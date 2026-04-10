Kulinarske tradicije iz cijelog svijeta koje je priznao UNESCO: Evo što je iz Hrvatske na listi

Kada pomislimo na UNESCO-ove inicijative svjetske baštine, obično nam na pamet padnu slike drevnih zgrada, spomenika i drugih stoljećima starih građevina. No jeste li znali da su i brojna jela te kulinarske tradicije također na njihovim listama
One se nalaze na UNESCO-ovom Reprezentativnom popisu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, gdje se 'nematerijalna kultura' smatra nečim što treba slaviti i očuvati. U kulinarskom kontekstu to uključuje festivale, društvene običaje, usmenu tradiciju, tehnike proizvodnje i uzgoja, kao i naravno maštovite i ukusne gastronomske tradicije.
Kliknite kroz ovu galeriju i upoznajte hranu i pića koje je priznao UNESCO.
| Foto: Canva/123RF
One se nalaze na UNESCO-ovom Reprezentativnom popisu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, gdje se 'nematerijalna kultura' smatra nečim što treba slaviti i očuvati. U kulinarskom kontekstu to uključuje festivale, društvene običaje, usmenu tradiciju, tehnike proizvodnje i uzgoja, kao i naravno maštovite i ukusne gastronomske tradicije.
Kliknite kroz ovu galeriju i upoznajte hranu i pića koje je priznao UNESCO.
|
Foto: Canva/123RF
One se nalaze na UNESCO-ovom Reprezentativnom popisu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, gdje se 'nematerijalna kultura' smatra nečim što treba slaviti i očuvati. U kulinarskom kontekstu to uključuje festivale, društvene običaje, usmenu tradiciju, tehnike proizvodnje i uzgoja, kao i naravno maštovite i ukusne gastronomske tradicije.
Kliknite kroz ovu galeriju i upoznajte hranu i pića koje je priznao UNESCO.
| Foto: Canva/123RF
MULGI PUDER. Mulgi puder je tradicionalno jelo od pire krumpira i ječma, koje se poslužuje uz prženu svinjsku koljenicu. Svakodnevno se konzumira u regiji Mulgimaa u Estoniji. Ova kulinarska tradicija upisana je 2024. godine na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.
| Foto: 123RF
ARAPSKA KAVA - SIMBOL GOSTOLJUBLJIVOSTI. Posluživanje i ispijanje arapske kave svakodnevni je ritual koji prakticiraju zajednice, skupine i pojedinci u Omanu, Kataru, Jordanu, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Riječ je o dugoj tradiciji povezanoj s posebnim običajima i pravilima ponašanja, koji se neformalno prenose s generacije na generaciju. Ova tradicija također je upisana 2024. godine na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.
| Foto: 123RF
CEVICHE - IZRAZ PERUANSKE KUHINJE. Ceviche je 2023. godine priznat od strane UNESCO-a kao izraz tradicionalne peruanske kuhinje. Ovo jelo priprema se od sirove ribe koja se marinira u limunovom soku, začinjava čili papričicama i solju te poslužuje uz dodatke od lokalno uzgojenih namirnica.
| Foto: 123RF
KULTURA PRIPREME UKRAJINSKOG BORŠČA. Boršč je kisela juha koja se priprema od kombinacije cikle, šećerne repe ili fermentiranog soka od repe, a riječ je o jelu s tradicijom dugom stoljećima. Ova kulinarska tradicija upisana je 2022. godine na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.
| Foto: 123RF
UMIJEĆE IZRADE I KULTURA BAGETA.
UNESCO je 2022. godine dodijelio status nematerijalne kulturne baštine tradiciji izrade bageta. Osim same pripreme, priznati su i način konzumacije te stil života povezani s ovim kultnim francuskim proizvodom.
| Foto: 123RF
AL-MANSAF. Također 2022. godine, svečano jordansko jelo poznato kao Al-Mansaf dodano je na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine.
Al-Mansaf je simbol dubokog osjećaja identiteta i društvene povezanosti. Radi se o ukusnoj kombinaciji kockica janjetine kuhanih sa začinima u jogurt umaku, poslužene uz rižu.
| Foto: 123RF
JUHA JOUMOU NA HAITIJU.Joumou je ukusna juha pripremljena od giraumona, lokalne bundeve ili tikve. Izvorno je bila delikatesa rezervirana za vlasnike robova, no od stjecanja nezavisnosti od Francuske 1804. godine, postala je tradicionalna osnovna hrana u Haitiju. Ova kulinarska tradicija upisana je na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva 2022. godine.
| Foto: 123RF
TRADICIONALNE TEHNIKE OBRADE ČAJA U KINI. Tradicionalne kineske tehnike obrade čaja i povezani društveni običaji predstavljaju temelj znanja, vještina i metoda u upravljanju plantažama čaja, berbi listova, ručnoj obradi, pripremi, ispijanju i ritualima dijeljenja čaja. Ova cijenjena kulturna praksa prepoznata je od strane UNESCO-a 2022. godine kao nematerijalna kulturna baština čovječanstva.
| Foto: 123RF
LOV I VAĐENJE TARTUFA U ITALIJI. Lov na tartufe u Italiji tradicija je koja datira stoljećima, osobito u regijama poput Pijemonta, Umbrije, Toskane i Emilije-Romanje. Tartuf je plodno tijelo podzemne gljive, a jestivi tartufi vrlo su cijenjeni u kulinarskom svijetu. Prikupljaju ih stručni lokalni znalci uz pomoć posebno obučenih pasa.
Kultura i običaji povezani s lovom na tartufe upisani su na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva od 2021. godine.
| Foto: 123RF
CEEBU JEN - KULINARSKA UMJETNOST SENEGALA. Senegalsko jelo poznato kao Ceebu jën je verzija jela tiep ili thieboudienne. Priprema se u jednom loncu, koristeći ribu, lomljenu rižu, luk, začinsko bilje i umak od rajčice. Ova kulinarska tradicija upisana je na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva od 2021. godine.
| Foto: 123RF
JEDINSTVENI HAWKER CENTRI U SINGAPURU. Hawker kultura u Singapuru odražava raznolikost hrane koja se priprema i prodaje u šarenim i živahnim “zajedničkim blagovaonicama” poznatim kao hawker centri. Raznoliki jelovnici, koji uključuju malajsku, nyonya, indijsku i kinesku kuhinju, odražavaju multikulturalno društvo Singapura.
Ovo zabavno i društveno iskustvo zajedničkog objedovanja dodano je na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva 2020. godine.
| Foto: 123RF
PROIZVODNJA I KONZUMACIJA KUSKUSA U SJEVERNOJ AFRICI. Kuskus, sitne zrnaste parene kuglice od valjanog griza, potječe iz sjevernoafričkih zemalja Maroka, Tunisa, Alžira i Mauritanije. UNESCO je 2020. godine priznao ovo jelo, kao i znanje i vještine povezane s njegovom proizvodnjom i berbom, koje su ključne za ovu važnu prehrambenu namirnicu.
| Foto: 123RF
Il-FTIRA – tanki kruh od kiselog tijesta na Malti. Il-Ftira opisuje kulinarsku umjetnost i kulturu pripreme tankog kruha od kiselog tijesta na Malti. Upisana je na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva 2020. godine. Il-Ftira se pravi ručno, s debelom korom i laganim, pahuljastim unutarnjim dijelom.
Kao ukusna opcija za sendviče, često se prepolovljeni kruh puni mediteranskim sastojcima poput maslinovog ulja i rajčice, tune, kapara i maslina.
| Foto: 123RF
PRAKSE I TRADICIONALN O ZNANJE O TEREREU U PARAGVAJU. Upisan 2020. godine, tereré je tradicionalno piće pripremljeno od posebne mješavine ljekovitog bilja Pohã Ñana, koje se zdrobi i pomiješa s hladnom vodom. Ovo je pradavno piće naroda Guaraní u Paragvaju i usko je povezano s popularnom južnoameričkom infuzijom yerba mate.
| Foto: 123RF
TRADICIONALNA TEHNIKA PRIPREME AIRAGA U MONGOLIJI. Airag je fermentirano piće napravljeno od kobiljeg mlijeka, koje je stoljećima bilo ključni izvor prehrane za nomadske zajednice Mongolije. Priprema se koristeći khokhuur, poseban spremnik izrađen od goveđe kože. UNESCO je 2019. godine upisao airag i njegove tradicionalne metode pripreme na popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.
| Foto: 123RF
NEAPOLITANSKI PIZZAIUOLO U ITALIJI. Postati pizzaiuolo – majstor za pizzu – zahtijeva veliko umijeće. Neki od najvještijih pizzaiuola rade u Napulju, gdje ih danas živi i radi oko 3.000. Umijeće neapolitanskog pizzaiuola, upisano na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine od 2017. godine, uključuje pripremu tijesta (impresivni akrobatski pokreti tijestom u zraku) i pečenje pizze u peći na drva.
| Foto: 123RF
NSIMA – kulinarska tradicija Malavija. Nsima je kulinarska tradicija Malavija. Ne odnosi se samo na gustu kašu pripremljenu od kukuruznog brašna koja se često poslužuje uz riblja jela, već obuhvaća i cjelokupnu prehrambenu tradiciju Malavaca. Ova tradicija prepoznata je od strane UNESCO-a 2017. godine.
| Foto: 123RF
TRADICIJA DOLME U AZERBAJDŽANU. Dolma se priprema od mljevenog mesa, riže, luka i začina, umotanih u prethodno blanširane listove vinove loze. Ovo jelo, vrlo popularno u restoranima diljem Azerbajdžana, priprema se prema tradicionalnim metodama koje se prenose s generacije na generaciju. Delicija je upisana na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva od 2017. godine.
| Foto: 123RF
KULTURA PIVA U BELGIJI. Belgijsko pivo upisano je na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine 2016. godine, jer predstavlja dio žive baštine mnogih zajednica diljem zemlje. Pivo igra važnu ulogu u svakodnevnom životu, ali i tijekom većine svečanih i prazničnih prilika.
| Foto: 123RF
KULTURA I TRADICIJA PALOVA. Palov je tradicionalno jelo koje se priprema i dijeli u ruralnim i urbanim zajednicama Uzbekistana. Priprema se od riže, mesa, začina i povrća, a ponekad se ukrašava grožđicama i bobicama. Palov se poslužuje kao gesta gostoljubivosti. Ova tradicija dobila je status nematerijalne kulturne baštine 2016. godine.
| Foto: 123RF
TRADICIJA IZRADE I DIJELJENJA TANKOG KRUHA NA EUROAZIJSKOM KONTINENTU. Tradicionalna kultura izrade i dijeljenja tankog kruha – uključujući vrste poput lavash, katyrma, jupka i yufka – prakticira se u zajednicama Azerbajdžana, Irana, Kazahstana, Kirgistana i Turske. Ova tradicija, koja je upisana na UNESCO‑ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva 2016. godine, obuhvaća višestruke društvene funkcije i ostaje snažno živa praksa u ovim društvima. Proces izrade obično uključuje najmanje tri osobe, često članove iste obitelji, a u ruralnim područjima susjedi se često okupljaju i zajedno sudjeluju u pripremi i pečenju. Kruh se peče u tradicionalnim pećima kao što su tandyr/tanūr (zemljana ili kamena peć u zemlji), na sāj (metalna ploča) ili u kazan (kotao). Osim svakodnevnih obroka, tanki kruh se dijeli i tijekom vjenčanja, rođenja, sprovoda, različitih praznika te molitvi, a običaji povezani s njim često nose simbolična značenja – npr. u nekim zajednicama kruh se koristi kao želja za prosperitetom ili zaštitom. Ova praksa, koju se prenosi unutar obitelji i od učitelja do učenika, izražava vrijednosti gostoljubivosti, solidarnosti i zajedničkih kulturnih korijena među ovim narodima.
| Foto: 123RF
WASHOKU U JAPANU. UNESCO je 2013. godine uvrstio washoku, odnosno japansku kuhinju, na popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Washoku predstavlja društvenu praksu temeljenu na tradicionalnim vještinama i prehrambenim navikama koje je potrebno očuvati. Ova kuhinja također je povezana s važnim duhom poštovanja prema prirodi, što je usko povezano s održivim korištenjem prirodnih resursa.
| Foto: 123RF
MEDITERANSKA PREHRANA. Mediteranska prehrana, upisana na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva 2013. godine, predstavlja prehrambene navike nekoliko zemalja, uključujući Grčku, Španjolsku, Italiju, Portugal i Maroko. U tim zemljama hranu i prehranu promatraju kao društveni ritual, a veliki naglasak stavlja se i na tradicionalne tržnice kao mjesta za njegovanje i promicanje zdravih namirnica.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PROIZVODNJA VINA U QVEVRI U GRUZIJI. Vinogradarstvo u Gruziji datira više od 8.000 godina. Tradicionalna metoda proizvodnje vina poznata kao qvevri odnosi se na amforaste posude od gline koje se koriste za pravljenje, odležavanje i skladištenje vina. Ova drevna tehnika prepoznata je od strane UNESCO-a 2013. godine.
| Foto: 123RF
KIMJANG – priprema i dijeljenje kimchija u Korejskom poluotoku. U kasnu jesen, korejske obitelji se okupljaju za kimjang, tradicionalni proces pripreme kimchija – fermentiranog povrća začinjenog začinima i fermentiranim morskim plodovima. Zajednička praksa kimjanga, koja potvrđuje korejski identitet diljem cijelog poluotoka, razlog je zbog kojeg je UNESCO 2013. godine uključio ovu tradiciju na svoj prestižni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.
| Foto: 123RF
KULTURA I TRADICIJA TURSKE KAVE. Kultura i tradicija turske kave, upisana na UNESCO-ov popis 2013. godine, sežu još u 15. stoljeće i razdoblje Osmanskog Carstva. Pijenje kave simbolizira gostoljubivost, prijateljstvo, profinjenost i zabavu, a prisutno je u svim aspektima života i tijekom raznih društvenih prilika.
| Foto: 123RF
TRADICIJA CEREMONIJALNOG KESKEKA. Tradicija ceremonijalnog Keşkeka. Keşkek je tradicionalno tursko ceremonijalno jelo pripremano za svadbene svečanosti, vjerske praznike i druga društvena okupljanja. Riječ keşkek odnosi se na ogromne kotlove u kojima se kuhaju pšenica i meso prije nego što se poslužuju gostima u malim porcijama. Ova tradicija prepoznata je od strane UNESCO-a 2011. godine.
| Foto: 123RF
TRADICIONALNA MEKSIČKA KUHINJA. Tradicionalna meksička kuhinja jedna je od ranijih tradicija uvrštenih na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, još 2010. godine. Meksička hrana predstavlja ukusnu mješavinu astečkih, majanskih i španjolskih kulinarskih tradicija, ali prepoznata je i kao sveobuhvatan kulturni model koji uključuje metode obrade zemlje, ritualne prakse, drevne kulinarske vještine, običaje zajednice i prehrambene navike.
| Foto: 123RF
GASTRONOMSKI OBROK FRANCUZA. Kolektivni pojam gastronomski obrok Francuza odnosi se na bilo koji kulinarski element važnih obiteljskih tradicija u Francuskoj.
Često se radi o svečanom obroku pripremljenom prema tradicionalnim obiteljskim receptima, koji uključuje i spajanje hrane s vinom. Tipičan primjer takvog obroka je ratatouille. Ova francuska društvena praksa upisana je na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva 2010. godine.
| Foto: 123RF
UMIJEĆE IZRADE MEDENJAKA IZ SJEVERNE HRVATSKE. Umijeće izrade medenjaka stiglo je u Hrvatsku iz europskih samostana u Srednjem vijeku. Njegovo uvođenje brzo je potaknulo lokalne zajednice u sjevernom dijelu zemlje da se upoznaju s receptima i procesom izrade. Najčešći motiv je srce od medenjaka, poznato kao licitar. Ova tradicija upisana je na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva 2010. godine.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL