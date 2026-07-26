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Kuhali su zimnicu pa nastao 'paradajz turist': Ovako se nekad ljetovalo na Jadranu

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 6 min
Kuhali su zimnicu pa nastao 'paradajz turist': Ovako se nekad ljetovalo na Jadranu
Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
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Danas taj naziv nosi sasvim drugo značenje - ljudi s mora njime časte sve koji na plaži jedu iz hladnjaka, a kontinentalci ga rezerviraju uglavnom za strance, dok prema domaćima imaju mnogo više razumijevanja

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Možda cijeli svijet zna za siestu, ali našim ljudima među najvažnijim ljetnim riječima je fjaka. Jedan je to od zaštitnih znakova ovog godišnjeg doba u Hrvata, uz ribu na gradele, more što nikako nije voda, “paradajz turiste” i galebarenje koje, iako izumire, ostavlja neizbrisiv trag u ovdašnjim društvenim kronikama. Hrvati, jednostavno, imaju jedinstven način da ljetni đir pretvore u nešto autentično, karakteristično samo za ove prostore.

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