Ksenija Urličić: Vrt mi je velika strast, a ruže pelcam svima...

Umirovljeničke dane legendarna televizijska voditeljica i urednica Ksenija Urličić (79) krati u svom vrtu na zagrebačkom Goljaku. Posebno je ponosna na predivne ruže, svih boja i vrsta koje oduševljavaju ne samo goste već i prolaznike koje “pozdravljaju” preko ograde. Za njih je jedne godine dobila i nagradu Floraarta u izboru najljepše ruže Zagreba.

- U vrtu ih imam preko tisuću. Moja mala tajna je da ih dva puta godišnje gnojim prirodnim gnojivom. Sušim ljuske jajeta koje meljem i njima obogaćujem zemlju - otkriva Ksenija. Roza ruže, koje su joj najdraže, kupila je slučajno na Dolcu, a pokazale su se odličnima.

- Svatko tko prolazi, zastane i pita može li uzeti pelcer. Toliko sam ih do sada već ispelcala da ih ima cijeli Goljak. I šire - smije se Ksenija koja cijeli život uzgaja cvijeće.

Sve je počelo na balkonu od sto kvadrata

Njena ljubav prema cvijeću i biljkama nije od jučer. Sa svojim hobijem krenula je još dok je sa suprugom i djecom živjela u stanu na Tuškancu uz koji je imala i veliku terasu od čak stotinu kvadrata.

- Živjeli smo u stanu na Tuškancu, na drugom i ujedno zadnjem katu male zgrade. Imali smo veliku terasu, preko 100 kvadrata, a na njoj sam već tada uzgajala puno cvijeća. Mnoge sam biljke poslije selila u ovaj vrt, poput magnolije. Teško sam se odvojila od tog stana, ponajprije zbog činjenice da su mi obje kćeri blizu, ali danas mi nije žao što me suprug nagovorio na preseljenje - priča Ksenija Urličić. Na balkonu je imala ogromne žardinjere koje su bile toliko velike da su ih lijevali od betona na samoj terasi.

- Balkon nije zahtjevan kao vrt, jer nema voćaka. O njemu sam stizala voditi brigu dok sam radila, nikad mi to nije bilo posebno teško - kaže Ksenija. Još uvijek prati sva društvena događanja, s dozom kriticizma, kaže, jer je to ipak neka vrsta profesionalne deformacije.

Ksenijin vrt, koji se u ljetno doba zalijeva automatski, prepun je šumskih jagoda, malina, kupina, ribizla, ogrozda, aronije... Od voćaka ima starinske sorte krušaka i jabuka, marelicu, trešnje, višnje, breskve vinogradarke, pa lješnjake, orahe...

- Smokvu smo donijeli s mora gdje imamo vikendicu, u Jadranovu. Ni dan danas se ne možemo načuditi jer su plodovi duplo veći nego oni dole - smije se Ksenija. Loza se nalazi u donjem dijelu vrta, uz ogradu, i o njoj brine suprug Ivo. To je njegova opsesija.

- On je zadužen i za roštilj i košnju trave, a ja sve ostalo - govori nam Ksenija. Dodaje kako zbog perfekcionizma, koji se očitovao i u njenom poslu, voljela bih da je uvijek sve savršeno, no shvaća da je to nekad uzaludna borba. No Ksenija se nikad ne predaje.

Kad jednom odloži žute vrtlarske rukavice, posvećuje se svojoj drugoj ljubavi - kuhanju.

- Oduvijek smo spremali mnogo ribe. Suprug Ivo je vrsni ribič koji zna uloviti i 20-30 kilograma liganja i ostale ribe, a ja ribu volim i zbog dalmatinskih korijena. Zato mi je važno da u vrtu imam ružmarina - kaže nekad popularna voditeljica. Uz njeno povrće i voće, smije se, zajedno mogu otvoriti i OPG.

Ksenija ima veliku obitelj pa ih na obiteljskom okupljanju zna biti i više od trideset.

- Naporno je, ali i lijepo. Zajedništvo mi je usadila majka, koja je bila centar familije. Bila sam joj jako bliska, vrlo slična njoj i nikako nisam htjela da se sve to ugasi. Drago mi je da dođu. Ma mi smo vam poput plemenske zajednice. Često mi dođu unuci i praunuci i sa psima se igraju u vrtu - smije se Ksenija.

