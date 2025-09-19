Kupila je izgubljeni kofer iz zračne luke: Evo što je pronašla

Iako većina putnika na kraju ipak uspije povratiti svoju prtljagu, poneki kofer ostaje nepreuzet mjesecima. Tada zračne luke torbe šalju na aukcije, gdje se može pronaći apsolutno svega i svačega, od vrijednih predmeta do sitnica bez ikakve koristi. No, nikad se ne zna što je u njima, dok ih netko ne kupi i otvori.

Zato je jedna od ponosnih vlasnica takvog kofera, Britanka Lucia, koja je za svoj poklon iznenađenja dala oko 150 eura, kupila izgubljenu prtljagu s londonskog aerodroma Heathrow.

Foto: tiktok / luciasland

Lucia je ispričala da je kofer imao slomljenu ručku i da je mirisao "prilično ustajalo". U početku je strahovala da će unutra biti samo “gomila prljavih muških hlača i čarapa”. No, ispostavilo se da je kofer pripadao putnici iz Kine.

Prvi predmeti koje je pronašla bile su dvije knjige na kineskom jeziku i pakiranje uložaka. Nije bilo nikakvih identifikacijskih oznaka ni torbice koja bi otkrila vlasnicu.

Uz nekoliko sitnica, poput meksičkog novčića vrijednog svega devet centi, Lucia je naišla i na odjeću, među ostalim suknju marke Crewcuts s etiketom i cijenom od 49,50 dolara, bijelu jaknu Abercrombie & Fitch i jedan par muških cipela koji nisu bili nosivi. Bilo je i čudnih predmeta, poput kratkih hlača za dječaka, tirkizne haljine u veličini XXL te zahrđalih grickalica za nokte.

Luciju je najviše zbunilo što u koferu nije bilo osnovnih putnih potrepština, donjeg rublja, toaletnih stvari ili kozmetike. To ju je navelo da posumnja kako osoblje koje se bavi prodajom izgubljene prtljage možda unaprijed pregleda kofere i izvadi dragocjenosti.

- Vade li nakit, novac i skupe torbe, a onda unutra ubace nasumične predmete? - upitala je svoje pratitelje.

Foto: tiktok / luciasland

Odjeću koju je našla pokušala je prodati putem Vinteda, no priznala je da nije sigurna hoće li uspjeti povratiti uloženih 150 eura.

Foto: tiktok / luciasland

Na njezine objave reagirali su i ljudi s iskustvom rada u zrakoplovnim tvrtkama. Jedna je korisnica objasnila da se izgubljena prtljaga uvijek otvara i detaljno pregledava u potrazi za tragovima koji bi mogli otkriti vlasnika.

Ako se kofer nakon nekoliko mjeseci ipak ne zatraži natrag, tada završava na aukciji.

- Problem s misterioznim koferima je jednostavan: ako ih izvorni vlasnik nije htio ili nije mogao vratiti, velika je vjerojatnost da njihov sadržaj i nije imao osobitu vrijednost - zaključila je druga korisnica, piše Daily Express.