Joleen Diaz (44), profesorica u srednjoj školi u Kaliforniji, izgleda prije kao sestra svojoj 21-godišnjoj kćeri, nego kao mama, a takve komentare često sluša. I dok joj s jedne strane to laska, ponekad zbog mladolikog izgleda ima probleme.

Često joj udvaraju puno mlađi muškarci, a zna se dogoditi i da joj izbrišu profil na stranici za upoznavanje Hinge zbog prijava ljudi koji su uvjereni da se lažno predstavlja.

POGLEDAJTE VIDEO Što lju di sve rade za ljepotu:

- Zapravo su mi već nekoliko puta izbrisali profil na Hingeu. Ljudi misle da se radi o lažnom profilu i prijavljuju me. Mogla bih linkati moj Instagram profil tamo i tako dokazati da sam to doista ja, ali to ne želim napraviti, jer vjerujem da me moj profil ne prikazuje kao jednostavnu, prizemljenu osobu kakva doista jesam - ispričala je.

- Volim se najprije s nekim povezati i bolje upoznati, a tek onda objašnjavati što objavljujem na Instagramu - dodala je.

Joleen ima preko 565.000 pratitelja na Instagramu (@joleendiaz) i nerijetko je momci pozivaju na spojeve.

- Stižu mi poruke i od mlađih muškaraca. Većina tih poruka je vrlo ljubazna, pohvalna i pozitivna o tome što promičem pozitivan stil života. Neki me pozovu na spoj, večeru ili izlet, ali znam da je to samo radoznalost, a ne stvarna namjera - kaže Joleen. Priznaje da joj pojednako laska kad ju mlađi muškarci pozovu na spoj i kad to naprave oni stariji.

- Potrebno je puno hrabrosti prići nekome i zamoliti ga da se nađe s vama oči u oči. Mislim da su pojedini mlađi muškarci skloni maštati o tome kako bi bilo izlaziti s nekim starijim. S druge strane, muškarci mojih godina ili oni stariji traže osobu s kojom će uživati u jednostavnim životnim stvarima - nastavila je.

Nije, kaže, nimalo zainteresirana za zabavu sa mlađim momcima.

- Nikad ne bih ni pomislila o zabavljanju s nekim tko je dovoljno mlad da bude prijatelj s mojom kćeri - dodala je i spomenula kako njih dvije znaju zajedno ići na 'dvostruke spojeve' kad su obje u vezama.

- Znamo onda svi zajedno ići na kuglanje, u kino, na planinarenje, na plažu - rekla je.

- Meilani stalno traži moje savjete vezane za izlaske. Sviđa mi se što vjeruje u savjete koje dajem, osjećam da je dobro izbalansirana u spojevima i drago mi je da joj moja iskustva mogu pomoći - dodala je.

Otkrila je i kakve muškarce voli

- Gravitiram prema ambicioznim, motiviranim muškarcima, nekome tko je samopouzdan, ima pozitivan pogled na život i zna dobro komunicirati. Mora moći podjednako pridonositi u vezi, i financijski i emocionalno, i mora voljeti pse pošto ja imam zlatnog retrivera. Također, trebao bi voljeti boraviti na otvorenom i biti fizički aktivan - rekla je.

Inače, Joleen je u Kaliforniju došla kao dijete od deset godina sa Guama, otoka na zapadnom Tihom oceanu. Rastala se prije 14 godina i od tada živi kao samohrana majka, prenosi Daily Mail.