.

Foto: Mc Donalds

McDonalds sa Glovom surađuje i u svijetu u 20 zemalja. U nekim zemljama surađuje i s Woltom, dok se u Hrvatskoj razgovara i s Pauzom, za koju se procijenilo da bi mogla zadovoljiti zahtjeve. Naime, Glovo je relativno nov na našem tržištu, pa zasad 'pokrivaju' samo Zagreb, tako da će za eventualno širenje na druge gradove McDonaldsu trebati i drugi partneri.

- Narudžbe se zaprimaju od danas, putem aplikacije Glovo, a omiljene burgere i krumpiriće možete naručiti iz McDonald'sa Pothodnik. Ubrzo ce narudžbe biti moguće i iz McDonald'sa Vrapče i McDonald'sa Kvaternikov trg, koji će dostavom pokriti veći dio Zagreba, priopćili su iz McDonaldsa.

Direktor tvrtke Pavel Pavliček kaže kako već dvije i pol godine intenzivno rade na tom projektu, a za sada je poznato tek da bi, nakon što se prikupe prva iskustva u Zagrebu, dostava mogla biti proširena i na druge Hrvatske gradove.

Ističe se i da se u okviru aplikacije Glovo može otvoriti izbornik McDonaldsovih proizvoda koji su dostupni za narudžbu, s tim da je dostava zasad moguća unutar zone u okviru u kojem je moguće osigurati da hrana bude dostavljena u roku od 20-ak minuta od trenutka narudžbe. Također, dostava je moguća svaki dan od 11 do 23 sata, nema minimalnog iznosa narudžbe, a plaćati se može i gotovinom i karticama.

Foto: Mc Donalds

Širola ističe kako je glavna prednost Glova to što dostavlja robu svih vrsta, pa zahvaljujući stalnoj potražnji, stalno ima dostavljače na terenu, kao i činjenica da robu dostavljaju direktno. Dakle, nema skupljanja više paketa i narudžbi, koje se onda dostavljaju ovisno lokaciji, nego dostava ide direktno od restorana prema korisniku.

- Naš će cilj biti 20 minuta od narudžbe do korisnika, s tim da to, zapravo, znači da mi do korisnika imamo 10-ak minuta, jer u ukupno vrijeme treba uračunati i pripremu i pakiranje hrane, kaže. Širola vjeruje i da na taj način mogu pridonijeti tome da hrana na putu do korisnika zadrži kvalitetu i okus.

Naime, nije tajna da mnogi ljubitelji hrane iz McDonaldsa inače ne vole uzimati hranu u drive-in u i nositi je kući, jer prženi krumpirići koji stoje u zagrijanoj vrećici nakon nekog vremena imaju okus kao da su prekuhani, odnosno daleko su od hrskavih kakve volimo. I možemo li, uopće, naručiti meni, koji sadržava topli sendvič i krumpiriće i – hladno piće, a da do nas dođu takvi?

Foto: Mc Donalds

- Svi naši dostavljači imaju posebne podstavljene termo torbe, u kojima se čak zajedno može prevoziti topla i hladna hrana i iskustva su do sada jako dobra. Nedavno smo, na primjer, dostavljali čak i sladolede, koji su do korisnika ostali u sasvim dobrom stanju. Riječ je o torbama koje jako dobro funkcioniraju, a vrijeme dostave od restorana do korisnika bit ce u prosjeku 10 minuta, pa vjerujem da možemo osigurati kvalitetu, zaključuje Širola.