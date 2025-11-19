U utočištu za kratke ali nezaboravne boravke sve se podređuje luksuzu i uživanju. Ova wellness kuća ima dva grijana bazena, jacuzzi i saune, a spa zona spojena je s dnevnim boravkom i spavaćim dijelom
U ISTRI KOD LABINA PLUS+
Amoreta - kuća za romantičare: Tu nema pegle ni pećnice, samo luksuz i uživanje u spa zoni...
Čitanje članka: 4 min
U jednom malom i tihom istarskom selu Županići, u okolici Labina, skrivena od pogleda i svakodnevne gužve, niknula je Amoreta Wellness & Spa - kuća koja izgleda kao da je iskočila iz katalogā luksuznih boutique hotela, ali je namijenjena samo jednoj stvari: kratkim, nezaboravnim bjegovima za dvoje. Iza cijeloga projekta stoji vlasnica Lučana Mohorović, kojoj je ovo već druga "kuća za romantičare".
