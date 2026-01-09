Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
OTKRIVAJU SVAŠTA

Ostaju li vam na nogama usjekli tragovi od čarapa? Evo što vam tijelo pokušava poručiti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Ostaju li vam na nogama usjekli tragovi od čarapa? Evo što vam tijelo pokušava poručiti
Foto: Dreamstime

Neki lijekovi, osobito oni za povišeni krvni tlak, mogu potaknuti oticanje gležnjeva i učiniti tragove čarapa izraženijima. Nekad se radi samo o preuskim čarapama, dok neka stanja mogu biti ozbiljnija

Admiral

Na kraju dana, kada se presvučete iz dnevne odjeće u pidžamu, primjećujete da su vam čarape ostavile otiske na listovima. Šavovi su se urezali u kožu i teško nestaju. Ako vam čarape ostavljaju tragove na nogama poput grudnjaka na prsima, to nije nužno samo pitanje pogrešne veličine. Tijelo vam na taj način šalje bitnu poruku.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Čarape kao pokazatelj zdravlja

One su više od običnog donjeg rublja ili usputnog modnog dodatka – svojevrsne estetske čahure za stopala. Prate vaš hod, sprječavaju nastanak žuljeva i štite od neugodnih ozeblina u hladnim danima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Čučanj za početnika 02:56
Čučanj za početnika | Video: Adriatic Coaching

No, na kraju dana često ih s olakšanjem skidate i bacate u košaru za rublje. Taj osjećaj rasterećenja nije slučajan. Čarape se znaju neugodno usjeći u kožu, a i nakon skidanja ostaje dojam kao da su još uvijek na vama. Šavovi se jasno ocrtavaju, a noge izgledaju kao da su obilježene.

U većini slučajeva ti su tragovi bezazleni, posljedica uske odjeće, i nestaju nekoliko minuta nakon skidanja. Ipak, ponekad ti „3D“ otisci mogu ukazivati na zdravstveni problem, zbog čega ih ne treba automatski ignorirati.

Foto: Dreamstime

Periferni edem

Na prvi pogled tragovi od čarapa djeluju banalno i bezopasno. Nema potrebe za panikom ni drastičnim potezima, ali moguće je da imate periferni edem – stanje u kojem se tekućina nakuplja u tkivima donjih dijelova tijela.

SNAGA I ENERGIJA Imate 35+? Ovu istinu o proteinima moraju znati svi koji žele ostati snažni i zdravi
Imate 35+? Ovu istinu o proteinima moraju znati svi koji žele ostati snažni i zdravi

To je najčešći uzrok izraženih otisaka. Kako je za Womansworld objasnio vaskularni kirurg dr. Teter, mogu se javiti i drugi simptomi: oticanje stopala i gležnjeva, zategnuta i sjajna koža koja burno reagira na dodir, bol ili ukočenost te smanjena pokretljivost.

Venska insuficijencija

Ako tragovi od čarapa ostaju vidljivi nekoliko minuta, a pritom imate izražene proširene vene, česte grčeve u nogama, svrbež ili smećkastu diskoloraciju kože, moguće je da patite od venske insuficijencije. Pogađa otprilike svaku drugu ženu i svakog četvrtog muškarca. U tom slučaju savjetuje se pregled kod specijalista za krvne žile.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Poremećaj limfnog sustava

Limfa prenosi bijele krvne stanice, hranjive tvari i otpadne produkte te sudjeluje u imunološkoj obrani i eliminaciji toksina. Kada limfni sustav ne funkcionira pravilno, tijelo to jasno signalizira.

Ako su tragovi popraćeni trajnim oticanjem, osjećajem težine u nogama ili se pojavljuju svakodnevno, moguće je zadržavanje tekućine, poremećaj limfne drenaže ili limfedem. U tim slučajevima nužna je procjena stručnjaka.

GLAVNI UZROK SLJEPOĆE Ovo su rani simptomi glaukoma koje mnogi pripisuju starosti
Ovo su rani simptomi glaukoma koje mnogi pripisuju starosti

Učinak određenih lijekova

Ako uzimate terapiju, bilo dugoročnu ili privremenu, vjerojatno niste detaljno proučili sve moguće nuspojave.

No, upravo lijekovi, osobito oni za povišeni krvni tlak, mogu potaknuti oticanje gležnjeva i učiniti tragove čarapa izraženijima.

Foto: Canva/ilustracija

Kada treba obratiti pozornost

Iako su otisci često bezazleni, osobito ako dugo sjedite ili stojite, postoje situacije u kojima nisu uobičajeni: ako otisci traju dulje od sat vremena, ako je koža natečena, topla i promijenjene boje, ako se javljaju i drugi simptomi poput otežanog disanja, bolova u prsima, osjetljivih nogu ili promjene boje mokraće, ako je jedna noga znatno veća od druge, ako imate sklonost bolestima srca, bubrega ili jetre, snažnu obiteljsku anamnezu ili ste nedavno imali dug let.

JAKO FINO Dobra vijest za ljubitelje sira - evo kakav trebate jesti svaki dan za manji rizik od demencije
Dobra vijest za ljubitelje sira - evo kakav trebate jesti svaki dan za manji rizik od demencije

Kako izbjeći „efekt podveza“

Ako vam čarape ostavljaju tragove poput kompresijske odjeće, vrijeme je da preispitate osnovne komade garderobe. Kratke čarape koje se ponašaju poput minijaturnih steznika i ometaju cirkulaciju nije dobro nositi. 

Zamijenite ih bešavnim modelima koji su nježni prema koži, birajte veći broj, osobito ako nosite međubroj te se odlučite za prozračne, mekane materijale poput pamuka, piše msn.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vječno mladi: Ovim znakovima Zodijaka godine ništa ne mogu!
JESTE LI MEĐU NJIMA?

Vječno mladi: Ovim znakovima Zodijaka godine ništa ne mogu!

Godine su za njih samo broj! Neki horoskopski znakovi poznati su po svojoj posebnoj energiji, vedrom duhu i mladolikom izgledu koji zadržavaju puno dulje od drugih
Koji je znak Zodijaka najbolji, a koji najmanje dobar u krevetu?
LJESTVICA STRASTI

Koji je znak Zodijaka najbolji, a koji najmanje dobar u krevetu?

I dok se jedni mogu pohvaliti iznimnim umijećem u krevetu, drugima taj aspekt života nije jača strana. Donosimo rang listu znakova horoskopa poredanih od najmanje dobrog do najboljeg u seksu
Tko su idealni vođe i tko briljira kao dio tima? Lav mora biti na vrhu, a Ribe uopće nije briga...
VODITE ILI PRATITE?

Tko su idealni vođe i tko briljira kao dio tima? Lav mora biti na vrhu, a Ribe uopće nije briga...

Neki znakovi imaju ono nešto u sebi što druge potiče da ih prate i da njihove ideje prihvaćaju kao svoje, a neki, poput Djevica, imaju spoj karakteristika koje ih čine najvjernijim pratiteljima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026