Dynah, iz SAD-a, rekla je da se spremala izaći na spoj kada je otkrila da je slala poruke pogrešnoj osobi. Sve to ispričala je na TikToku.

Prije nego je izašla na dogovoreni spoj, čekala je da ju dečko nazove, ali broj kojemu je ona slala poruke nije bio broj osobe s kojom je trebala izaći.

Pod video je napisala: 'Žene rade brže od FBI-a'.

'Trebate vjerovati sami sebi i svojim instinktima. Upravo sam namjeravala ići na spoj, obukla sam cipele, spremila se i poslala poruku dečku s kojim sam trebala ići:'hej, možeš li me nazvati da razjasnimo detalje?'. Međutim, ID pozivatelja nije odgovarao njegovom imenu. Odmah sam ga upitala 'tko je to?' a on je zbunjeno odgovorio 'Ha? Ne znam tu osobu' i moj se ton odmah promijenio. Rekla sam mu samo 'to je uredu' - ispričala je Dynah.

Žena je potom proguglala dvojicu muškaraca za koje se ispostavilo da su kolege s posla, a dečko s kojim je trebala ići na spoj bio je oženjen.

'Izguglala sam ih. Oni su kolege s posla. Oženjen je. Našla sam fotografije vjenčanja. Prilično sam sigurna da ima dijete', rekla je Dynah.

Objava je pregledana više od 76 tisuća puta, a Dynah je tim videom željela potaknuti druge da prije nego izađu na spoj s nekim, istraže s kim izlaze, piše The Sun.