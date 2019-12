Kristijan editorijalom prikuplja donacije za glazbenu terapiju

Uzbuđenje zbog snimanja novogodišnjeg editorijala u koncertnoj dvorani osnovne glazbene škole na Pešćenici mali Kristijan Vuković (4) nije mogao sakriti.

Najbolje mu je pristajala slamka koja je odglumila koncertni štapić kojim je dirigirao. Društvo na setu pravila mu je mu profesorica klavira iz glazbene škole Zlatka Balokovića, pijanistica Helena Vidović (41), koja je inače profesorica njegovoj sestri Iris (7). I ona nam je odsvirala pokoju notu.

Kristijanu ovo nije prvi put pred kamerama, on je već iskusan maneken koji je snimao "punkerski" editorijal u ožujku ove godine s članovima grupe Brkovi. Unatoč svim obvezama prije blagdana njegova mama Martina Vuković (33) okupila je profesionalnu fotografkinju, profesoricu klavira i šminkericu, koje su odlučile volontirajući pomoći i djeci s Down sindromom, poput Kristijana, kako bi ih barem malo uveselile. Prikupljene donacije od ove dobrotvorne akcije "Novogodišnja glazbena želja" neće biti samo za glazbenu terapiju već i za art-terapiju.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Predstavljanjem editorijala pozivamo sve ljude dobrog srca da svojim doprinosom pomognu članovima Udruge Down sindrom Zagreb u kupnji digitalnog pianina koji će u rehabilitaciji muzikoterapijom koju će provoditi muzikoterapeuti, za male i velike članove udruge - kaže mama Martina. Pianino ce poslužiti i za priredbe tijekom cijele godine i razna druženja.

Foto: Staša Šahman

'Ovo je njihova novogodišnja želja'

- Dvije djevojčice s Down sindromom iz udruge unatrag godinu dana vježbaju na sintesajzeru, no voljeli bi kad bi učile i na pravom instrumentu. Donedavno se mislilo kako je nemoguće da djeca sa Down sindromom nauče svirati klavir ili bilo koji drugi instrument, no Kristijan i Helena ovim editorijalom žele skrenuti pažnju na potencijal koji ova djeca nose u sebi, a njima je uz našu i vašu podršku samo nebo granica. Oni zaista mogu sve i ovo je njihova novogodišnja želja - kaže mama Martina. Glazbu je radost, dodaje, kroz koju se ova djeca mogu izraziti - smatra Martina. Kroz ovakve aktivnosti, kaže, Kristijanu omogućava da upozna nove ljude, stječe nova iskustva, što je dobro za njega.

- Uz to, pokušavamo da editorijali imaju viši smisao i da učinimo dobro djelo te skupimo donacije kako bi im se omogućile terapije - kaže Martina.

Profesorica Helena Vidović bila je oduševljena s Kristijanom. Obožava djecu i podučavati ih ali joj je ovo prvi susret s jednim Downićem.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Isprva sam rekla kako se ne bih htjela slikati, ali Martina me nagovorila, a humanitarni karakter ne možemo zanemariti - kazala nam je profesorica. Samo za ovom prigodu odjenula je haljinu i dozvolila da joj make-up artistica iz Učilišta Profokus - našminka.

Pridružio joj se i mali Kiki, kako ga od milja zovu. Okrenuo je nekoliko stranica kajdanke koja je stajala na klaviru. A u žaru svirke, i pobacati nekoliko listova...

Foto: Staša Šahman

Sve je fotoaparatom zabilježila profesionalna fotografkinja Staša Šahman, inače slikarica i kostimografkinja s dugogodišnjim fotografskim stažem.

- Veseli me snimanje. Upoznala sam Martinu na jednom projektu i svidjelo mi se to, pa sam rekla zašto ih ne bih podržala - zaključuje Staša.

PODACI UDRUGE:

I BAN Kod Zabe

HR3223600001101617736

Dobrotvorna akcija "Novogodišnja glazbena želja"

Udruga za sindrom Down Zagreb

Hrgovići 59, Zagreb

