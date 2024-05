Kućni broj ima značenje: Evo koje dobre stvari vam donosi

Numerologija se od davnina koristi za predviđanja, razna tumačenja, ali i prizivanje sreće u život. Još od doba starih kultura Egipta, Kine, Indije i Japana vjerovalo se kako brojevi imaju čarobnu moć, pa se tako i savjetovalo kojim se brojevima u životu okružiti.

Neki od tih brojeva su unaprijed predodređeni, kao datum vašeg rođenja. Na drugu stranu, na neke sretne brojeve čovjek može i sam utjecati. Na primjer, u Kini je sretan broj 8, jer simbolizira novčano blagostanje. Tako se vjeruje kako i kućni broj zgrade ili kuće nosi skriveno značenje, a broj 8 donosi dobru financijsku situaciju svim ukućanima.

Da biste otkrili svoj broj, trebate ga svesti na jednoznamenkasti, pa tako ako živite na broju 63, jednostavno zbrojite znamenke 6 i 3 te ćete dobiti konačan broj 9. Ako je vaš broj 31, zbrojite 3 i 1 te ćete dobiti 4. Brojeve zbrajajte dok ne dobijete jednoznamenkasti broj. Primjerice, ako živite na broju 99, zbroj 9 i 9 daje 18, a zbroj 1 i 8 iznosi 9. Po broju 9 ćete potražiti značenje.

Broj jedan

Ovaj broj donosi svojim ukućanima karakteristike individualnosti i originalnosti. Oni često imaju brojne ideje, započinju nove projekte, odlučuju se na izazove - i to većinom s velikim uspjehom. Ipak, koliko je s financijskog aspekta jedan dobar broj, on donosi manje sreće u privatnom životu, jer potiče na usamljivanje te kritičnost prema drugima. Također, jedinica donosi i neodlučnost oko važnih životnih odluka. Poželjno je urediti kuću u tonovima zlatne, narančaste, maslinasto zelene kako bi se pojačao pozitivan, a umanjio negativan utjecaj. Ukućani trebaju paziti na svoj vid i cirkulaciju.

Foto: Dreamstime

Broj dva

Ovaj broj simbolizira promjene te se iz ovog doma često ljudi sele i dolaze novi. Ukućanima je u njemu rijetko dosadno, a lako se stvara atmosfera živopisnog obiteljskog doma. Obično je vrlo jednostavno mjesto s dozom neurednosti, a potiče plodnost i zaljubljivanje. Ljudi koji u njoj žive često rade od kuće ili donose svoj posao doma, a imaju interes za tehnologiju, putovanja, alternativnu medicinu i astrologiju. Zbog brzopletosti često donose loše poslovne odluke i moraju kretati ispočetka, a u odnosima mogu biti previše ovisni o drugima. Kako bi pojačali pozitivan, a smanjili negativan utjecaj broja na dom trebali bi ga učiniti što prozračnijim - uvesti više svjetla i raskrčiti nepotrebne stvari. Predlažu se tonovi poput smeđe, sive i bež. Ukućani trebaju paziti na probleme s plućima, kožom i želucem.

Broj tri

On je simbol širenja, obnova i poboljšanja. Ljudi koji žive na ovom broju često su perfekcionisti, obično su ljubazni, odani, s optimističnim pogledom na život, ali i suzdržani. Imaju istančan smisao za humor te čvrste stavove o slobodi, religiji i obitelji. Znaju se ponašati ekstravagantno i trošiti novac koji nemaju, što im donosi financijske probleme. Često imaju veliku obitelj, vole uživati u porocima i općenito već u srednjoj dobi imaju probleme sa zdravljem. U njihovom su domu dobrodošli plavi tonovi te drvo kako bi se pojačao povoljan, a smanjio negativan utjecaj broja. U životu se trebaju truditi biti racionalni i praktični, a u zdravlju održavati primjerenu težinu te provjeravati stanje srca te hormone.

Broj četiri

Ovaj broj doma predstavlja komplicirano mjesto za život jer je simbol konflikta - dvije suprotstavljene sile od kojih se jedna bori za stabilnost, a druga za promjenu. U ovom se domu uvijek nešto renovira, mijenja ili kupuje, on kao da živi vlastiti život kao i ukućani. Ujedno broj dva donosi svojim stanovnicima svojevrsnu osjećajnost, empatiju i duhovnost, pa zrače velikom karizmom. Sukobi temperamenata u njoj su vrlo česti. Ovaj broj doma definitivno nije za one krhke i plašljive, već ljude koji su navikli funkcionirati pod stresom i ispod nježnije vanjštine imaju veliku unutarnju snagu. Važno je da odrede prioritete u svom životu i ne zanemaruju ljude kojima je istinski stalo do njih. Da bi se smanjio negativan, a potaknuo pozitivan utjecaj, u domu je dobro imati puno svijeća, cvijeća i ukrasa od stakla. Ukućani trebaju paziti na migrene, depresivne misli te probleme s kralježnicom.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Broj pet

Ovaj broj simbolizira harmoniju, povoljne misli i emocije. U ovoj je kući izražena društvenost, nju se posjećuje, izmjenjuju informacije i tračevi te puno smije. Solidarnost i stabilnost su glavni povoljni utjecaji broja pet, a ukućani kuće obično su uspješni u privatno, a u srednjoj te kasnijoj dobi i u poslovnom životu. Oni svoju sreću grade polako i s ciljem, no sve prepreke mogu nadići ako se fokusiraju na uporan rad. Loš aspekt broja je nepažljivost, primjerice zaboravljanje ključeva, gašenja peći, glačala i sličnih stvari, što rezultira čestim privremenim neugodnostima. Dobar dodatak koji će pojačati pozitivan, a umanjiti negativan utjecaj su predmeti od metala. Od zdravstvenih neugodnosti, ukućanima najviše prijeti povišen tlak te problemi s čestim infekcijama uha, grla i nosa.

Broj šest

Ovaj broj simbolizira odlučnost, čvrsti stav i krajnost. U njoj je ili skladno mjesto izrazite tišine, ili kaotičan dom s puno vike i stalnih promjena. Jednako tako, ona može biti doma intenzivnog razdora i odbojnosti među ukućanima, ili pak intenzivne strastvene ljubavi i iskrene povezanosti.

Pomalo magičan, broj šest djeluje tako da iz ljudi izvlači krajnje emocije, a dobro djeluje na učenje novih stvari i posvećenost hobijima poput kuhanja, fotografiranja, bavljenja računalima ili majstorijama. U ovom domu ljudi su izrazito kreativni. Da bi pojačali pozitivan, a umanjili negativan utjecaj broja dobre su žute i svjetlo zelene nijanse, kao i stvaranje velikog udobnog dnevnog boravka za okupljanje. Ukućani trebaju pripaziti na zdravlje zubi i kosti.

Broj sedam

Ovaj broj simbol je sanjarenja, mašte i bunta. Tako sedmica priziva puno duhovnosti svojim ukućanima, ali i osjećajnosti te ranjivosti. Ponekad će ukućani imati problema s odvajanjem stvarnosti od mašte te će se isticati svojim stavovima koji se ne uklapaju u mišljenje većine. Prema nekim tumačenjima, upravo se u domovima pod ovim brojem najčešće događaju paranormalne prikaze i druge neobjašnjive stvari. Ljudi koji žive u njoj često se bave nekom umjetničkom profesijom, imaju kućne ljubimce te su veliki perfekcionisti. Zaljubljive su prirode, a često ostvaruju strastvene, no konflikte odnose. U poslu im je sreća vrlo promjenjiva. Trebaju se kloniti pretjerivanja s alkoholom, duhanom i općenito svim vrstama poroka. Dobro je dom opremiti brojnim detaljima u ljubičastoj boji koja će smanjiti negativan, a pojačati pozitivan utjecaj broja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Broj osam

Ovaj broj simbol je poštovanja, stabilnosti i snage. Ukućanima donosi dobar ugled, autoritet, pa čak i slavu, ali i veliku odgovornost koju često imaju prema drugima. Trude se svima ugoditi, ali s mjerom koja ne ugrožava njihovu dobrobit i to je nešto što nauče tek u srednjoj životnoj dobi. Zbog toga mlađi ukućani znaju biti nesretni, ali to je kratkog vijeka. Broj osam donosi i poštovanje prema tradicionalnim vrijednostima - obitelji, prijateljstva, rada, ljubavi...Unatoč svojoj stabilnosti, u ovom domu su nužni česti popravci i ukućani koji ga dobro održavaju, inače može doći do problema. Interijer je često u tamnim bojama, a za pojačavanje pozitivnog utjecaja dobro je unijeti u dom puno detalja i ukrasa, poput slika i ogledala. Najveći zdravstveni problemi je loš imunitet te česte prehlade i upale mjehura.

Broj devet

Ovaj broj simbol je velikih podjela, što se odražava i na fizički izgled doma s puno soba, različitim uređenjem u svakoj i puno različitih temperamenata koji žive pod istim krovom. Ljudima koji u njemu žive obično ne nedostaje inicijative u životu, oni znaju što žele i direktno se trude to ostvariti. Mogu na tom putu pribjeći raznim lukavstvima i prevarama, jer oni imaju jedno vrlo osebujno shvaćanje ljudskog morala. Ipak, to ne znači da su loši, već iznimno snalažljivi. U poslu su obično vrlo uspješni, a u kućanskoj atmosferi često napeti. Ipak, oni su naviknuti živjeti pod stresom te bi im u drugačijim okolnostima bilo dosadno. U kući se često znaju pojavljivati problemi s grijanjem, vlagom i toplom vodom. Ukućani se trebaju pripaziti ljubavnih problema koji im mogu donijeti depresiju, a inače su dobrog zdravlja. Da bi pojačali dobar, a smanjili loš utjecaj broja dobro je cijelu kuću povezati u jedinstvenu cjelinu sa bijelim zidovima i detaljima posvuda.