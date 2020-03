'Kućne karantene zbog korone stvorene su za nas introverte!'

Ako si introvert, vjerojatno jako poštuješ svoje slobodno vrijeme. Razmisliš prije nego što kažeš nešto. Radije se družiš 'jedan na jedan' nego da si sam u grupi. Telefonski poziv je tvoja noćna mora, a najviše od svega voliš tišinu.

Društvene mreže kao da su stvorene za njih jer ne moraju puno pričati i družiti se, a opet mogu reći svoje mišljenje.

Evo najjačih objava koje su na Twitteru ispisali introverti:

'Da biste spriječili korona virus, ostanite doma, izbjegavajte fizički kontakt i ne družite se s većim grupama.

Introverti: Za to sam se pripremao čitavi život'.

CDC: To prevent coronavirus stay home, avoid physical contact and don't go into large crowds.



Introverts: I've been preparing for this moment my entire life. — Matthew (@CrowsFault) February 28, 2020

'Jesi li slobodan sutra?

To uvelike ovisi o daljnjim informacijama koje ćeš mi dati'

"Are you free tomorrow?"



That entirely depends on the rest of the information you're about to give me. #introvertproblems — Introvert, Dear (@IntrovertDear) February 28, 2020

'Većinu svog života kao introvert pokušavao sam nešto reći glasno, a onda to nitko nije čuo. Onda slijedi razmišljanje trebam li to reći opet jasnije i glasnije'

A lot of my life as an introvert is saying something out loud & nobody hearing it, & then deciding whether to say it again louder & brighter — Aparna Nancherla (@aparnapkin) February 11, 2020

'Ovaj klinac je genijalan: Da imam sto prijatelja, isključio bi mobitel...'

'Introvert sam i to mi dopušta da marim za čovječanstvo i simultano mrzim ljudska bića'

Being an introvert allows me to care about humanity and despise human beings, simultaneously. — Shower Thoughts (@TheWeirdWorld) February 13, 2020

'Gubim glas, ali nitko na poslu nije primijetio'

I’m losing my voice.

Nobody at work noticed.#IntrovertProblems — Retró Ⓥ (@EcoGof) March 3, 2020

'Ja sam ta čudna osoba koja pozove ljude kod sebe i onda one kasne, a ja sam sretna što kasne jer to znači da ću više biti sama'

I'm that weird person that genuinely enjoys when you invite people over and they show up late bc that means more alone time #introvertproblems — SavvyAsF(ried) (@SavvyAsF) March 1, 2020

'Ja: Vidim kako mi zvoni telefon. Puštam da prođe zvonjava. Ista osoba mi odmah nakon pošalje poruku. Odgovorim mu isti čas nazad'

Me: I see the phone ringing.

《Missed call》

The same person sends me a text.

I text right away...#introvertproblems #HSP — Tania Lopez-Cepero (@tanialopezceper) March 3, 2020

'Ako si introvert, znaš za onaj senzacionalni osjećaj kada ti netko otkaže dogovor'

If you're an #introvert, you know the glorious relief of canceled plans. — Introvert, Dear (@IntrovertDear) February 15, 2020

'Ponekad kad uđem u lift, a nikog nema unutra, brzo počnem stiskati gumb za zatvaranje lifta da ne bi nitko stigao ući za mnom i eventualno počeo razgovarati...'

Sometimes when I enter an elevator and no one else is in there with me, I quickly push the “close door” button as to avoid anyone else coming in and trying to talk to me. #introvertproblems — Cifiriv (@Virific) February 29, 2020

'Kako introverti flertaju? - Uspostavljaju kontakt očima'

How do introverts flirt?



"Eye contact." — Joyce (@Joycemlcy) March 5, 2020

'Ja: Tako sam usamljena.

Isto ja kada me prijatelj pozove van u posljednji čas: Joj, a baš bi ostao doma sama...'