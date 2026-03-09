Obavijesti

Alergičari, oprez

Krenule su alergije! Provjerite peludni kalendar za Hrvatsku

Krenule su alergije! Provjerite peludni kalendar za Hrvatsku
Na temelju ovih podataka možete jednostavno provjeriti koja je pelud trenutno prisutna u zraku te kolika je njezina koncentracija, što je korisno za planiranje svakodnevnih aktivnosti

Peludni kalendari važan su alat za sve koji pate od sezonskih alergija jer pomažu u praćenju razdoblja cvatnje biljaka koje najčešće izazivaju alergijske reakcije. U nastavku donosimo peludne kalendare za šire područje kontinentalne i mediteranske Hrvatske, koji daju okvirni pregled kada se u zraku pojavljuju određene vrste peludi.

Na stranicama Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar mogu se pronaći detaljna peludna prognoza i peludni kalendar za svaki grad u Hrvatskoj. Na temelju tih podataka možete jednostavno provjeriti koja je pelud trenutno prisutna u zraku te kolika je njezina koncentracija, što je posebno korisno za planiranje svakodnevnih aktivnosti osobama osjetljivima na alergene.

Ipak, važno je imati na umu da su peludni kalendari okvirni. Periodi cvatnje mogu se razlikovati ovisno o vremenskim uvjetima u pojedinoj regiji. Ako su dani topli i sunčani, cvatnja se ponekad može pomaknuti nekoliko dana ranije, a biljke u vrlo kratkom roku počnu intenzivno otpuštati pelud u zrak.

S druge strane, kišno i hladnije vrijeme može odgoditi cvatnju te privremeno smanjiti koncentraciju peludi u zraku. No čim se vrijeme ponovno proljepša, biljke često procvjetaju već u roku od dan ili dva, a pelud se brzo počne širiti zrakom.

Upravo zato stručnjaci preporučuju redovito praćenje peludne prognoze kako bi se osobe sklone alergijama mogle na vrijeme pripremiti i prilagoditi svoje aktivnosti u razdobljima kada je koncentracija peludi najviša.

