L’Oréal Group, najveća svjetska kompanija za kozmetiku i ljepotu, zabranila je korištenje dlake jazavca, koze i svih drugih životinja u proizvodnji kistova za kozmetiku.

L'Oréal Group je među gotovo 100 tvrtki za kozmetiku, uključujući Procter & Gamble's Art of Shaving, Morphe, The New York Shaving Company i Beau Brummell, koje su iz proizvodnje izbacile životinjske dlake te se orijentiraju na sintetičku, javlja Peta.