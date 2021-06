Profesionalci u salonima imaju posebne kade s jacuzzi efektom, no kod kuće će nam u tu svrhu poslužiti lavor ili kadica. Bitno je prije same pedikure omekšati kožu na stopalima, barem desetak minuta, što također ovisi o stanju same kože.

Oliva Vrbanek, vlasnica zagrebačkog Sensa centra zdravlja i ljepote, otkrila nam je što nam je sve potrebno za kućnu pedikuru te kako urediti kožu na stopalima i pripremiti se za sandale.

- Uz kadicu, kupku i kremu, pripremite rašpicu za pete i škarice za rezanje noktiju – savjetuje Vrbanek.

Ako nemate posebnu kupku za stopala, možete u toplu vodu staviti morsku sol i eterično ulje po želji. Vrbanek predlaže ulje čajevca, radi antivirusnog i antibakterijskog djelovanja. Sol je odlična na više načina – možemo je koristiti i kao piling.

- Kad ste pripremili kupku, uronite stopala i držite ih 10 do 20 minuta, a kad koža malo omekša napravite piling. Za to možete koristiti i sitnu kuhinjsku sol. Nakon toga osušite stopala i rašpajte pete te mjesta na kojima je koža zadebljana – savjetuje stručnjakinja.

Što se tiče noktiju, savjetuje rezanje škaricama i oblikovanje rašpicom. Potom ide zadnji korak, a to je krema koja će koži dati hidrataciju. Nju je dobro umasirati, kako bi se bolje upila.

Ako želite staviti lak za nokte, prije lakiranja treba odmastiti ploču nokta alkoholom, u protivnom se neće dobro primiti.

- Predlažem bazni lak, koji ide prije klasičnog laka, jer uistinu produljuje kvalitetu laka te on traje danima – zaključuje Vrbanek.

Ovako njegovana stopala bit će lijepa danima, no važno je svakodnevno aplicirati hidratizirajuću kremu i jednom tjedno napraviti piling, kako koža ne bi opet otvrdnula.