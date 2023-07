Kroz Ćirilometodsku i Opatičku prošetajte iza fasada najljepših palača na Gornjemu gradu

Bilo da krenete autom, pješice ili gradskim prijevozom do Gornjega grada, pronaći ćete put do čarobnih mjesta čija povijest seže stoljećima unatrag. Bogata kulturna baština nekadašnjeg Kaptola i Gradeca krije neke od najpopularnijih priča i romana hrvatske literature, a kroz manifestaciju Dvorišta svatko tko se od 13. do 24. 7. uputi na Gornji grad postat će dio tog bogatog naslijeđa koje živi i danas.

Sam po sebi, romantičan Gornji grad ljetnih je mjeseci pravo središte urbane zabave, a tijekom održavanja Dvorišta on se pretvara u pravo središte gastro i glazbene scene. Neka kultna mjesta koja su proteklih godina bila dostupna tijekom održavanja manifestacije trenutačno su nedostupna zbog obnove nakon potresa, no zato ove godine Dvorišta prvi put predstavljaju čak tri nova mjesta.

Prvo je u sklopu Zvjezdarnice u Popovu tornju na adresi Opatička 22, zatim je tu poljana uz Muzej grada Zagreba na adresi Opatička 20 i atraktivno okruženje Palače Erdödy-Keglević, Ćirilometodska 4. Dvije preostale lokacije, prednji atrij i stražnje dvorište Narodnog doma HAZU, na adresama Opatička 18 i Dvoranski prečac 1, posjetitelji Dvorišta ocijenili su kao TOP lokacije još 2019., kad su premijerno predstavljene.

Kako točno doći do neke od željenih destinacija najbolje se vidi na karti, a dodatne upute možete potražiti i na službenoj Facebook stranici Dvorišta ili pak na internetskim stranicama i Turističkim informativnim centrima. U funkciji je i zagrebačka uspinjača, čije je radno vrijeme do 21.50 sati. Sve lokacije otvorene su svih dana manifestacije od 18 sati do ponoći, uz iznimku lokacije u Ćirilometodskoj, koja će biti otvorena od 19 sati do ponoći.

1. Popov toranj - Zvjezdarnica, Opatička 22

Stara gornjogradska utvrda na vrhu Opatičke ulice podignuta je u 13. stoljeću. Kako je bila u vlasništvu zagrebačkog biskupa, u narodu se za nju uvriježio naziv Popov toranj. Sredinom 17. stoljeća u Popovu tornju bila je škola, a značajne promjene na građevini napravljene su u 19. stoljeću, kad je gradsko poglavarstvo predalo prostor na korištenje Hrvatskom prirodoslovnom društvu, koje je 1903. u njemu otvorilo Zvjezdarnicu.

2. Arheološki vrt Muzeja grada Zagreba, Opatička 20

Polovinom 17. stoljeća nastojanjima grofa Gašpara Draškovića sagrađen je na ovoj lokaciji opatički samostan reda svete Klare, a u spomen na redovnice ulica je u 19. stoljeću dobila naziv - Opatička. Od 1947. u zgradu s prostranim atrijem i najstarijom sunčanom zidnom urom u Zagrebu smjestio se Muzej grada Zagreba. Manifestacija Dvorišta održava se u slikovitom Sjevernom dvorištu Arheološkog vrta Muzeja grada Zagreba.

3. Narodni dom HAZU, Opatička 18 i Dvoranski prečac 1

Na mjestu današnje palače, poznate pod nazivom Narodni dom, nalazio se nekoć samostan klarisa. Svi ljubitelji Dvorišta imat će mogućnost zaviriti iza dvije ograde u kojima se kriju dva prekrasna dvorišta na adresi Opatička 18 i Dvoranski prečac 1. Posjetitelji će imati priliku uvjeriti se u ljepotu Narodnog doma HAZU-a, uživati u ambijentu dvorišta s prekrasnim perivojem i neponovljivim pogledom na cjelokupni Zagreb.

4. Palača Erdödy-Keglević, Ćirilometodska 4

Jednokatni kompleks u kojem je danas Pravni fakultet građen je u nekoliko faza. Zgrade prema Ćirilometodskoj pripadale su od 17. stoljeća obiteljima Erdödy i Keglević. Nakon 1777. sagrađena je palača grofa Petra Nepomuka Sermagea. Od godine 1846. do 1872. ovdje je živio i preminuo najveći hrvatski preporoditelj Ljudevit Gaj. U sjevernom krilu, prema Vitezovićevoj, bila je smještena i znamenita Gajeva tiskara.