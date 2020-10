- Hvala Bogu da sam bila samo s \u010dlanovima svoje obitelji. Naime, na izlasku iz restorana, mojoj sestri ispao je mobitel. Sagnula sam se da ga podignem i to se dogodilo! - pri\u010da djevojka u video prilogu u kojem zorno pokazuje \u0161to se dogodi nakon \u0161to je \u010du\u010dnula. Ne\u0161to je dobro 'zazvonilo', a nije u pitanju mobitel.\u00a0

Kupila hlače s 'dizajnerskom greškom', ili: što to tamo puca?

Jedna je djevojka kupila hlače od umjetne kože koje su se činile vrlo kvalitetne i udobne, sve dok se u jednom trenutku na izlasku iz restorana nije sagnula da podigne sestrin mobitel

<p>Julia Leonard (19) kupila je hlače od umjetne kože iz Zare s neočekivanim bonusom, a video objavljen na TikTok-u koji pokazuje bruku skupio je više od 3,7 milijuna pregleda. Ostala je neugodno iznenađena kad je za posjeta restoranu shvatila da su hlače došle s vrlo neugodnom dizajnerskom greškom. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Virtualni sastanci postali su normalni, no kako ste odjeveni?</p><p>Podijelivši video isječak na TikToku, mlada dama pozvala je kupce da budu vrlo pažljivi kod kupnje sličnih hlača u Zari. Naime, hlače su stvarno zgodne i djeluju vrlo ugodno, ali... tijekom izlaska pokazalo se da se u njima možete i osramotiti, kaže. .</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: 'Nezgodna' greška s hlačama</p><p>- Hvala Bogu da sam bila samo s članovima svoje obitelji. Naime, na izlasku iz restorana, mojoj sestri ispao je mobitel. Sagnula sam se da ga podignem i to se dogodilo! - priča djevojka u video prilogu u kojem zorno pokazuje što se dogodi nakon što je čučnula. Nešto je dobro 'zazvonilo', a nije u pitanju mobitel. </p><p>Koliko god puta čučnula, svaki puta se čini da je Julia ispustila vjetar, što pokazuje da nije riječ o slučajnoj pojavi. Naravno, djevojka se svemu dobro nasmijala, no ipak upozorava kupce da budu pažljiviji. </p><p>- Očekivao sam da ćete reći da su hlače pukle kad ste sjeli, no bio sam daleko - stoji u jednome od komentara, dok drugi komentator piše: 'Dobro to puca!'. </p><p>Netko je napisao kako bi - da se njemu to dogodilo - čučnuo valjda 32 puta, da druge ljude uvjeri da je problem doista u hlačama, a ne u njemu.</p><p>- Imam isti par hlača i dogodilo mi se to kad sam ušla u Uber - napisala je jedna komentatorica, a prenosi<a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/zara-shopper-warns-over-leather-22868715"> The Mirror.</a></p>