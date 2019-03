Nova aplikacija u Hrvatskoj: U samo tri klika ručak je na stolu

Wolt je servis za naručivanje i dostavu hrane preko aplikacije koji već sada, nakon tri mjeseca rada u Hrvatskoj, dostavlja iz oko 80-ak vrhunska zagrebačka restorana. Proveli smo popodne s ekipom iz Wolta i vidjeli iz prve ruke kako sve funkcionira.

Možete odabrati tri opcije. Prva je klasična dostava doma, a hranu možete naručiti i prije da vam stigne primjerice u pauzi za ručak. Druga je opcija ‘takeaway’ - naručite hranu, pokupite ju i pojedete kod kuće ili gdje želite. Treći je način ‘eat in’ – naručite hranu, a restoran vam javi kad će biti gotova. Možete doći, pojesti i otići, ne morate tražiti račun jer je sve plaćeno preko aplikacije.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Samo korisnici koji naručuju hranu doma plaćaju dostavu. Cijena je najmanje 12 kuna i ona se povećava kako kilometri rastu, četiri kune po kilometru, no ne može koštati više od 24 kune. Maksimalna je dostava na području od četiri kilometra oko restorana zbog kvalitete hrane, jer da se dostavlja dalje, ona ne bi bila na odgovarajućoj razini. Cilj je da dobijete ukusnu i toplu hranu - objašnjava nam Martin Jan Verschuijl, operativni menadžer iz Wolta.

Želite li dostavu, u Wolt aplikaciji odaberete restoran, hranu koju želite, način plaćanja (karticu) te potvrdite narudžbu. Aplikacija automatski izračuna koliko je očekivano vrijeme dostave. Dođe vam obavijest da je netko iz restorana vidio narudžbu te on tada ima koju minutu da vam javi koliko mu točno vremena treba. Nama je pisalo 28 minuta, što je i brže od očekivanog - prosjek čekanja dostave je oko 35 minuta. Kad vam se dodijeli dostavljač, možete pratiti gdje se točno nalazi. A ako nešto zaboravite, možete dodati artikle svojoj narudžbi naknadno.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Radimo od 11 do 23 sata jer to obuhvaća radno vrijeme restorana. Za sada dostavljamo na području Ravnica, Borovja, Save, do zapada, odnosno City centra West, te na Šalati, Pantovčaku, Srebrnjaku. U budućnosti se planiramo širiti i u druge dijelove grada. To radimo tek kad na tom području imamo dovoljno restorana da korisnici imaju izbor barem 10-15 restorana - objašnjava Verschuijl.

Wolt je finski servis i u njemu je na snazi skandinavski mentalitet, a to je da je korisničko iskustvo najbitnije.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Primjerice ako vidimo da je gužva i da će dostava kasniti, mi se proaktivno javljamo korisniku preko chata u stilu: "Žao nam je, gužva je u gradu, ali trudimo se da ti hrana dođe što toplija“. Korisnici super reagiraju na to jer vide da se netko brine za njihovu dostavu – kaže operativni menadžer. Dodaje da je u 98 posto slučajeva sve kako treba, no naravno da se može dogoditi da se nešto zaboravi, prolije...

- Imamo zaposlenike za podršku korisnicima preko aplikacije, gdje oni mogu pitati što god žele, a mi odgovaramo unutar 30 sekundi. Problem rješavamo u trenutku. Uvijek pokušavamo pronaći rješenje na obostrano zadovoljstvo - kaže Verschuijl. Dodaje da subotom i nedjeljom, ujutro nakon izlaska ljudi više naručuju burgere i brzu hranu, dok u vrijeme ručka na poslu često naručuju nešto zdravije. Osim burgera, popularni su i pizze, palačinke, ali i zdravija jela poput sushija, wokova, salata... Hranu preko Wolta nude raznovrsni restorani, kao što su Time, Burger Bar i Curry Bowl, ali i slastičarnice poput Meet Mia i Le kolač. Restoran mora zadovoljiti niz kriterija, od kvalitete, pakiranja, ambijenta...

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Misija Wolta je da je hrana premium, no da si ju ljudi ipak mogu priuštiti. Radi se većinom o restoranima koji prije nisu imali dostavu, no priključuju se i oni koji jesu jer im je lakše da mi brinemo o dostavi - kaže. Dodaje da je važno i da restorani imaju kvalitetna pakiranja, a za dostavu imaju posebne torbe koje zadržavaju toplinu te gube samo stupanj, dva kroz sat vremena.

- Pazimo da je hrana što kraće vani. Ako restoranu treba za pripremu 25 minuta, dostavljač dolazi točno tada. Hrana se odmah vruća stavlja u vrećicu i u torbu te se ne vadi do korisnika. Torbe za aute primjerice imaju kabel kojim se spajaju na punjač te griju 65 stupnjeva. Ako se naruči sladoled ili nešto hladnije, postoje zasebne torbe koji zadržava hladnoću – objašnjava operativni menadžer.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Torbe se čiste svaki dan, dezinficiraju i dezodoriraju prirodnim sredstvima poput onih za čišćenje hladnjaka, odnosno pogodnih za čišćenje površina koje dolaze u doticaj s hranom, dodaje Sonja Janković, asistentica u marketingu iz Wolta.

- Pazimo na cijeli trokut, od restorana, preko dostavljača do korisnika, jer ako je bilo tko od njih nezadovoljan, usluga neće biti kompletna - naglašava Verschuijl.

Wolt je u Hrvatskoj počeo tek prije tri mjeseca, a u Finskoj prije četiri godine. Proširio se na 14 zemalja, i nekih 45 gradova. Obuhvaća sveukupno preko 4000 restorana u svijetu te se planiraju i dalje širiti.

- Korisnici često hvale aplikaciju i mislim da su i više nego zadovoljni. Mi nemamo dodir s hranom, samo ju dostavljamo. Uzmemo zapakiranu hranu, provjerimo jesu li sve stavke na broju, stavimo ih u torbu i idemo direktno do korisnika. Dostavljamo najviše četiri dostave odjednom - kaže nam Dubravko koji dostavlja na skuteru. Kada je kiša, dodaje, posebnu pozornost pridaju prelascima preko pruge i skretanjima u zavoju. Oprema je dobra, jakne su nepropusne, štite od hladnoće, a tu je i kaciga, kaže Dubravko.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Imao sam dvije opcije, odabrati taksi ili dostavu. Odabrao sam dostavu iz dva razloga – hrana se ne buni, a ljudi su sretni kad dobiju hranu. S vremenom zapamtite lokacije, pogotovo restorana koji su uvijek na mjestu. U 99 posto slučajeva stignem na vrijeme, jedino me može usporiti gužva u prometu. No ljudi to uglavnom shvaćaju - ispričao nam je Branko Vadjon koji dostavlja na automobilu.

- U Woltu mi je odlično, najbolji studentski posao. Biram si radno vrijeme, a prošao sam cijeli Zagreb s biciklom i volim to. Uz nepropusnu jaknu s kapuljačom imam i kabanicu u slučaju kiše pa sam dobro zaštićen – rekao je Anthony Terence Fiember Satta koji dostavlja na biciklu.