Ovo je naša osma po redu humanitarna akcija, a od ožujka osiguravamo onima koji se bore s rakom dojke, prijevoz na kemoterapiju, ispričala nam je Ivana Kalogjera, osnivačica Udruge žena oboljelih i liječenih od rakaNismo same.

Podrška su više od 300 žena, a prijevoz koriste one s područja grada, okolice, ali i žene koje stignu u Zagreb iz drugog grada, a trebaju prijevoz do bolnice.

- Ako ste u potrazi za božićnim poklonima, kupite ih kod nas. Pozivam sve da se uključe u našu akciju. Svaka kuna je važna - istaknula je Kalogjera. Uz njihove uobičajene artikle, majice s logom hrvatskih dizajnera Zorana Aragovića i Jurja Zigmana i street art umjetnika Slavena Kosanovića Lunara, u prodaji imaju i nove majice s porukom #poštujsisu, a posebno za ovu akciju dizajnirala ih je likovna umjetnica Diana Zubak. Uz podršku Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Udruga Nismo same je ostvarila i suradnju s ustanovom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, URIHO Zagreb, koja je za ovu akciju kreirala i sašila unikatne spavaćice na kopčanje s logom Udruge.

- Takvih spavaćica nema na tržištu, a praktične su za nošenje posebice za žene nakon operacije tumora dojke i rodilje - kažu iz Udruge.

U ponudi je između ostalog i deka s logotipom Udruge, hoodica “Nisi sama, ideš s nama!” dizajnera Jurja Zigamana, termo čaše i termo boca, bandana, muška i ženska majica “You Are Not Alone” dizajnera Slavena Kosanovića Lunara, majica s porukom #poštujsisu likovne umjetnice Diana Zubak, ogrlica i narukvica “Nisi sama – ideš s nama!” dizajnera Jurja Zigmana. Proizvodi se mogu kupiti i u kompletima. Važnost projekta taksi prijevoza na kemoterapiju dodatno je došla do izražaja izbijanjem epidemije korona virusa kada upravo onima oboljelih od raka, nije preporučljivo da za odlazak na terapije koriste javni prijevoz.

- Zahvalila bih se svima koji su prepoznali važnost projekta, ali i našim volonterima. U zapadnim zemljama ovo je sastavni dio police osiguranja, a nadam se da će i kod nas to jednog dana postati - istaknula je Ivana Kalogjera. Dodaje kako joj je drago da su ukazali na ovaj problem koji je mnogim ženama stvarao veliku zapreku kod liječenja.

- Neke žene su nam otkrile kako bi i odustale od liječenja - dodaje osnivačica Udruge Nismo same.