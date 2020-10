Kućanski poslovi kod kojih je najveća šansa da završe seksom

Gotovo polovica parova priznala je da se zajedničko obavljanje kućanskih poslova na kraju pretvorilo u strasno vođenje ljubavi. Pojedince uzbuđuje gledanje partnera dok kuha i čisti

<p>Kućanski poslovi mogu biti uzbudljiviji nego se možda čini, pokazalo je to istraživanje portala Superdrug Online Doctor provedeno na tisuću ljudi, 500 Amerikanaca i 500 Britanaca.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Više od polovice njih, preciznije 58 posto, izjavilo je da ih uzbudi gledati partnera kako obavlja neki kućanski posao. No nije svaki posao jednako uzbudljiv pa su tako dobili i rang listu. Na prvom mjestu uvjerljivo se našlo kuhanje.</p><p>Kućanski poslovi kod kojih je najveća šansa da završe seksom:</p><p>Muškarce više uzbuđuje gledati žene dok rade po kući, izjavilo je to 61 posto njih - u usporedbi sa 56 posto žena koje su istu stvar rekle za momke.</p><h2>Što je to u gledanju naše voljene osobe kako riba kuću toliko privlačno? </h2><p>Zapitala se to i psihoterapeutkinja <strong>Jennifer Hamady</strong>.</p><p>- To je kombinacija osjećaja zahvalnosti, osjećaja za timski rad i partnerstva - kaže ona.</p><p>- Imati nekoga tko obavlja kućanske poslove moglo bi se svrstati u jedan od pet ljubavnih jezika koji opisuju načine na koje ljudi daju i primaju ljubav. Jedno od njih je i čin služenja. To znači da se neki ljudi osjećaju najvoljenijima kad im partner učini nešto za što zna da će im uljepšati dan ili im olakšati život - pojasnila je.</p><p>Istraživanje je, također, pokazalo da kad se razni poslovi obavljaju zajedno, oni čak mogu postati neka vrsta razigranog afrodizijaka za parove. Naime, gotovo polovica ispitanika koji su u vezama (49 posto) priznalo je da se obavljanje poslova zajedno sa partnerom na kraju pretvorilo u strasno vođenje ljubavi, prenosi <a href="https://bestlifeonline.com/chores-turn-on/?nab=0 " target="_blank">bestlifeonline.com</a>.</p>