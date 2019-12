'Kung Fu redovnice' mijenjaju sliku o 'slabijem' ženskom redu

Duhovni vođa himalajskog budističkog reda Drukpa, Njegova svetost Gyalwang Drukpa, angažirao je još 2008. godine trenera Kung Fua da podučava budističke redovnice, sestre iz samostana Druka Amitabha toj vještini, kako bi se povećalo njihovo samopouzdanje te kako bi razvile umijeće samoobrane, prenosi portal Mic. Redovnice tog samostana svako jutro nakon buđenja mediitiraju i nakon toga treniraju čak tri sata, kaže redovnica Kamu.

- Red Drukpa nije za lijenčine, ovdje nema šale, kaže ona. Budističke redovnice žive u celibatu, cijeli dan meditiraju i lako je pretpostaviti da bi mnogi ovu kombinaciju ženstvenosti i duhovnosti izjednačili s pasivnošću, no te sestre pokazuju da treba redefinirati pojam mira. Osnaživanje, zaštita i iscjeljivanje članova zajednice kroz tu borilačku vještinu nisu ni u kakvoj suprotnosti s tim, kaže Kamu.

Kada je 2015. godine Nepal pogodio katastrofalni potres, upravo su 'Kung Fu redovnice' bile u prvim redovima pomoći, vozeći spasilačke helikoptere, distribuirajući lijekove i pomažući u čišćenju krhotina. Izdržljivost koju su tada pokazale dijelom pripisuju i redovnim treninzima Kung Fu-a.

- Treninzi su nam pomogli da budemo hrabrije i snažne, kaže Kamu. Naime, dok treniraju svoj um da bude miran, ove redovnice istodobno treniraju tijelo da bude dovoljno snažno za brigu i pomoć drugima.

Do 2000-ih godina budističke redovnice smatrane su inferiornima u odnosu na muške svećenike i rjeđe su ih prihvaćali u redove. No Njegova Svetost Gyalwang Drukpa počeo je mijenjati pristup njihovoj obuci, kako bi se bolje suprotstavile ugnjetavanju. Čini se da su upravo borilačke vještine snažno pridonijele tome da se i one same počnu drugačije postavljati, a onda i da ih drugačije prihvaćaju.

- Borilačke vještine pomogle su da osjetim više samopouzdanja, da budem snažnija i sretnija - kaže Kamu.

Osim što pomažu u kriznim situacijama, redovnice su postale i veliki ekolozi, pa poučavaju ljude u okolici kako zaštititi okoliš. Voze se i skoro 2500 milja kroz Nepal i Tibet da bi podizale svijest o trgovini ljudima i poticale ljude da budu svjesniji i oprezniji u svakodnevnim situacijama.

