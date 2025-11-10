Obavijesti

NA MAKSIMIRSKOJ CESTI

Ruše kultni zagrebački restoran Dva goluba: Umjesto fine hrane i glazbe, stižu stanovi i uredi

Piše Karolina Krčelić,
Foto: Gastronaut.hr

U Zagrebu je započelo rušenje nekada jednog od najpoznatijih restorana u gradu – Dva goluba. Ovaj kultni restoran desetljećima je bio simbol zagrebačkog druženja

Restoran, otvoren još sredinom 20. stoljeća, bio je mjesto na kojem su se okupljale generacije Zagrepčana, a kroz godine su ga posjećivali i brojni poznati gosti. U osamdesetima je bio sinonim za eleganciju, vrhunsku kuhinju i atmosferu koja je podsjećala na stari Zagreb. Smješten na početku Maksimirske ceste, ovaj kultni restoran desetljećima je bio simbol zagrebačkog druženja, obiteljskih večera i dobrog zalogaja.

Rušenje legendarnog restorana Dva goluba naložila je albanska obitelj Ulaj, dobro poznata u Hrvatskoj po ulaganjima u turizam. Na toj će lokaciji uskoro niknuti poslovno-stambena zgrada s trideset stanova, piše Jutarnji list.

Obitelj Ulaj već je poznata po hotelu u Praškoj ulici, a s državom dijeli suvlasništvo nad palačom Singer, smještenom na uglu Trga bana Jelačića i Praške.

Dva goluba su od obitelji Catering Kvatrić kupili nakon zatvaranja restorana 1. kolovoza 2018. godine. I dok je njihov drugi restoran, Kvatrić, koji se nalazi u susjednoj zgradi, i dalje otvoren, legendarni Dva goluba već su godinama propadali – zgrada se počela urušavati, a nekada poznati vrt pretvorio se u zapušten prostor.

S vremenom je restoran izgubio stari sjaj, a objekt je godinama zjapio prazan. Sada su bageri stigli i započeli rušenje, jer će na toj lokaciji niknuti poslovno-stambeni kompleks u koji ulaže obitelj iz Albanije.

Nekima nova izgradnja znači napredak, no mnogi Zagrepčani s nostalgijom gledaju na rušenje Dva goluba.

Tako još jedno kultno mjesto zagrebačke gastronomije odlazi u povijest. Na njegovu će mjestu uskoro niknuti moderni objekt – no uspomene na Dva goluba i dalje će živjeti među onima koji su u njemu proveli neka od svojih najljepših zagrebačkih trenutaka.

