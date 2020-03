Kuće za odmor u Zagorju: Ovo su najljepše uređeni interijeri...

Odmor u šumi i zelenilu zasigurno je san snova svakog modernog čovjeka koji živi u današnjem previše užurbanom svijetu. Idealna lokacija za takav odmor je i hrvatsko Zagorje. Od bogate ponude kuća za odmor, vikendica i 'klijeti' odabrali smo tri najljepše uređene kuće s najljepšim krajolikom kako bi vam dočarali koliko odmor Zagorju može biti predivan.

Kuća za odmor 'Bitoševje'

Na popisu najljepših kuća Zagorja našla se kuća za odmor Bitoševje kojoj je vlasnica Danica Car. Ova kuća je zapravo obiteljski posao i nalazi se u Klenovniku, otprilike sat vremena vožnje sjeverno od Zagreba. Posjed se nalazi na prekrasnom dijelu bez susjeda, u šumi s prekrasnim pogledom na Zagorje.

Foto: PR

Kvadratura same kuće iznosi oko 180 metara kvadratnih, a uređenje iste je modernijeg alpskog tipa s autohtonim elementima. U ponudi ove kuće nalazi se i glamping kućica i teniski teren. Predviđena je za odmor i uživanje za sve, od parova, obitelji s prijateljima, do tenisača, planinara, biciklista, do proslava, team buildinga, rođendana i ostala razna slavlja.

Foto: PR

Kuća i okućnica sadrži sve potrebno za odmor i boravak i uživanje, što znači kompletno opremljena kuhinja, sobe, klimatizacija svih etaža, grijanje na drva u kaminima na svakoj etaži, 3 kupaonice, SPA zona s jacuzzijem i saunom, televizijom i Wi-Fijem. Izvan kuće je uređena okućnica s natkrivenom terasom i velikim roštiljem, zemljanim tenis terenom s rasvjetom, ljuljačkama, stol za stolni tenis, bicikli, terase za sunčanje i vanjski tuševi. Ukratko, ova kuća za odmor nudi sve i sigurno vam ništa neće nedostajati.

Također, u neposrednoj blizini kuće nalaze se jezera, špilje, Trakošćan, planina Ravna Gora i Ivančica. Vlasnici tvrde da na odmor dolaze svi, pa čak i strani turisti kojih ima oko 20-30 posto u ukupnom prometu. Kuća se iznajmljuje već osam godina i cijene noćenja se kreću od oko 700 kuna na više.

Villa Botanica

Kuća koja ima priču, Villa Botanica, nalazi se u Svetom Križu Začretju i udaljena je oko sat vremena vožnje od Zagreba. Vlasnica Ville Botanice je Kristina Petrovecki, a cijela obitelj joj pomaže u održavanju vile i komunikaciji s gostima. Naime, njen je otac veliki zaljubljenik u šume, brežuljke, livade i visoravni, i oduvijek je sanjao o autohtonoj drvenoj kući koja će ga izgledom i osjećajem topline vraćati u djetinjstvo. Tako se i rodila ideja da izgrade ovu kuću za odmor. Kuća ima naziv 'Botanica' jer podsjeća na mali privatni botanički vrt, zbog količine i raznolikosti bilja koje ju okružuju.

Foto: PR

Namještaj u kući je većinom custom made iz jedne male stolarske radionice, a dizajnirala ga je Kristinina majka. Neke komade namještaja su se kupovali na buvljacima i sajmovima starina te su u suradnji s umjetnikom Marijem Mišeom restaurirani i uklopljeni u kuću. Cilj je bio stvoriti toplu atmosferu s prirodnim materijalima kao što su drvo i crijep, koja vraća u bajku iz prošlosti.

Foto: PR

Što se tiče tehničkih detalja, u Villu Botanicu stane maksimalno sedam ljudi. Ima tri spavaće sobe, 2 dnevna boravka, 3 kupaone, kuhinju, prostor za druženje i objedovanje za 12 osoba uz kamin, vinski podrum. Kristina je naglasila da stranih turista ima jako puno te da dolaze iz svih krajeva svijeta, od Amerike, Kanade, Australije, Engleske, Saudijske Arabije do skandinavskih zemalja, i to najviše ljeti.

Foto: PR

Osim odmora u prirodi, Kristina kuću nudi i za različite evente, od malih botaničkih vjenčanja, poslovnih ručkova, djevojačkih, te proslava dječjih rođendana. Cijena dva noćenja je oko 1.300 kuna.

Čarobni breg

Kuća Čarobni breg u vlasništvu varaždinskog para Darka i Romane Kranjčić, a nalazi se u Beretincu, otprilike 10 kilometara prije grada Varaždina, također sat vremena vožnje.

Foto: PR

Ovaj prostor od 108 metara kvadratnih ima 3 sobe, 2 kupaonice i otvoreni dnevni dio – kuhinju, blagovaonicu i dnevnu sobu. Posebnost ove kuće je to što su vlasnici iskreni pobornici zaštite okoliša, zero waste koncepta i održivog turizma, pa su to prenijeli i na uređenje kuće. Naime, ova kuća je bila nekada stara klet, a sada je potpuno obnovljena prema ekološkim standardima. Izgrađena je od prirodne opeke, toplinski je maksimalno izolirana, sanitarna voda grije se na solare, sva je stolarija drvena, a boja za zidove i drvene podove je na prirodnoj bazi. Nadalje, namještaj je kombinacija novog (drvo, tekstil) i ručno obnovljenih komada (što je Darkov hobi) s puno duha i bogate povijesti.

Foto: PR

- U kući se koriste prirodna sredstva za čišćenje i higijenu, voćnjak i začinski vrt su organski, sadimo autohtono bilje koje će se ne samo uklopiti u okoliš već i biti izvor hrane i sigurno sklonište korisnim kukcima i malim sisavcima - tvrde vlasnici i dodaju da je ova kuća namijenjena svima koji traže intiman i siguran odmor u prirodi, za mirno i tiho punjene baterija. Takva je energija cijelog Čarobnog brega – opuštajuće zelena, prošarana plavetnilom neba i veselim pjevom brojnih ptica. Zato je idealno mjesto za relaksirajući odmor s obitelji i prijateljima.

Foto: PR

Čak 90 posto gostiju ove kuće su stranci, uglavnom Nijemci i Skandinavci, koji dolaze na obiteljski odmor, a domaći gosti uglavnom dolaze u parovima. Kuća je potpuno opremljena za ugodan boravak – djece, odraslih i ljubimaca. Od sredine travnja do sredine listopada gosti mogu uživati u velikom vanjskom grijanom bazenu (bez klora, a vodu zagrijavaju solari), a tijekom cijele godine otvorena je spa zona – drvena kućica među stablima s jacuzzijem i saunom iz koje puca pogled na vrhove stabala, brežuljke i nebo. Na imanju su i 2 velika roštilja, dvije velike natkrivene terase, začinski vrt i voćnjak i dječje igralište. Svi su sadržaji gostima besplatno na raspolaganju, baš kao i 4 bicikla, ukoliko požele istraživati prirodu.

Foto: PR

'Čarobni breg' se iznajmljuje već četiri godine, a cijena najma je 1.200 kn uz minimalno 2 noćenja i iznajmljuje se cijele godine. Prošle godine je popunjenost bila više od 190 dana, ove godine će prijeći i 200 dana. U ljetnim mjesecima gosti obično ostaju po sedam, 14 pa čak i 21 dan, dok su boravci tijekom ostatka godine nešto kraći. Iako imaju mnogo upita, imanje ne iznajmljuju za proslave.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: