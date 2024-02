Kreirala parfem s mirisom svog orgazma: 'Za još više bliskosti'

Infulencerica i brazilska ljepotica Larisse Sumpani (24) šokirala je svoje pratitelje nakon što je podijelila svoj najnoviji poslovni pothvat: Otkrila je da će lansirati vlastiti intimni parfem s neobičnom 'notom' - koristeći aromu koja je 'ulovljena' tijekom njenog orgazma.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako lakše do orgazma

Pokretanje videa ... 00:35 Video: 24sata/pixsell

Mlada dama dosad je prilično otvoreno govorila o svom životu i izazivala dosta reakcija, primjerice nedavno je potrošila 4000 funti, što je oko 4.676 eura, na zabavu povodom svog razvoda, a drugom prilikom je pohvalila da se seksala puna tri sata.

Foto: Instagram/ Larissa Sumpani

U objavi na Instagramu, gdje ima 453.000 pratitelja, Larissa je miris opisala kao 'potpuno inovativan', dok je dijelila snimke svoje prve serije parfema.

- Sada me više nećete morati gledati samo ekranu već me možete i namirisati. Svi moji pratitelji moći će ćete kupiti moj intimni parfem, a zanimljivo je to da je riječ o aromi iz mog orgazma - stoji u opisu.

- Tako je, miris je uhvaćen u trenutku mog vrhunca, posebno za vas. Što kažete na to da poprskate parfem na vrh svog dlana i osjetite moj miris – dodala je.

Foto: Profimedia

- Ideja zbog koje sam ušla u kreiranje ovog parfema je da se moji obožavatelji mogu osjećati kao da sam im stvarno blizu, čak i kad nismo fizički zajedno – naglašava.

I dok su neki pratitelji pohvalili kreativnost i smjelost influencerice, drugi su izrazili šok idejom o tako intimnom mirisu.

Foto: Profimedia

- Bizarno! Kako netko uopće može doći na pomisao da prodaje miris vlastitog orgazma?! - stajalo je u jednom komentaru dok je drugi komentator rezignirano nastavio: 'Eto, dokle smo stigli'.

No, jedan obožavatelj poslovna duha očito misli drugačije: 'Osim što je zgodna žena, ona je i poduzetnica. Čestitamo!'- prenosi Daily Star.