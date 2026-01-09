Ostaju li vam na nogama usjekli tragovi od čarapa? Evo što vam tijelo pokušava poručiti

Na kraju dana, kada se presvučete iz dnevne odjeće u pidžamu, primjećujete da su vam čarape ostavile otiske na listovima. Šavovi su se urezali u kožu i teško nestaju. Ako vam čarape ostavljaju tragove na nogama poput grudnjaka na prsima, to nije nužno samo pitanje pogrešne veličine. Tijelo vam na taj način šalje bitnu poruku.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Čarape kao pokazatelj zdravlja

One su više od običnog donjeg rublja ili usputnog modnog dodatka – svojevrsne estetske čahure za stopala. Prate vaš hod, sprječavaju nastanak žuljeva i štite od neugodnih ozeblina u hladnim danima.

No, na kraju dana često ih s olakšanjem skidate i bacate u košaru za rublje. Taj osjećaj rasterećenja nije slučajan. Čarape se znaju neugodno usjeći u kožu, a i nakon skidanja ostaje dojam kao da su još uvijek na vama. Šavovi se jasno ocrtavaju, a noge izgledaju kao da su obilježene.

U većini slučajeva ti su tragovi bezazleni, posljedica uske odjeće, i nestaju nekoliko minuta nakon skidanja. Ipak, ponekad ti „3D“ otisci mogu ukazivati na zdravstveni problem, zbog čega ih ne treba automatski ignorirati.

Foto: Dreamstime

Periferni edem

Na prvi pogled tragovi od čarapa djeluju banalno i bezopasno. Nema potrebe za panikom ni drastičnim potezima, ali moguće je da imate periferni edem – stanje u kojem se tekućina nakuplja u tkivima donjih dijelova tijela.

To je najčešći uzrok izraženih otisaka. Kako je za Womansworld objasnio vaskularni kirurg dr. Teter, mogu se javiti i drugi simptomi: oticanje stopala i gležnjeva, zategnuta i sjajna koža koja burno reagira na dodir, bol ili ukočenost te smanjena pokretljivost.

Venska insuficijencija

Ako tragovi od čarapa ostaju vidljivi nekoliko minuta, a pritom imate izražene proširene vene, česte grčeve u nogama, svrbež ili smećkastu diskoloraciju kože, moguće je da patite od venske insuficijencije. Pogađa otprilike svaku drugu ženu i svakog četvrtog muškarca. U tom slučaju savjetuje se pregled kod specijalista za krvne žile.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Poremećaj limfnog sustava

Limfa prenosi bijele krvne stanice, hranjive tvari i otpadne produkte te sudjeluje u imunološkoj obrani i eliminaciji toksina. Kada limfni sustav ne funkcionira pravilno, tijelo to jasno signalizira.

Ako su tragovi popraćeni trajnim oticanjem, osjećajem težine u nogama ili se pojavljuju svakodnevno, moguće je zadržavanje tekućine, poremećaj limfne drenaže ili limfedem. U tim slučajevima nužna je procjena stručnjaka.

Učinak određenih lijekova

Ako uzimate terapiju, bilo dugoročnu ili privremenu, vjerojatno niste detaljno proučili sve moguće nuspojave.

No, upravo lijekovi, osobito oni za povišeni krvni tlak, mogu potaknuti oticanje gležnjeva i učiniti tragove čarapa izraženijima.

Foto: Canva/ilustracija

Kada treba obratiti pozornost

Iako su otisci često bezazleni, osobito ako dugo sjedite ili stojite, postoje situacije u kojima nisu uobičajeni: ako otisci traju dulje od sat vremena, ako je koža natečena, topla i promijenjene boje, ako se javljaju i drugi simptomi poput otežanog disanja, bolova u prsima, osjetljivih nogu ili promjene boje mokraće, ako je jedna noga znatno veća od druge, ako imate sklonost bolestima srca, bubrega ili jetre, snažnu obiteljsku anamnezu ili ste nedavno imali dug let.

Kako izbjeći „efekt podveza“

Ako vam čarape ostavljaju tragove poput kompresijske odjeće, vrijeme je da preispitate osnovne komade garderobe. Kratke čarape koje se ponašaju poput minijaturnih steznika i ometaju cirkulaciju nije dobro nositi.

Zamijenite ih bešavnim modelima koji su nježni prema koži, birajte veći broj, osobito ako nosite međubroj te se odlučite za prozračne, mekane materijale poput pamuka, piše msn.