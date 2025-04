Najbolja i najgora hrana kada vas muče alergije: Pomažu luk i ananas, ali bježite od jabuka

Ako patite od alergije na pelud trava i drveća, bilo bi dobro utvrditi koja vam vrsta peludi izaziva reakciju kako biste izbjegli moguće križne reakcije ili tzv. oralni alergijski sindrom. Naime, neke vrste peludi voća i povrća 'križaju' se s peludi trava i drveća, zbog čega može doći do alergijske reakcije ako jedete namirnice koje se 'križaju' s travom ili drvećem na koje ste alergični, rekla je za 24 sata nutricionistica Adrijana Miletić Gospić iz Dječje bolnice Srebrnjak u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako lakše prebroditi simptome peludne alergije

- Na primjer, ljudi alergični na brezu trebali bi pripaziti dok jedu svježi celer ili jabuku. Možda nećete imati nikakve simptome, što znači da ih možete normalno jesti, no može se i javiti tipična alergijska reakcija, zbog koje je te namirnice u svježem obliku bolje izbjegavati - pojašnjava nutricionistica.

ILUSTRACIJA

Ako ste alergični na pelud breze, pripazite dok jedete - jabuku

Ipak, bez problema možete pojesti kuhani celer, primjerice u juhi, ili kompot od jabuka. Zato takva reakcija ne može biti opravdanje za izbacivanje nekog voća ili povrća iz menija jer ga kuhanog uglavnom možete jesti.

I orašasti plodovi mogu izazvati križnu alergijsku rekciju kod alergičnih na pelud stabala, npr. lijeske, odnosno lješnjaka. Do križne reaktivnosti može doći i između ambrozije i banane, dinje, lubenice, krastavca, tikvica i artičoka te tad treba izbjegavati te namirnice. Najbolje je da s njihovom konzumacijom odmah prestanete ako vam se nakon njih pogoršaju simptomi alergije, a ambrozija upravo cvjeta, savjetuju stručnjaci. Nemojte si tad nikako pokušati pomoći čajem od kamilice, ehinaceje ili hibiskusa. I oni mogu tvoriti lošu kombinaciju s ambrozijom.

Alergijski simptomi nakon konzumacije određene vrste svježeg voća ili povrća najintenzivniji su u vrijeme cvatnje određene peludi s kojom postoji križna reaktivnost. Na primjer, u slučaju celera simptomi će biti najizraženiji u veljači, kad cvjeta breza. U svibnju s njime već ne biste trebali imati problema.

Ljudi koji imaju intoleranciju na histamin, to jest oni kojima nedostaje enzim diamin-oksidaza (DAO), koji razgrađuje histamin, trebali bi izbjegavati fermentirane proizvode, posebno one s visokim udjelom proteina. To se prvenstveno odnosi na tvrde sireve ili sireve s plemenitom plijesni jer sadrže visoku razinu histamina i mogu izazvati simptome slične alergiji.



Ako patite od intolerancije na histamin, oprezno sa tvrdim ili pljesnivim sirom jer može potaknuti reakciju

- Ti ljudi bi trebali izbjegavati i ostale namirnice bogate histaminom, u prvom redu odstajalo meso i ribu, suhomesnate proizvode i riblje konzerve, ukiseljeno povrće, vino i alkoholna pića. S druge strane, ljudi koji normalno metaboliziraju histamin mogu bez ikakvih simptoma jesti spomenute namirnice - zaključila je nutricionistica.

Često se ističe da zbog unakrsnih reakcija treba izbjegavati i med. Budući da pčele slijeću s cvijeta na cvijet sakupljajući pelud, ako ste alergični na neku vrstu peludi, mogli biste imati i alergijsku reakciju na med, koji bi najviše mogao smetati alergičnima na pelin. U većim bi količinama štetiti mogao i peršin. Međutim, ako se jede umjereno, nasjeckan ili u prahu kao začin u brojnim jelima, može vas čak i spasiti od ubojitih simptoma alergije. U njemu ima toliko vitamina C da, ako ga redovito jedete tijekom cijele godine, može ojačati imunitet do te mjere da će vas zaobilaziti mnoge bolesti i alergije.

Slično je i s paprikom, koja još obiluje beta-karotenom i kalijem, pa se preporučuje jesti sirova. Uz to, bromelain iz ananasa moćna je protuupalna tvar koja ublažava bolove, smanjuje otekline i potiče oporavak tkiva. Vjeruje se da njegova učinkovitost proizlazi iz međudjelovanja s prostaglandinima, tvarima sličnima hormonima, pa je i ananas među važnijim namirnicama u borbi protiv alergija.

Uz sve ovo, postoji i hrana koja često izaziva alergijske reakcije. Među njima su mlijeko, jaja, orašasti plodovi, kikiriki, gluten, soja, riba i morski plodovi. Te reakcije mogu biti vrlo intenzivne, ponekad i opasne za život, odnosno puno ozbiljnije od onih koje se javljaju kao posljedica križne alergije.

Namirnice uz koje ćete lakše podnijeti simptome alergije

Luk



Smanjuje baš svaku upalu i pospješuje iskorištavanje vitamina C te stabilizira stanične membrane pa ljudi manje reagiraju na alergene. Kad god možete, nasjeckajte ga u hranu.

Paprika

Stručnjaci tvrde da se s jačim imunitetom lakše nosimo s alergijama pa ga stalno treba bildati. Vitamin C je nezaobilazan u tome, a paprika sadrži četiri puta više vitamina C od naranče. Dobra vijest je da sadrži i beta-karoten te kalij, koji su također korisni za imunitet.

Bobičasto voće



Kvercetin smanjuje histaminske reakcije. Stručnjaci ipak upozoravaju da su za sada istraživanja rađena na stanicama, a nisu dokazana na ljudima, pa treba biti oprezan. No možete ga pokušati osigurati iz bobičastog voća.

Peršin

Među najbogatijim je biljkama po sadržaju vitamina C i u sadržaju brojnih minerala, no jako je važno pripaziti na količinu. U većim količinama može doći do promjena na jetri, a ne samo do alergijske reakcije, upozoravaju liječnici.

Kivi

Pomoći će u sprečavanju blažih oblika alergije. Naime, vitamin C iz kivija poboljšava aktivnost diamin-oksidaze, tj. enzima koji razgrađuje histamin, a to može pomoći osobama s blažim oblicima histaminske intolerancije.

Ananas

In vitro istraživanja dokazala su protuupalni učinak bromelaina iz ananasa i smanjenje iritacije na alergijske bolesti kao što je astma. Zato ga svakako uključite u prehranu ako patite od alergija.

Tuna

Neke epidemiološke studije pokazuju da je učestalost astme i alergijskog rinitisa manja kod ljudi koji unose veće količine omega-3 masnih kiselina hranom pa je dobro uvrstiti tunu u prehranu jer je bogata omega-3 kiselinama. No tu su i skuša, pa i srdele.

Kefir

S kefirom unosite dobre bakterije. Brojna istraživanja upućuju na pozitivno djelovanje probiotika na atopijske bolesti. Zbog regulacije mikroflore, svakodnevna konzumacija kefira svakako je poželjna.

Med

Kao što smo spomenuli, zrnca peludi u medu su "umrtvljena" i organizam ih najčešće prihvaća bez neke značajnije pobune, no ako ste jako osjetljivi na pelud, može izazvati jake alergijske reakcije. Zato: Oprezno!

Kiseli kupus

Postoje istraživanja koja upućuju na to da probiotici imaju dobar učinak na simptome alergije i da je mogu prevenirati. Zato navalite na jogurt, kefir, kiseli kupus, kombuchu, tempeh i svježi sir.

Meso

Cink dokazano jača imunološki sustav i pomaže u prevenciji alergije, a vrlo je koristan i u liječenju simptoma, posebno ublažavanja upale sluznice nosa i očiju. Pronaći ćete ga u govedini, piletini, školjkama i mahunarkama te orašastim plodovima. Dobar izvor su i jaja te cjelovite žitarice i - crna čokolada.

Pripazite: Ove namirnice mogu potaknuti alergiju

Ako patite od alergija, postoje i namirnice koje je bolje izbjegavati jer mogu utjecati na pogoršanje simptoma, odnosno dovesti do toga da razvijete novu alergiju. Neke od njih smo spomenuli. Med je jedan od primjera jer, osim što pomaže ublažiti simptome alergije, može se dogoditi da ste alergični na određenu pelud koja je sastojak meda i da se zbog toga razvije reakcija na med. Ako postoji sklonost prema kožnim alergijama, pripazite i na bjelanjak, jer često može biti uzrokom intolerancije na jaja, koja se manifestira osipom i probavnim smetnjama. Budite oprezni i sa šumskim voćem i jagodama, procesuiranim mesom (salame i kobasice, paštete i drugi konzervirani proizvodi), morskim plodovima, rajčicom, sirom, gaziranim napicima i kikirikijem, a u nekim slučajevima okidač za alergijsku reakciju može biti i - čokolada.