Kultni zagrebački restoran od 3. siječnja zatvara vrata: 'Svaki je obrok bio dio posebne priče'

Dragi prijatelji, 3. siječnja, zatvaramo vrata restorana Maredo, mjesta koje je godinama bilo vaš izbor za slavlja, druženja, vrhunske grill okuse i nezaboravne trenutke. Od prvih dana do posljednjih trenutaka, svaki je obrok, svaki osmijeh i svaki susret bio dio jedne posebne priče vaše i naše. Hvala vam što ste birali Maredo, vjerovali u našu viziju i s nama dijelili važne trenutke svojih života, objavljeno je na Instagram profilu mnogima dragog restorana u Ulici Florijana Andrašeca u Zagrebu, uz najavu kako će zatvaranje u subotu, 3. siječnja, biti obilježeno uz performans, plesače i 'fire show'.

Foto: Restoran Maredo/Instagram

- StartFragment Hvala vam što ste birali Maredo, vjerovali u našu viziju i s nama dijelili važne trenutke svojih života. Hvala našem predanom timu kuhara, konobara, partnera i prijatelja koji su svakog dana unosili strast, trud i profesionalnost u sve što smo radili. Iako zatvaramo vrata ovog restorana, uspomene, prijateljstva i iskustva koja smo zajedno stvorili ostaju trajno u našim srcima - objavljeno je, uz naznaku da se uskoro može očekivati i sljedeće poglavlje ove priče.

