Kultna fotografkinja 20. stoljeća: Tonka je snimala elitu, ali i kraljevsku obitelj

Iako su u vrijeme između dva svjetska rata žene promatrane uglavnom kroz ulogu supruge, majke i domaćice te im obrazovanje nije bilo baš lako dostupno, u jednom su području - amaterskoj i profesionalnoj fotografiji - rano počele ugrožavati dominaciju muškaraca. Još krajem 19. stoljeća u potpisima fotografija počinju se javljati ženska imena, bilo da je riječ o samostalnim fotografkinjama ili zaposlenicama ateliera koje su vodili muškarci, a njihov broj posebno raste početkom 20. stoljeća. Tad fotografija dobiva i posebno mjesto u "ženskim časopisima", posebno onima u kojima je uredničku ulogu imala jedna od žena koje su mijenjale novinarstvo, Marija Jurić Zagorka. Među imenima fotografkinja iz tog vremena posebno se ističe ime Antonije Kulčar (rođ. Vajda), koja je po drugom suprugu nosila i prezime Prut.