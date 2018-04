Lako je: Modu svi mogu kupiti, ali dobar stil mora se naučiti

Inspiracija za savršen stil može se naći svugdje, a knjige o modi odličan su izvor dobrih ideja. Knjiga “Little Black Book of Style” Nine Garcie nudi mnoštvo takvih savjeta inspiriranih svijetom filma, prošlim desetljećima i najvećim modnim ikonama.

Ne postoji jedan stil koji bi pristajao svima, no uvijek je dobro slijediti male savjete koji se odnose na određene situacije. Prvo pravilo koje autorica iznosi jest da se moda uvijek može kupiti, ali stil se mora već posjedovati. No nema veze ako ga sad nemate, Garcia kaže da se stil lako može naučiti. Sve žene sa stilom uglavnom se oslanjaju na bezvremenske odjevne komade, koji nikad ne izlaze iz mode. To su prije svega mala crna haljina i odjeća od trapera.

Foto: Promo

- Ovi komadi trebaju biti ‘kostur’ svakog ormara. Oni pružaju prazno platno na koje se može posložiti sve ostalo - kaže Garcia.

Iako je za dobar stil važno znati iskombinirati odjevne predmete, mnogo je važnije samopouzdanje. Svaka žena treba razviti samouvjerenost, koja drugima pokazuje da se poštuje i voli te da se nije odjenula ni za kog drugog osim za sebe. Vi ste svoja muza, ističe Nina Garcia. Autorica također stavlja naglasak na nevažnost tjelesne estetike. Samopouzdanje je puno važnije od fizičkog izgleda, stoga će samopouzdana žena privlačiti više pogleda nego ona koja jednostavno ima lijepo lice i skladno tijelo.

- Kad žena prigrli svoje mane, one postaju njena najveća snaga, koja definira njen čvrst karakter i duh - objašnjava Garcia.

Iako je važno biti svoja muza, također je potrebno inspirirati se dobrim primjerima. Ovdje autorica navodi citat slikara Salvadora Dalija, koji je jednom prilikom rekao kako “oni koji ne žele ništa imitirati neće ništa ni proizvesti”. Nitko ne može pogriješiti ako imitira stil poznatih modnih ikona, bilo da se radi o popularnim glumicama, pjevačicama ili likovima iz filmova. Inspiracija se također može pronaći u drugim kulturama svijeta, ali i u umjetnosti. U knjizi se također mogu naći savjeti za odijevanje u različitim situacijama. Kad ste pozvani na neki događaj, najvažnije je dobro pročitati pozivnicu kako biste znali trebate li se odjenuti ležerno, elegantno ili svečano. Garcia savjetuje ženama da odbijaju ulogu djeveruše na vjenčanjima kad god su u prilici.

Razlog je jednostavan, djeveruše uvijek moraju nositi odjeću koju im mladenka odabere, a ona možda neće dobro stajati svim djeverušama. Osim toga, ova uloga ženama oduzima mogućnost da zablistaju u kombinaciji za koju su sigurne da im najbolje stoji. A ispod odjeće uvijek je poželjno nositi seksi rublje. Nikad ne znate koga ćete sresti ili upoznati i što ćete htjeti raditi. Zato je dobro biti spremna u svakoj prilici. Osim toga, stvari poput privlačnog rublja vrlo su dobre za samopouzdanje, tvrdi autorica.