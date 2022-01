Sve do konca prošle godine, građevina koja kombinira art déco, neoklasične elemente i maurske pločice, bila je prazna zbog pandemije koronavirusa. Međutim, to ni u kom slučaju nije značilo da će hotel propasti. Naprotiv, bila je to prilika da se obnovi pročelje i da se ugrade novi podovi i prozori u sobama.

- Mnogo je posla obavljeno. Kad se turisti vrate, pronaći će hotel iz 1930-ih godina, ali s većim komforom - rekla je Arleen Ortiz, stručnjakinja za povijest hotela i dodala da će ondje biti moguće "iznova proživjeti povijest“.

Kumovi

Gosti će moći, na primjer, zatražiti da odsjednu u specifičnim sobama, poput sobe 211 u kojoj je boravio američki gangster Lucky Luciano u prosincu 1946. tijekom sastanka šefova mafije.

Taj je skup ovjekovječio Francis Ford Coppola u filmu „Kum II“ iz 1974. Mafijaši su na terasi hotela razrezali tortu u obliku Kube, što je bila metafora za podjelu kontrole nad unosnim ilegalnim poslovima.

Stvarni se sastanak zbio 22. prosinca 1946., pri čemu je Luciano sjedio na čelu velikog pravokutnog stola.

- Las Vegas još nije postojao i Kuba je bila savršeno mjesto za kocku zbog blizine Sjedinjenih Američkih Država, svoje klime, plaža i ruma - rekla je Ortiz.

Havana se nalazila na idealnom mjestu da postane kockarska prijestolnica svijeta.

Šefovi mafija rezervirali su čitav hotel kako bi njihove obitelji mogle provesti Božić u Havani, s posebnim gostom za tu prigodu - Frankom Sinatrom.

'Tarzan' s drugog kata skakao u bazen

Hotel Nacional, smješten na brežuljku koji gleda prema Floridskom prolazu, s posve novim porculanom iz Engleske, satovima uvezenim iz Njemačke i raskošnim lusterima, otvoren je 30. prosinca 1930. godine. Navodno ga je jednim dijelom financirala mafija.

Svega tri godine nakon toga, 400 vojnih časnika odanih svrgnutom predsjedniku Gerardu Machadu, sklonilo se u hotel dok su ga vladini vojnici bombardirali s kopna i s mora. Brojčano nadjačani i sa sve manje streljiva, brzo su bili primorani položiti oružje.

Zidovi su oštećeni tijekom opsade, no hotel je preživio i uskoro privukao posve drukčiji oblik pažnje. Hodnici i sobe ispunjeni su fotografijama, predmetima i pismima poznatih i slavnih koji su odsjeli u hotelu.

Johnny Weissmuller, peterostruki olimpijski pobjednik u plivanju i kasnije najpoznatiji filmski Tarzan, jedan je od tih gostiju. Zadivio je osoblje skačući s prozora na drugom katu u bazen ispred hotela.

Filmska glumica Ava Gardner je 1950-ih u hotelu doručkovala koktele nakon noćnih izlazaka po havanskim kabaretima s ljudima poput Ernesta Hemingwaya.

Bivši engleski kralj Edvard i njegova fatalna Wallis Simpson, Winston Churchill, Marlon Brando, Errol Flyn, Rita Hayworth i Nat King Cole – svi su oni odsjeli u hotelu.

No nakon komunističke revolucije Fidela Castra 1959., hotel je pretvoren u spavaonicu za 900 seljanki koje su stigle u glavni grad kako bi naučile šivati.

- Te su se mlade žene, koje nikada prije nisu napustile svoje kuće zemljanih podova i bez električne energije odjednom našle u elegantnim hotelskim sobama - rekla je Ortiz.

Predivno, čarobno

Napetosti ponovno nastale tijekom kubanske raketne krize 1962. kada su vojnici iskopali rovove i tunele ispod hotela dok su se SAD i Sovjetski savez bili na rubu nuklearnog rata.

Hotel je ipak najpoznatiji po slavnim ličnostima.

- Stranci znaju za ovo mjesto i žele sjediti ondje gdje su tolike zvijezde sjedile prije njih - rekla je Tania Fernandez, kubanska liječnica iz pokrajine Sancti Espiritus koja je dovela svoju djecu da vide tunele.

Hotel je također renoviran 1990-ih, u vrijeme kada je strogi komunistički režim branio mjesnom stanovništvu da odsjeda u njemu.

- Predivno je, čarobno je biti ovdje. Volim kubanski narod i volim tu energiju. Nevjerojatno je - rekla je Sierra, 39-godišnja učiteljica iz SAD-a, pijuckajući vino sa svojim dečkom i gledajući prema moru.