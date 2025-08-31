Krvava zora u Buck’s Rowu: Početak terora u Whitechapelu

U ranim jutarnjim satima 31. kolovoza 1888. London je otkrio oružje prvog ubojstva koje je kasnije pripisano zloglasnom serijskom ubojici poznatom kao Jack Trbosjek. Prostitutka Mary Ann Nichols - često nazvana "Polly" - pronađena je mrtva i teško izmrcvarena u bijednoj četvrti Whitechapel. Tijelo je ležalo u mračnom Buck's Rowu (današnji Durward Street), a otkrio ga je radnik Charles Cross dok se žurio na posao. Policajac John Neil došao je do mjesta ubojstva s lampom i zgroženo primijetio krv koja je curila iz Nicholsina presječena grla. Ubojica je dva puta duboko zasjekao ženu, a slijedile su brutalne tjelesne mutilacije - otvoreni abdomen, jagodasti rezovi i brojne druge ozljede.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+