Sanja i Sead Bojić živi su dokaz da se posao i ljubav mogu savršeno spojiti. U svom restoranu PuSa nude jedinstvena jela poput salate od ćevapa ili istarske maneštre
SPOJILI ISTARSKU I BOSANSKU KUHINJU PLUS+
'Zaljubili smo se u Masterchefu, oženili i sad otvorili restoran'
Čitanje članka: 4 min
Sarajlija i Puljanka upoznali su se u showu "MasterChef", gdje je odmah "zaiskrilo" između njih. Uslijedila je romantična priča kao iz bajki. Zaljubili su se, izrekli sudbonosno "da" i nedavno u Puli otvorili mali "food lab" simpatičnog naziva PuSa. Restoran je sinergija Pule i Sarajeva.
