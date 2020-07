Capak: 'Cjepivo prvo dobivaju rizične skupine, a Hrvatska će ga dobiti među prvima u EU'

<p>Ministar <strong>Vili Beroš</strong> najavio je da je Hrvatska rezervirala 1,5 milijuna doza cjepiva protiv korone, a Krunoslav Capak je otkrio tko će ga u Hrvatskoj dobiti među prvima. </p><p>- Sasvim sigurno će Hrvatska kupiti to cjepivo i na kraju će platiti cijenu. To je vrlo slično nabavci pandemijskog cjepiva protiv gripe. U slučaju da dođe do pandemije, Hrvatska plaća rezervaciju. Onda kad se izolira virus i kad se počne proizvoditi cjepivo, mi ćemo brzo doći na red jer plaćamo rezervaciju. Oni koji ne plaćaju rezervaciju doći će kasnije na red i neće moći na vrijeme cijepiti populaciju - objasnio je Krunoslav Capak u <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/gost-dnevnika-nove-tv-krunoslav-capak---614917.html" target="_blank">Dnevniku Nove TV.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Aplikacija za korona virus</strong></p><p>- To radi EU, ne radimo mi to. Mi samo EU-u prijavljujemo količinu za koju smo zainteresirani, a oni provode javni natječaj, dogovaraju cijenu i ugovaraju redoslijed - odgovorio je na pitanje kod koje tvrtke je rezervirano cjepivo. </p><p>Na pitanje kome je namijenjeno 1,5 milijuna doza, objasnio je da se radi o rizičnim skupinama: "To su osobe preko 50 godina i osobe s kroničnim bolestima. Važno je i da se zdravstveni djelatnici cijepe", najavio je Capak. </p><p>- Mislim da će interesa sigurno biti, ali neće biti obavezno - najavio i rekao da se sasvim sigurno ove godine cjepivo neće razviti jer treba proći brojna ispitivanja na velikom broju ljudi, a zatim treba registrirati cjepivo. Tek potom slijedi proizvodnja.</p><p>- Da bi se proizvelo dovoljno doza za cijeli svijet, neće biti dovoljno niti šest mjeseci, nego će otprilike trebati godina ili godina i pol. Neće svi u svijetu moći biti cijepljeni istovremeno. Ali s obzirom da imamo taj mehanizam zajedničke nabave s Europskom unijom i zemljama EU-a, mislim da ćemo biti među prvima - rekao je Capak.</p><p>Preporučio je građanima skidanje aplikacije za praćenje koronavirusa. Kaže da ne vjeruje kako će biti obavezna, ali i da je bezopasna te da se njome ne krše prava. </p><p>Saborskim zastupnicima koji odbijaju nositi maske rekao je da je preporuka da ih stave jer ona ne štiti 100 posto, ali smanjuje rizik.</p><p>- Dakako da je nemoguće u ovim uvjetima napuniti Arenu za 5000 ljudi. Podsjetit ću vas da je zadnji takav koncert bio na početku epidemije i da je to bila Nina Badrić.U ovim uvjetima, to je naprosto nemoguće napraviti i to bi bilo jako loše da se to tako napravi. A mi smo dali mogućnost glazbenicima da organiziraju koncerte pod novim normalnim uvjetima. S time da postoji mogućnost proširenja tog broja. Mi smo ograničili na 1000. Ali mogu dati zahtjev stožerima da se broj poveća - odgovorio je šef HZJZ-a na žalbe estradne industrije da im je onemogućen posao. </p>