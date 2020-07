Lauc o utrci za spas: Rezultati su obećavajući. Ako cjepivo bude učinkovito, pandemiji je kraj

U globalnoj utrci za pronalazak cjepiva protiv korona virusa trenutno su četiri kandidata u trećoj kliničkoj fazi istraživanja. Cjepiva su izuzetno važna za zdravlje ljudi, a posljedično i spas ekonomije

<p>Riječ je o cjepivu koje razvija američka kompanija Moderna, Sveučilište Oxford u suradnji s kompanijom AstraZeneca. Kina i Rusija tvrde da i oni imaju ozbiljnog kandidata za borbu s pandemijom. <br/> <br/> - Cjepivo koje su razvili na Sveučilištu u Oxfordu trenutno je nešto preko mjesec dana ispred cjepiva koje je razvila tvrtka Moderna. Oba se nalaze u tzv. 3. fazi kliničkih ispitivanja u kojoj će biti cijepljen velik broj ljudi (nekoliko desetaka tisuća) i pratit će se koliko ih je cjepivo zaštitilo od infekcije koronavirusom. Dosadašnji rezultati su obećavajući, no dok se ne završi ovo prvo veliko istraživanje nećemo znati jesu li ta cjepiva učinkovita ili nisu - kazao je naš znanstvenik Gordan Lauc. </p><p>Iako su Kina i Rusija objavile da kreću s cijepljenjem svojih vojnika, Lauc napominje kako nisu objavljeni podaci o tome koliko su ta cjepiva učinkovita i sigurna, pa je teško bilo što o tome komentirati. <br/> <br/> - Ako cjepivo bude učinkovito, to će biti iznimno značajno za sve, jer će omogućiti zaustavljanje pandemije i povratak starom načinu života - kazao je Lauc. </p><p><br/> <br/> Iako se u javnosti često govori i o zaradi onoga tko će prvi svijetu isporučili "cjepivo spasa" Lauc ističe: <br/> <br/> - Što se zarade tiče, mislim da je važno znati da su cjepiva općenito vrlo nisko profitabilan proizvod. Farmaceutskoj industriji je puno profitabilnije liječiti bolesne ljude, nego spriječiti bolesti cjepivima. Primjerice Remdesivir za liječenje samo jednog pacijenta naplaćuje se oko 20.000 kuna, dok je najavljena cijena cjepiva oko 70 kuna, što je praktično samo trošak proizvodnje - kazao je. </p><p>U Oxfordu i Moderni radi o revolucionarnim novim metodama proizvodnje cjepiva, a uvođenje tih novih tehnologija, napominje Lauc, bit će u svakom slučaju iznimno značajno i otvoriti put brojnim novim cjepivima u budućnosti. <br/> <br/> Pfizer, Moderna i Merck & Co već su najavili kako planiraju profitirati od prodaje svojih cjepiva, dok su neki proizvođači lijekova, objavili da planiraju distribuirati cjepiva na neprofitnoj osnovi. Tako je tvrtka AstraZeneca pristala osigurati u SAD-u 300 milijuna doza cjepiva, po cijeni od samo četiri dolara po dozi.</p><p>Prema pisanju Financial Timesa, koji se poziva na neimenovane izvore, kako Moderna planira prodavati standardnu dozu cjepiva protiv koronavirusa po cijeni od 50 do 60 dolara, što je za oko 11 dolara više od cijene cjepiva koje će prodavati Pfizer i BioNTech. Ministar zdravstva Vili Beroš potvrdio je da je Hrvatska potpisala predugovor i rezervirala milijun i pol doza cjepiva protiv korone, ali nije otkrio o kojim se tvrtkama radi. Ugovori, nisu financijski obvezujući i ne predstavljaju financijski teret. </p><p>- Cjepivo prvo dobivaju rizične skupine, a Hrvatska će ga dobiti među prvima u EU - objasnio je Ravnatelj HZJZ, Krunoslav Capak. <br/> Rizičnoj skupini pripadaju stariji od 50 godina te kronični bolesnici, a važno je da se cijepe zdravstveni djelatnici. <br/> - Mislim da će interesa sigurno biti, ali cijepivo neće biti obavezno - zaključio je. </p>