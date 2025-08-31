Obavijesti

Krvava zora u Buck’s Rowu: Početak terora u Whitechapelu

Mary Ann Nichols danas je službeno prepoznata kao prva od pet žrtava koje su pripisane Jacku Trbosjeku, a njezina smrt postala je simbol strahote kojoj su bili izloženi najranjiviji dijelovi viktorijanskog društva

U ranim jutarnjim satima 31. kolovoza 1888. London je otkrio oružje prvog ubojstva koje je kasnije pripisano zloglasnom serijskom ubojici poznatom kao Jack Trbosjek. Prostitutka Mary Ann Nichols - često nazvana "Polly" - pronađena je mrtva i teško izmrcvarena u bijednoj četvrti Whitechapel. Tijelo je ležalo u mračnom Buck's Rowu (današnji Durward Street), a otkrio ga je radnik Charles Cross dok se žurio na posao. Policajac John Neil došao je do mjesta ubojstva s lampom i zgroženo primijetio krv koja je curila iz Nicholsina presječena grla. Ubojica je dva puta duboko zasjekao ženu, a slijedile su brutalne tjelesne mutilacije - otvoreni abdomen, jagodasti rezovi i brojne druge ozljede.

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

