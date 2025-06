Kristina Ivanuš postat će mama!

Nakon 26 godina čekanja da pronađem ono što zovem svojom pravom obitelji, napokon koračam prema tome. U meni raste jedan mali život. Sretna sam, uplašena, zahvalna. Dolazi naše novo poglavlje stoji u objavi u kojoj je Kristina Ivanuš (26) objavila sretnu vijest Instagramu.

Pokretanje videa... 09:25 Najdublji zaron mi je na 40 metara kod Visa, a voljela bih istražiti morsko dno kod Dubrovnika, rekla je Kristina. Video je snimljen prije dobivanja nagrade. | Video: 24sata/pixsell

Prošle godine se zaručila za mladića s kojim je godinama u sretnoj vezi, preselila se u njegov rodni kraj na moru i u 31. je tjednu trudnoće.

Kristina Ivanuš (26) je od svoje četvrte godine odrastala u SOS selu Lekenik, a cijelo se djetinjstvo borila s teškom neurološkom bolesti. Naime bolest perifernih živaca pratila ju je omalena, a simptomi su bili njeni česti padovi, trnci u nogama i brzo gubljenje snage u nogama. No ti problemi nikad joj nisu predstavljali problem jer je u bolnici i voljela biti, okružena sestrama koje su se uvijek požrtvovno brinule o njoj.

- U SOS dječjem selu Lekeniku bila sam smještena do svoje petnaeste godine odnosno do kraja 8. razreda, a potom sam otišla u SOS zajednicu mladih u Velikoj Gorici gdje sam bila do završetka srednje ekonomske škole. Želja mi je bila postati kuharica jer baš jako volim kuhati, ali moja bolest mi nije dopustila da budem kuharica. Doktori su mi zabranili sva strukovna zanimanja zbog prevelikog opterećenja nogu te sam onda upisala ekonomsku školu u Velikoj Gorici - ispričala nam je Kristina.

Također, 2020. godine osvojila prestižnu nagradu Herman Gmeiner Award, koja se na globalnoj razini dodjeljuje najuspješnijoj djeci odrastaj u SOS Dječjim selima. Svojom inspirativnom pričom dirnula je ne samo Hrvatsku, već i brojne ljude diljem svijeta.

Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook

Njena velika strast je ronjenje, te je pohađala školu za ronioca, a išla je i po natjecanjima gdje je uvijek osvajala jedno od prva tri mjesta.