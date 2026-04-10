Kulinarske tradicije iz cijelog svijeta koje je priznao UNESCO: Evo što je iz Hrvatske na listi

TRADICIJA IZRADE I DIJELJENJA TANKOG KRUHA NA EUROAZIJSKOM KONTINENTU. Tradicionalna kultura izrade i dijeljenja tankog kruha – uključujući vrste poput lavash, katyrma, jupka i yufka – prakticira se u zajednicama Azerbajdžana, Irana, Kazahstana, Kirgistana i Turske. Ova tradicija, koja je upisana na UNESCO‑ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva 2016. godine, obuhvaća višestruke društvene funkcije i ostaje snažno živa praksa u ovim društvima. Proces izrade obično uključuje najmanje tri osobe, često članove iste obitelji, a u ruralnim područjima susjedi se često okupljaju i zajedno sudjeluju u pripremi i pečenju. Kruh se peče u tradicionalnim pećima kao što su tandyr/tanūr (zemljana ili kamena peć u zemlji), na sāj (metalna ploča) ili u kazan (kotao). Osim svakodnevnih obroka, tanki kruh se dijeli i tijekom vjenčanja, rođenja, sprovoda, različitih praznika te molitvi, a običaji povezani s njim često nose simbolična značenja – npr. u nekim zajednicama kruh se koristi kao želja za prosperitetom ili zaštitom. Ova praksa, koju se prenosi unutar obitelji i od učitelja do učenika, izražava vrijednosti gostoljubivosti, solidarnosti i zajedničkih kulturnih korijena među ovim narodima.