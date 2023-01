'Kupila sam mužu 40 poklona za njegov 40. rođendan, želim da se taj dan osjeća posebno'

Kada slavite okrugli rođendan, nije neuobičajeno da vaši voljeni daju sve od sebe kako bi vam taj dan učinili posebnim - bilo s darovima ili izlaskom za koji znaju da će vam se svidjeti.

No, jedna je žena potaknula raspravu na internetu nakon što je otkrila da će suprugov 40. rođendan proslaviti uz čak 40 zasebnih poklona koje mu je kupila.

Trend da se za svaku godinu nečijeg života kupi po jedan poklon postoji već neko vrijeme, no mnogi su ženu optužili da je užasno rastrošna, iako samo pokušava učiniti nešto lijepo za svog supruga.

Žena je objavila svoje namjere u objavi na Mumsnetu, gdje je postavila pitanje ljudima ima li tko kakvu ideju o tome kako svom suprugu dati te darove.

Uobičajeno je da kada se daje više darova da se daje jedan dnevno, ali žena se zabrinula da će 40 dana darivanja biti zamorno, iako je također primijetila da bi 40 darova u jednom danu bilo previše.

- Moj suprug uskoro puni 40 godina. Krenula sam s idejom o kupnji 40 poklona, znam što mu kupujem, ali nemam ideju kako mu ih pokloniti. Darivanje 40 dana zvuči predugo, a 40 darova odjednom mi je nekako previše. Mislim da mu se ne bi svidjela potraga za darovima. Zahvalno primam sve prijedloge - napisala je u objavi.

Komentatori su rekli ženi da je 40 darova pretjerano i da razmisli o svojoj odluci i umjesto toga mu nabavi jednu lijepu stvar.

Jedna je osoba rekla: 'Možeš li mu samo dati jednu lijepu stvar?', dok je druga dodala: 'Treba li mu 40 stvari? Meni se ovakvi darovi čine užasno rastrošnim'.

No žena je branila svoju odluku te istaknula da nemaju pojma što je kupila ili napravila za svog muža, niti koliki je budžet imala pri odabiru darova - pa zapravo ne znaju jesu li darovi toliko skupi ili ne.

- Nemate pojma što sam kupila, pa čak ni napravila. Jesu li ti pokloni jestivi, jesu li biljke ili alati. Nisam rekla ni koliki mi je bio budžet itd. Mogla sam mu kupiti 40 Bugattija. Ili sam mogla dati 40 putovanja. Prestanite s osudama; ako vam se ne sviđa, nemojte komentirati - napisala je.

Žena je također rekla da je njezin suprug svjestan njezinih planova jer su o tome razgovarali unaprijed, a ona samo želi da se on osjeća posebno i cijenjeno.

- Moj suprug zna za darove, to nije tajna. On je vrlo zadovoljan idejom; zapravo mu je to drago jer ne treba niti želi ništa veliko, već bi radije imao male i korisne darove. Ne radi se o meni - radi se o tome da se on osjeća posebnim i cijenjenim nakon nekoliko užasnih godina koje su iza njega - dodaje.

Ipak, nisu svi osuđivali ženinu ideju o darivanju, budući da su mnogi drugi komentatori dali korisne prijedloge o tome kako razdijeliti darove - uključujući njihovo raspoređivanje tijekom dana.

- Podijelite to kroz dan, dakle pet darova prije doručka, pet poslije, isto tako neka bude i s ručkom i večerom, a preostale darove sačuvajte za otvaranje u krevetu? - savjetovala je jedna osoba.

- Ja bih ih zamotala i stavila u lijepu košaru i pustila ga da odabere kako ih želi otvoriti. Možda će ih htjeti otvoriti sve odmah ili pak odvojiti pa postepeno - napisala je druga.

- Moja je prijateljica upravo ovo napravila za 40. rođendan svog supruga. Dala mu ih je sve odjednom. Nije se opteretio, svidjelo mu se. Pokloni su varirali od šašavih, preko sentimentalnih do malo skupljih. Fotografirala ga je sa svakim i napravila foto kolaž od njih. Jako je slatko ispalo - pisalo je u trećem komentaru, piše Mirror.

