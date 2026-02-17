Obavijesti

'BILA JE DUŠA OVOG MJESTA'

Kultni zagrebački restoran Stari kotač oprostio se od osnivačice: 'Uveseljavala je generacije...'

Piše Bruno Serdar,
Foto: Instagram/Stari kotač

Preminula je osnivačica kultne zagrebačke pečenjare Stari kotač u Prečkom. Vijest o smrti objavljena je na društvenim mrežama restorana, a posljednji ispraćaj bit će u srijedu 18. veljače

Julija Ivić bila je jedna od legendi zagrebačke gastro scene, a to je jasno vidljivo i po mnogim porukama sućuti i komentarima koje ljudi ostavljaju ispod objave o njezinoj smrti.

Bila je osnivačica kultne zagrebačke pečenjare Stari kotač u Prečkom.

- Tužna srca javljamo da nas je napustila naša voljena osnivačica, gospođa Julija Ivić, legendarna šefica kultne zagrebačke pečenjare Stari Kotač u Prečkom. Gospođa Julija bila je duša ovog kultnog mjesta, poznata po svojoj posvećenosti, kvaliteti i gostoprimstvu kojima je uveseljavala generacije Zagrepčana. Njezin doprinos zagrebačkoj ugostiteljskoj sceni i tradiciji ostat će trajno zapamćen. Zbog njenog posljednjeg ispraćaja, Stari Kotač Prečko u srijedu 18.02. neće raditi. Hvala vam na razumijevanju i svakoj lijepoj riječi u ovim teškim trenucima za obitelj Ivić i osoblje Starog Kotača - stoji u objavama restorana na službenoj Facebook stranici.

