Jeste li isprobali 'situacijski' seks? Imitirajte ovih 8 situacija i doživite nezaboravne vrhunce

Ni seksolozi ne mogu konačno reći što čini razliku između 'pristojnog seksa' i onoga od kojeg imate vatromet u glavi. No slažu se da je glavno obilježje nezaboravne noći to da je to puno drugačija od uobičajenih seksi noći.

Kako bi vas potaknuli da dosegnete nove vrhunce, časopis Men’s Health sastavio je popis od osam nezaboravnih iskustava u seksu, ali i kako ih 'imitirati'.

- Vatra se neće zapaliti sama - ističe Lou Paget, autor knjige o ženskom orgazmu 'Veliki O'.

- Morate je potpaliti i održavati - kaže Paget. A već i poljubac u neuobičajeno mjesto zapalit će šibicu.

Druga prva bračna noć

Zašto je to iskustvo nezaboravno: Mlada izgleda prekrasno (i to su joj ponovili barem 1000 puta). Osjeća se sigurno pa je dopamin i epinefrin brzo 'pogode'. Zato je na putu prema euforiji te spremna pružiti i primiti zadovoljstvo, kaže antropologinja i autorica 'Prvog seksa' Helen Fisher.

Pokušajte večeras: Probudite iskru tako da ujutro ispišete na njezinu tijelu “vruću” poruku, i to na skrovitome mjestu.

- Žene pokreću riječi - kaže Helen Fisher. Vašoj partnerici će ostati 9-10 sati da pročita poruku i prepusti se mašti. Kad stigne kući, pogledajte je u oči i poljubite u vrat. Ljubite i dodirujte dijelove tijela koji se obično zanemaruju - unutarnju stanu lakta, stražnju stranu ruke, bedro...

Draga, stigao sam kući

Zašto je poseban: Ako niste jeli cijeli dan, navečer ćete se prejesti. Isto je i sa seksom. Ako ste u vezi, poslovni put izazvat će veliku seksualnu frustraciju. Zato kad napokon stignete kući, frustracija se pretvara u seksualnu vatru.

- Obično se smatra da je to najromantičniji seks jer najčešće krene od dugih poljubaca prepunih želje koji doista uzburkaju životne sokove - kaže seksologinja Ava Cadell i autorica “Burze orgazama”.

Pokušajte večeras: Čak i ako niste bili odsutni osam dana nego samo osam minuta, razbudite te strasti tako što ćete početi od dugoga nježnog poljupca. Poljubite njezinu donju usnu grickajući je nježno.

Čovječe, ljuti se

Zašto je poseban: Svađate se, vičete, urlate, razbijete nekoliko tanjura. Onda se pomirite i odjurite u spavaću sobu.

- Kad se svađate, bijes podiže testosterone i kod žena i kod muškaraca. Odete li u krevet, želja će biti puno jača nego obično - ističe Helen Fisher.

Pokušajte večeras: Odigrajte svađu i probudite emocije koje ju prate. Pokrenite prepirku koja će podići tenzije, pokrenite neko natjecanje među sobom i ubrzo ćete doći do osjećaja koji će vas potaknuti da poželite riješiti stvari u krevetu. Druga je mogućnost borba jastucima.

- Žena će završiti raščupana, najčešće i raskopčana, boreći se za zrak, što može biti vrlo privlačno - ističu stručnjaci.

Na odmoru, za rođendan i na odlasku

Seks nakon prekida je kao dan prije nego što krenete na dijetu. Sutra sve počinje, no danas ste odlučili uživati u zadnjem zalogaju brze hrane.

Oboje ste zaključili da veza više nema smisla, no zašto ne biste još jedanput vodili ljubav. Nerijetko to završi puno bolje od odnosa koje ste imali u zadnjih šest mjeseci, i to iz dva razloga. Drugim riječima, riječ je o podsvjesnom pokušaju tijela da zadrži vezu tako što će partnerica ostati trudna, čak i ako to svjesno ne želite. Drugi je razlog psihološki.

- Kada znate da nekoga više nećete vidjeti, želite da vas čeka i učinit ćete sve da ga izludite. Na taj način oba partnera postanu vrlo koncentrirana na užitak onog drugog i odbacuju sve granice.

Prvi spoj

Zašto je poseban: Uzbudljivo je jer se tek otkrivate, kaže Louanne Cole Weston, bračna terapeutkinja. Na prvom spoju ste otvoreni za nova iskustva i budna su vam sva osjetila. Osim toga, mnogi muškarci u dugim vezama zacrtali su kakav bi seks trebao biti. S novom ženom se to mijenja i uzbuđenje je veće.

Pokušajte večeras: Ključ je u tome da probudite svoja osjetila na nov način. Cadell predlaže igru s medom: vezanih očiju pokušajte pronaći trag meda na partneričinu tijelu, no služite se samo jezikom. Popijte malo šampanjca...

Godišnji odmor bez granica

Zašto je poseban: Prije svega, slobodni ste od svega što vam inače izaziva stres - posla, računa, još jedne loše sezone nogometnoga kluba za koji navijate... Seks na moru je zabavan i jer je riječ o promjeni krajolika, pogotovo ako osvojimo novi teritorij - plažu.

Pokušajte večeras: Možete uzeti slobodan dan. Za početak preokrenite krevet ili okrenite noge prema uzglavlju. Čak i nešto tako jednostavno može biti dodatni poticaj za igru, tvrde stručnjaci. Osim toga možete zamijeniti uloge. Zamijenite i redoslijed, na primjer, poljubite prvo rame umjesto vrata...

Kako sam upoznao vašu majku

Zašto je poseban: Mnogi parovi osjećaju se jako povezani kad odluče da će raditi na bebi. Nakon što ste neko vrijeme izbjegavali trudnoću, sada se spremni postati roditelj. Izreći to da želite dijete s nekim je vrlo romantično.

Pokušajte večeras: Stavite nekoliko pupoljaka na stropni ventilator i uključite ga kad partnerica legne u krevet. Izaberite pozu tijelo uz tijelo, što je poza u kojoj su partneri najravnopravniji.

Kad se gledate u oči tijekom vođenja ljubavi, preplavit će vas emocije. Pustite vašu pjesmu i ako postoji nešto što za vas oboje ima neko posebno značenje, donesite to u sobu. Naravno, to nije boca nekoga žestokog pića, nego nešto što vas povezuje.

Oproštajni seks

Zašto je poseban: U seksu prije rastanka muškarcu se povećavaju razine hormona u sjemenu, što partnericu može potaknuti da spontano ovulira, kaže Helen Fisher. No još je važnija psihologija.

Pokušajte večeras: Ako želite da žena odbaci granice, pokušajte je opustiti - i tijelo i misli. Očistite hladnjak. Zbog pažnje će biti spremnija za odnos, kaže Paul Joannides, autor “Vodiča za one koji žele popraviti svoj seksualni život”. U istraživanju je čak pitao i eskort-dame. Sve su odgovorile: “Najjednostavniji način da zavedete ženu je - počastite je kućnom pomoćnicom”.

Sretan ti rođendaaaannn!

Zašto je poseban: Jasno je tko poklanja, a tko prima dar, što znači da nema pritiska radi reciprociteta, kaže Cadell.

Pokušajte večeras: Za 363 dana, kad vam nisu rođendani, možete pokušati stvoriti takvu atmosferu. Recite partnerici da je želite odvesti na neko posebno mjesto te joj predložite da gaćice i grudnjak ostavi kod kuće.

Odvedite je na mjesto gdje svira latino glazba kako biste mogli zaplesati. Taj je ples vrlo erotičan jer pokrećete zdjelicu. Kad se vratite kući, možete joj dati poklon - vrhunski orgazam.