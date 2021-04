U doba dok je radio moj otac, samo u Ilici ste imali oko 30 krojača. Danas ih je cijelom Zagrebu desetak, ako govorimo o onima koji šivaju i rade po mjeri, a u cijeloj Hrvatskoj ih je jedva 110. Ipak, osjetili smo promjene neposredno prije pandemije jer se povećao broj zainteresiranih za krojačke usluge budući da ljudi žele unikatne odjevne predmete. To je sada trend u svijetu i u Europi, no pandemija i potresi su zaustavili scenu, objašnjava nam predsjednik Obrtničke komore Zagreb Mirza Šabić, ujedno vlasnik krojačkog salona kojeg je naslijedio od oca.

POGLEDAJTE VIDEO: Krojač Miran Strelec o poslu nekad i danas

Kaže kako je riječ o profesiji koja je na cijeni, a uglavnom je biraju oni čiji su roditelji, djedovi i bake već bili u tom poslu.

- Prije smo imali veliku tekstilnu industriju, no to je sve propalo. Proizvodnju su preuzela velika tržišta poput Kine, no iskreno, nama malima koji radimo temeljem vlastitog imena i prezimena, to nije značajno utjecalo na posao. Čovjek bi očekivao da će padom velikih industrija porasti proizvodnja obrtnika, ali nije ispalo tako. Unazad nekoliko godina ipak bilježimo povećani interes učenika u obrtničkim školama, sve se više javljaju kazališta i manifestacije za koje se šiju kostimi te individualci koji žele nešto drugačije - nastavio je Šabić.

'Nikad mi nitko nije došao sa željom da bude šegrt'

- Do mirovine mi je ostalo jedva godinu dana. Htio sam zatvoriti obrt i ranije, ali si nekako mislim da ću još izgurati do kraja, iako je sve teže i teže. Iskreno, posla je sve manje, a u svih 43 godine koliko radim, nikad mi nije došao netko sa željom da bi bio šegrt i učio ovaj zanat. Imam troje djece, ali ni oni nisu zainteresirani - priča nam Miran Strelec (64), jedini koprivnički krojač koji izrađuje odijela po mjeri.

Prisjeća se kako je u doba kad je on birao to zanimanje interes ljudi bio daleko veći i puno se šivalo, ali kako je riječ o teškom i napornom poslu koji zahtijeva strpljenje i umijeće, mnogi će radije odabrati lakše profesije.

- Danas na tržištu imate puno sezonske robe koja se iznosi i potom baca i kupuje nova. Krojačima uglavnom dolaze ljudi koji si u trgovinama ne mogu kupiti odgovarajuću odjeću jer su puniji ili mršaviji ili imaju druge potrebe kad je riječ o krojenju, pa oni naručuju odjeću po mjeri. Ima i onih koji nose na krpanje, kraćenje i popravke, a u posljednje vrijeme sam imao dosta klijenata koji su donosili stare kapute na preradu. Nekad su zimski kaputi bili jako dugački, pa ih sad žele skratiti - pojašnjava Strelec ističući kako su se odjevni predmeti do prije tridesetak godina izrađivali od puno kvalitetnijih i trajnijih materijala koji se odupiru zubu vremena.

Kaže i da su mu nekad uglavnom dolazile žene koje su naručivale haljine, a danas su to češće muškarci kojima treba odjeća za svečanije prigode.

- S jedne strane prevladao je konzumerizam te kupovina robe slabije kvalitete koja kraće traje, no činjenica je da mi ne proizvodimo svoje materijale. Ako prosječni materijal košta 100 kuna po metru, imajte na umu da i dalje postoje visokokvalitetni materijali čija je cijena i do 750 kuna po metru. Ljudi si to ne mogu priuštiti i onda radije kupuju jeftiniju odjeću koja možda izgleda ljepše, ali kraće traje - pojašnjava Šabić.

- Ako želite kupiti relativno jeftino odijelo u trgovini, platiti ćete ga od 1500 kuna na više. A ja ću ga sašiti za 700 - 800 kuna i za to mi treba 16 sati. I ja volim nositi odijela, sam si ih šivam, a dok sam bio mlađi znao sam se urediti i tako u odijelu i kravati raditi. Kad bi me ljudi vidjeli za mašinom, pitali su me spremam li se negdje, a ja sam im samo odgovorio da se volim osjećati lijepo - smije se Strelec.

Ističe kako se mijenjaju i trendovi u modi pa ih redovito prati kako bi ostao konkurentan i kupcima pružio ono što traže.

- Kad sam tek počeo raditi, sakoi su bili strukirani i širokih ramena, hlače su se radile široke i sa faldama i nosilo se tamne boje. Danas nema više pravila, pa muškarci nose svijetla ili čak ružičasta odijela, a žene tamnoplava. Nekad je to bilo nezamislivo - smije se Strelec.

'Ja sam posljednji Mohikanac'

- Nekad su se odijela nosila za nedjeljne mise, a danas ondje sjede i u štofanim hlačama. Ljudi dolaze izraditi odijelo uglavnom za posebne prilike, biraju klasične boje od najelegantnije i najsvečanije crne preko tamnomodre do sive. Imao sam često situacije gdje su ljudi slabijih financijskih mogućnosti godinama štedjeli kako bi kupili upravo moje odijelo rađeno po mjeri - priča najpoznatiji trogirski krojač Boris Burić Gena (66) čija su odijela nosili mnogi slavni muškarci, uključujući Stjepana Mesića, Placida Dominga, Armanda Assantea, Bernieja Ecclestonea, Gorana Ivaniševića, Maria Ančića, Olivera Mlakara, Gorana Višnjića i mnogi drugi.

On kaže da na svako odijelo potroši 60 sati rada i cijena je 9.950 kuna, a jedino što ga zanima je osjećaj koji će omogućiti čovjeku koji će odjenuti njegovo odijelo.

- Odijelo ima četiri doživljaja - na slici, na lutki, kad ga odjenete za probu i u konačnici kad ga nosite za prigodu za koju ste ga dali izraditi. No moja odijela ljudi nose više od samo jedanput, i svaki put osjećaj oduševljenja raste. Ja radim odijela za cijeli život, a uvijek su u modi i vjerujem da će tako ostati. Inače, kad je riječ o muškoj modi, uvijek se traži isto. Nikad u životu nisam napravio ružičasto odijelo niti ću to raditi, ali zato uvijek inzistiram i nezamislivo mi je odijelo bez lanca za džepni sat. To je fina gospodska manira koji pokazuje red i poštovanje, a potpuno se izgubio - ističe Gena dodajući kako su kod njega uvijek dolazili ljudi koji su se odijevali za posebne prigode i cijenili su sklad čistih linija i jednostavnosti detalja, no interes je danas ipak manji nego prije.

- Svi rade odijela, a ja radim više od odijela, radim najljepši veštit na svijetu. Prvo odijelo sam sašio prije 50 godina. Bez obzira na financijsko stanje, obrazovanje ili društveni status, kad obuku moje odijelo svi muškarci imaju jednak osjećaj harmonije i sklada. Također, drugi će ih odmjeriti od glave do pete s divljenjem. Odijelo se nosi radi sebe ili nekoga koga poštujete i to treba istaknuti - pojašnjava Gena koji i danas sa nevjerojatnom strašću priča o poslu kojeg će, kaže, raditi dokle god bude mogao.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Poslovica da odijelo ne čini čovjeka u mojem slučaju pada u vodu jer ga čini posebnim. Ja sam posljednji Mohikanac. Opstao sam 50 godina jer sam usredotočen na osjećaj koji će muškarac imati kad odjene odijelo. Ako se u njemu ne osjeća posebno, on je fulao adresu, a ja posao - nastavlja on dodajući da također nije osobito zadovoljan nasljednicima jer od troje djece nitko ne želi njegovim stopama.

'Živim svoj san'

No sasvim suprotno, Kristina Zubak (23) iz Zagreba kaže da ona kao najmlađa hrvatska krojačica vidi perspektivu u profesiji i sanja kako će jednog dana imati vlastiti krojački salon.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Moja mama je domaćica i znala je doma dosta šivati. To me privuklo kao ideja kojom nekoga mogu usrećiti novom odjećom. Kad sam se upisivala u srednju školu bilo nas je 35 u razredu i često smo slušali od vršnjaka kako nas ismijavaju da smo obične švelje, no nisam se pokolebala. Od starijih kolega sam slušala kako je to nekad bilo cijenjeno zanimanje, i vjerujem da će se ta vremena vratiti - priča Kristina dodajući kako je počela raditi prije šest godina, a od cijelog razreda samo su ona i kolegica ostale u struci.

- Svi ostali iz razreda su se prekvalificirali za trgovce ili neka druga zanimanja. No ja zaista volim svoj posao, ništa mi nije teško i uživam u svemu što radim - nastavlja Kristina dodajući kako je time ostvarila dio svog sna.

Smatra kako je nekad bilo puno više mogućnosti izbora radnih mjesta jer je postojala tekstilna industrija, dok su danas krojači uglavnom vezani uz vlastite obrte te je sukladno tome manje radnih mjesta na raspolaganju. Ona je posao našla odmah nakon završene škole, a do danas je skrojila i sašila više od 1000 haljina.

- Mislim da je sa ženskom modom jednostavnije nego sa muškom jer ima puno više mogućnosti i slobode. Nama u salon dolaze uglavnom stalni kupci i oni koji su do nas došli preporukom, a najčešće se naručuje odjeća za svečane prigode. Šivamo za sve, od krstitki, svadbi do mature. Često nam dolaze i sa fotografijama haljina kakve žele jer im je u trgovinama cijena od 1500 kuna previsoka, a mi ćemo je napraviti jeftinije. No šivanje po mjeri je vrlo teško jer ima puno radnih operacija. Ipak, najljepši dio posla mi je vidjeti zadovoljstvo klijenata - pojašnjava Kristina.

Kaže kako klijenti ponekad dolaze sa vlastitim idejama, no oslanjaju se na sugestije i savjete stručnjaka te joj nikad nije teško kroz razgovor realizirati ideju koju je netko zamislio.

- Nikad nismo imali situaciju da nešto ne možemo napraviti. Zadovoljstvo klijenta je na prvom mjestu i uvijek nađemo načina da tako i bude. Nadam se kako ću jednog dana, za 20 godina, možda imati vlastiti salon u kojem ću kreirati i dizajnirati stvari koje želim, ali do tad još moram puno učiti. Trenutačno mi je najteže šivati sakoe i odijela jer mi nedostaje prakse, a haljine sam itekako savladala - smije se ona.

Planira i obitelj, uskoro se udaje, pa se nada da će možda netko od njezine djece također biti zainteresiran za taj posao.

- Moji roditelji me nisu ni na što prisiljavali i dopustili su mi da biram budućnost kakvu želim. Na tome sam im neizmjerno zahvalna. Mama je domaćica, a tata metalobrusač i u svemu su me podupirali tako da zapravo živim svoj san - zaključila je Kristina.