Kao 13-godi\u0161njak odlu\u010dio je napustiti njihov dom, bilo mu je dosta ma\u0107ehine strogo\u0107e.

POGLEDAJTE VIDEO: Fascinantan \u017eivot Karla Lagerfelda

Uputio se u Pariz - propje\u0161a\u010dio je 500 kilometara, usput rade\u0107i razne poslove. Za taj pothvat trebale su mu \u010dak dvije godine. No\u00a0na cilj je stigao uspje\u0161no.

U glavnom gradu Louis se odmah zaposlio u ku\u0107i Marechal, gdje je ostao 17 godina, a kompanija se bavila proizvodnjom kov\u010dega za bogatu klijentelu.

Louis Vuitton je 1853. godine postao osobni majstor za kofere francuske carice Eugenie de Montijo (supruge Napoleona Bonapartea III), koja ga je upoznala s drugim mo\u0107nim klijentima.

Louis Vuitton je 1854. otvorio prvi pari\u0161ki butik s vlastitim imenom, a\u00a0na ulazu je pisalo:

- Sigurno spakirajte najkrhkije predmete. Specijalizirani smo za kofere.

Naime, nakon godina rada u industriji putovanja i kofera, Vuitton je osmislio ravni kofer, bez oblih rubova ili suvi\u0161nih detalja.

Osim toga, smatrao je da torba za putovanja mora biti vodootporna, \u0161to za ono vrijeme vi\u0161ednevnog boravka u ko\u010dijama nije bilo ni\u0161ta neobi\u010dno. No, upravo Vuitton, koferima je dao ovo tada dragocjeno svojstvo.

Zbog brzog rasta kompanije, Louis Vuitton morao je otvoriti jo\u0161 jednu radionicu u Asni\u00e8res-sur-Seineu.

No\u00a0brend i njegovi koferi postaju slavni diljem svijeta te majstor i dizajner otvara butike u Londonu, New Yorku i Philadelphiji.

Sljede\u0107a prekretnica brendu se desila 1886. godine, kad su Louis i njegov sin Georges izumili i patentirali novu vrstu brave.

Bili su toliko sigurni u njegovu pouzdanost, da su \u010dak izazvali slavnog iluzionista Harryja Houdinija da se proba osloboditi iz njihovog zatvorenog kov\u010dega. No\u00a0Houdini nije prihvatio ponudu i njegovo odbijanje samo je dodatno oja\u010dalo povjerenje u izum i LV kvalitetu.

Pod nadzorom sina Georgea koji je nastavio posao nakon o\u010deve smrti, tvrtka Louis Vuitton 1901. godine predstavila je torbu Steamer - namijenjenu prijevozu prljave odje\u0107e.\u00a0

Koferi Louis Vuitton postali su toliko popularni da su se pojavile razne kopije. Kako bi torbi dao pe\u010dat autenti\u010dnosti, 1896. Georges je osmislio monogram koji je krasio sve njihove kofere - i danas slavni LV, pi\u0161e Brightside.

L. Vuitton nije imao najsretnije djetinjstvo, a od udomitelja je pobjegao s trinaest godina

Jedna od najmoćnijih kompanija svijeta godišnje okreće oko 100 milijardi kuna, a sve je započeo mladić iz sela na istoku Francuske, koji je prije 166 godina pokrenuo biznis s koferima

<p>Louis Vuitton rođen je 1821. godine u malom selu na istoku Francuske u skromnoj obitelji, otac mu je bio poljoprivrednik ili stolar, a majka je radila u radionici šešira. No još dok je bio maleni dječak, roditelji su mu umrli, a potom je Louis premješten kod udomitelja.</p><p>Kao 13-godišnjak odlučio je napustiti njihov dom, bilo mu je dosta maćehine strogoće.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Fascinantan život Karla Lagerfelda</strong></p><p>Uputio se u Pariz - propješačio je 500 kilometara, usput radeći razne poslove. Za taj pothvat trebale su mu čak dvije godine. No na cilj je stigao uspješno.</p><p>U glavnom gradu Louis se odmah zaposlio u kući Marechal, gdje je ostao 17 godina, a kompanija se bavila proizvodnjom kovčega za bogatu klijentelu.</p><p>Louis Vuitton je 1853. godine postao osobni majstor za kofere francuske carice Eugenie de Montijo (supruge Napoleona Bonapartea III), koja ga je upoznala s drugim moćnim klijentima.</p><p>Louis Vuitton je 1854. otvorio prvi pariški butik s vlastitim imenom, a na ulazu je pisalo:</p><p>- Sigurno spakirajte najkrhkije predmete. Specijalizirani smo za kofere.</p><p>Naime, nakon godina rada u industriji putovanja i kofera, Vuitton je osmislio ravni kofer, bez oblih rubova ili suvišnih detalja.</p><p>Osim toga, smatrao je da torba za putovanja mora biti vodootporna, što za ono vrijeme višednevnog boravka u kočijama nije bilo ništa neobično. No, upravo Vuitton, koferima je dao ovo tada dragocjeno svojstvo.</p><p>Zbog brzog rasta kompanije, Louis Vuitton morao je otvoriti još jednu radionicu u Asnières-sur-Seineu.</p><p>No brend i njegovi koferi postaju slavni diljem svijeta te majstor i dizajner otvara butike u Londonu, New Yorku i Philadelphiji.</p><p>Sljedeća prekretnica brendu se desila 1886. godine, kad su Louis i njegov sin Georges izumili i patentirali novu vrstu brave.</p><p>Bili su toliko sigurni u njegovu pouzdanost, da su čak izazvali slavnog iluzionista Harryja Houdinija da se proba osloboditi iz njihovog zatvorenog kovčega. No Houdini nije prihvatio ponudu i njegovo odbijanje samo je dodatno ojačalo povjerenje u izum i LV kvalitetu.</p><p>Pod nadzorom sina Georgea koji je nastavio posao nakon očeve smrti, tvrtka Louis Vuitton 1901. godine predstavila je torbu Steamer - namijenjenu prijevozu prljave odjeće. </p><p>Koferi Louis Vuitton postali su toliko popularni da su se pojavile razne kopije. Kako bi torbi dao pečat autentičnosti, 1896. Georges je osmislio monogram koji je krasio sve njihove kofere - i danas slavni LV, piše <a href="https://brightside.me/wonder-people/17-facts-about-louis-vuitton-a-poor-man-from-a-small-village-who-created-the-perfect-suitcase-799300/">Brightside</a>.</p>