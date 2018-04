Lakše do posla za mlade uz besplatne radionice Coca Cole

Posao traži više od 51.000 mladih, koji imaju manje od 29 godina, i oni čine čak 27 posto svih nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje (ZZO). Najveći broj nezaposlenih mladih su trgovci, osobe u uslužnim djelatnostima,znanstvenici, inženjeri i administratori. Istovremeno, najnovije prognoze govore da će poslodavci u naredna tri mjeseca zapošljavati čak 100.000 novih radnika. Ali stručnjaci upozoravaju: “Malo će se tih poslova popuniti jer nema kvalificiranih radnika”.

Usred ovog paradoksa, u posebno nepovoljnom položaju su oni, koji su tek završili školovanjei traže prvi posao jer poslodavci traže znanje i vještine, koje mladi nisu stekli školovanjem. Država to pokušava ispraviti i kroz aktivne mjere za zapošljavanje koje je lani iskoristilo 19.279 mladih na ZZO-u.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Općenito je položaj mladih na tržištu rada nešto povoljniji, pa je stopa njihove nezaposlenosti pala s 27.8 posto to u trećem kvartalu 2016. na 22.8 posto u istom razdoblju lani – ističu iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Država daje i potpore poslodavcima, koji zaposle mlade te pokrivaju od 50 do 100 posto troškova plaće pod određenim uvjetima, a daju se i fiskalne olakšice te drugi poticaje. U suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja provodi se i projekt detektiranja te aktiviranja nezaposlenih mladih između 15 i 29 godina, ali se ni ne obrazuju niti se osposobljavaju. Kažu, svim ovim mjerama žele što prije omogućiti mladima da nađu posao, kako u čekanju ne bi izgubili vještine i znanja, koje su stekli obrazovanjem. Jedan od velikih projekata kojime se pomaže mladima da nadomjeste ovaj deficit vještina i znanja je „Coca-Colina podrška mladima“ u kojem se diljem Hrvatske organiziraju radionice s iskusnim predavačima, koji ukazuju na ključne stvari, koje mladi moraju znati, kako bi postali poželjni na tržištu rada. Dosadašnja iskustva polaznika pokazuju da oni vrlo lako nalaze poslove nakon Coca-Colinih radionica. S novim iskustvom nastupaju uvjerenije i odvažnije pri traženju posla. Dodatni vjetar u leđa im je i potvrda Coca-Cole HBC Hrvatska da su prošli njihovu edukaciju.

- Za vrijeme studiranja nedostajala mi je stvarna priprema za tržište rada. Osjetila sam kako nisam stekla pojedine vještine i znanje koje bih trebala imati dok tražim posao. Vidjela sam poziv na društvenim mrežama za Coca-Coline radionice, bila sam bez posla, i to mi se učinila kao prilika da naučim nešto novo, da upoznam nove ljude I steknem nova iskustva. Nisam požalila – govori Milica Stevanović (24). Milica, koja je završila Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, kaže kako je ubrzo nakon radionica našla posao, a i sam novi poslodavac zanimao se na razgovoru za posao o njenom iskustvu s radionice Coca – Cole HBC Hrvatska.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ona je, uz vrsne predavače, njihovo mentorstvo, neformalni pristup, interaktivna predavanja I vježbe usvojila poslovne i životne vještine na tim radionicama. Ni Branimir Tot (28) nije dvojio kad je vidio da se može i on prijaviti. Zanimale su ga financije te poslovni sektor i dobio je priliku da o tome i uči.

- Istaknuo bih radionicu o pregovaranjima jer smo slične stvari imali na Fakultetu političkih znanosti. Ali sam na fakultetu radio teoretski dio, ovdje sam upoznao i onaj praktični kroz primjenu - ističe Branimir neke od posebnosti s radionica. Pohvalio se timskim radom na projektu

Nogometnog kluba Rudeš s kojim je osvojio 1. mjesto. Učio je savladavati prepreke, organizirati financije i vrijeme i sve to kako ne bi došlo do svađe unutar tima. Saznao je kako napisati dobar životopis i motivacijsko pismo s puno “caka” i finesa koje životopis čini da ga drugi primijete. Ubrzo se zaposlio u sudstvu. Branimir ne skriva kako potvrda Coca-Cole HBC Hrvatska s ove radionice pomaže u životopisu. Svjesni golemog problema nezaposlenosti među mladima iz te tvrtke odlučili su dati svoj doprinos u pronalasku rješenja.

- Iz svakodnevne prakse znamo da je jedan od razloga zašto mladi nakon završetka školovanja teško nalaze posao taj što nemaju znanja i vještine koje poslodavci traže. Projekt je osmišljen za mlade kako bi stekli neka znanja, koja nisu dobili kroz formalno obrazovanje, a mogu im pomoći u pronalaženju posla - rekla je direktorica Odjela za komunikacije i odnose s javnošću Coca-Cole HBC za poslovnu jedinicu Adria Boška Trbojević. Radi se o višegodišnjem projektu koji provode u svim zemljama EU.

- Do 2020. želimo podržati više od 500 tisuća mladih u pronalaženju zaposlenja. U Hrvatskoj smo već prve godine nadmašili ciljeve, a kroz naše radionice životnih i poslovnih vještina lani je educirano i osnaženo 250 mladih u četiri grada. Njih 29 posto kasnije je našlo posao i na to smo osobito ponosni – istaknula je Boška Trbojević. Podatak, koliko ih se kasnije zaposlilo, kaže, najviše potvrđuje njihov uspjeh.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ovogodišnje radionice bit će u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Zadru, Dubrovniku, Kninu, Slavonskom Brodu, Bjelovaru, Vukovaru, Varaždinu i Puli. A radionice moderiraju vrsni predavači tvrtke Selectio kadrovi, a direktor tvrtke i član Uprave Aleksandar Zemunić govori o problemima domaćeg tržišta rada.

- Puno radnika nedostaje u turizmu, industriji, području IT-a. Poslodavci najviše traže radnike koji imaju i vještine u području prirodoslovnih znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike i takvi radnici su najtraženiji na globalnom tržištu rada – rekao je Zemunić. Na radionicama Coca - Cole HBC Hrvatska mladima prenose znanja koja oslodavci najviše traže pri zapošlajvanju – poslovnu i financijsku pismenost, vještine upravljanja projektima, prodajne i pregovaračke vještine, poslovno planiranje, kritičko razmišljanje kritičko razmišljanje, znatiželju i upornost, te razumijevanje sebe.