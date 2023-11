Kreće sezona skijanja: Ovo su cijene popularnih skijališta u Sloveniji i susjednim zemljama

Slovenija je uoči početka nove sezone skijanja najavila cijene te objavila brojne investicije koje su obogatile sadržaje te obnovile infrastrukturu. Na čak devet slovenskih skijališta obnovljene su žičare, što je koštalo 63 milijuna eura. Objavili su i da za sada, na početku sezone, neće biti pokrenuta kabina na Kaninu, njihovom najvišem skijalištu, jer nije prošlo na natječaju za novu kabinsku žičaru, a stara nema više uporabnu dozvolu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Posljednje dvije godine slovenska su skijališta dizala cijene, za oko 10 posto po godini, što je oko 4 do 8 eura. No, do kraja studenog vrijede cijene od prošle godine. No, na nekima je cijena čak i pala i to ispod 40 eura.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Blidinje | Video: 24sata Video

Što se tiče Slovenije, najskuplje je skijanje u Kranjskoj Gori, koja je jedna od omiljenih destinacija za obitelji. Dnevna karta bit će 45 eura, što je 5 eura više nego lani. No, online kupnja jeftinija je za - 1 euro.

Ove godine planiraju sezonu otvoriti uskoro, početkom prosinca.

- U tu svrhu smo obnovili i optimizirali uređaje za umjetno zasnježivanje. Ako nam vrijeme bude naklonjeno, želimo početi skijašku sezonu već početkom prosinca - javljaju iz RTC Žičnice Kranjska Gora za Forbes.

Prošle su godine u Kranjskoj Gori imali najviše gostiju iz Hrvatske, Srbije i Engleske.

I Rogla je podigla cijene, još jedno hit skijalište za naše skijaše. Naime, do kraja studenog možete kupiti po 38 eura, a nakon toga se penje na 43 eura.

- Cijene skijaških karata morali smo povećati posebno zbog viših cijena energenata i radnih troškova - javili su iz tvrtke Unitur koja upravlja skijalištem na Rogli. Objavili su i prošlogodišnje brojke, u 112 dana imali su 196.115 skijaša.

Vogla javlja da cijene karata podižu za 5 posto. Kao veliku novost najavljuju panoramsku kružnu gondolu Zadnji Vogel, umjesto dosadašnje dvosedežnice. Sve to omogućila im je investicija od 8,5 milijuna eura, od kojih je 6,4 milijuna eura bespovratno. Dnevna karta ima cijenu od 42 eura.

Krvavec ide također gore, cijena će biti 41 euro, dok je prošlogodišnja 39 eura, koja vrijedi do kraja mjeseca.

Foto: rtc-krvavec.si

- Prošle sezone, posebno u prosincu i prvoj polovici siječnja, imali smo zaista loše uvjete, nedostatak snijega i visoke temperature - izjavili su na Krvavcu. Prednost im je nova žičara sa šest sjedala Zvoh, koja ide do samog vrha.

Cijene od 39 eura neće mijenjati Golte i Pohorje. Na skijalištima blizu Mozirja najavljene su i dvije nove četverosedežnice.

- S obzirom na prošlu sezonu, ove godine svakako se nadamo da će biti više snijega ili barem prikladnih temperatura za umjetno zasnježivanje. Ako uvjeti budu povoljni, zimsku sezonu planiramo otvoriti već početkom prosinca - naglasila je direktorica skijališta Suzana Srdić.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Mariborsko Pohorje najavljuje da cijena od 39 eura vrijedi za radne dane, no vikendom će biti 43 eura.

I tamo su napravljene određene investicije, odnosno sufinanciranjem iz natječaja dobili su sredstva za novu međustanicu panoramske kružne gondole. Ta će gondola ljeti biti namijenjena biciklistima, što znači da će raditi čitave godine.

Ujedno su na Arehu sidro vučnicu zamijenili četverosedežnicom Ruška.

Pohorje je objavilo da je prošla ski sezona trajala 124 dana

- Imali smo izvrsne snježne uvjete – na Arehu je tijekom zime ukupno palo više od tri metra prirodnog snijega - javili su iz tvrtke Marprom koja upravlja mariborskim skijalištem.

Na Kopama su dobili čak 7,8 milijuna eura nepovratnih sredstava preko državnog natječaja, te time postali treći najveći korisnici takvih sredstava. Uz dodatnih tri milijuna eura vlastitih sredstava, postavili su sjedala uz staze Pahernik i Kopnik te još jednu vučnicu.

Time je cijena podignuta za oko 10 posto, sada će biti 37 eura, odnosno 3 eura više nego lani.

Mnogi su imali prošle godine problema s toplim vremenom, stoga je to stvorilo dodatne troškove.

Cerkno je jedino smanjilo cijene, prošle godine ski karta koštala je 36,20 eura, sada je ona 36 eura.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

Austrija, kao i uvijek, ima ozbiljnije cijene često preko 60 eura na dan.

Ipak, tu su i niže cijene - Dreilandereck ima cijenu od samo 47 eura, Goldeck – Spittal 51 euro, Heiligenblut 56,5€, a Obertauern 59 eura.

Katschberg i Turracher Höhe imaju skipass po 60,5 eura, a Nassfeld, Bad Kleinkirchheim, Mölltal i Gerlizen po 62 eura na dan.

Najskuplji su Kitzbuhel, Saalbach Hinterglemm i Ischgl su po 72 eura, dok je St.Anton 75 eura na dan.

Kod Talijana je jeftinija dosta Sella Nevea, povezana sa slovenskim Kaninom. Dnevna karta bit će 44 eura.

Nešto manje od 10 posto poskupjela je karta za Dolomiti Superski, broji čak 80 eura. No, s njome je moguće skijati u Val Gardeni, Alta Badii, Arrabi, Val di Fassi i Cortini d’Ampezzo.

Dnevna karta za Drei Zinnen i Kronplatz košta 74 eura, objavio je Forbes.